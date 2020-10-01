Происшествия

вчера, 21:49

Найденая мертвой в садоводческом товариществе липчанка погибла в результате ДТП

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#ДТП
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Найденая мертвой в садоводческом товариществе липчанка погибла в результате ДТП

Полицейскими возбуждено уголовное дело по  пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека), сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В совершении ДТП подозревается 60-летний житель Липецка.

- Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, в то числе точной причины смерти 60-летней липчанки, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что 30 сентября на улице Клубничной в СНТ «Тракторостроитель-1» было найдено тело женщины.

После установления личности стало понятно, что найдена пропавшая 28 сентября 60-летняя жительница Липецка. В 15-20 метрах от места обнаружения ее тела 28 сентября произошло ДТП — автомобиль «Шкода» снес забор и въехал на дачный участок.

Как рассказали ранее GOROD48 владельцы участка, водитель «Шкоды» и его пассажир были так пьяны, что могли и не заметить, как сбили женщину. Ее тело лежало за уцелевшей частью ограждения на заросшей обочине, у этой же обочины сегодня нашли обувь и кепку липчанки.
3 4152
#ДТП
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Комментарии (3)

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Анастасия

вчера, 23:17
Пусть Господь благословит детей и внуков погибшей женщины. Очень жаль.
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Гость

вчера, 22:54
Это в районе старого кладбища что-ли? Где кольцо 9 мк?
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гость

вчера, 22:46
водитель "школы"
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