Неделя 48
сегодня, 08:00
Мир тесен, но препятствия просторны
Итоги недели.
Еще одна неделя прошла под знаком коронавируса. К новой ситуации, посадившей жителей региона на домашний арест, очень быстро приспособились власти. Не сумев в зародыше пресечь распространение COVID-19, которым в России уже больны более 13 тысяч человек, чиновники начали успешную борьбу с инфекцией в киберпространстве. На прошедшей неделе GOROD48 сообщил о двух случаях наказания за распространение выдумок в Сети (см. «Липчанка оштрафована за фейк о введении в Липецке комендантского часа из-за коронавируса» и «Студентка оказалась на скамье подсудимых за фейк о коронавирусе»). В обоих случаях суды оказались снисходительны к любительницам потрепаться в соцсетях, оштрафовав их на 16 тысяч и на 15 тысяч рублей соответственно по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».
«О, дайте мне свободу! Я верну!»
От безделья народ не знал куда себя деть. Так, если в минувшее воскресенье, 6 апреля, сервис «Яндекс.Самоизоляция» показал, что «Все больше липчан остаются дома», то в пятницу, 10 апреля, GOROD48 сообщил, что «Липчанам не сидится дома». Индекс самоизоляции жителей города падает с каждым днем. А ведь дома распоряжением губернатора нам сидеть до 30 апреля! Власти ожидают, что граждане не будут покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Но ведь не сидится! В пятницу мэрией «Из-за нарушителей режима самоизоляции перекрыта дорога вдоль городской набережной». Рейды сотрудников городской администрации и отчеты полицейских показали, что вечерами и ночами на набережной Липецка собираются большие компании молодежи, поэтому департамент дорожного хозяйства и благоустройства бетонными блоками и наливными барьерами перекрыл проезд по набережной с обоих сторон.
И вот новая напасть: «Губернатора просят разрешить охотиться»! Липчанин Евгений Пушилин считает, что весенняя охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции. К составлению петиции ее автор подошел с умом, указав экономическую составляющую необходимости разрешения охоты: любители пострелять по уткам «тратят большие средства на экипировку и снаряжение», Евгений Пушилин замечает, что продажи весенних путевок дают 40% всей годовой прибыли охотничьим хозяйствам.
Еще одним косвенным признаком нежелания сидеть дома стало то, что «При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа». Таким образом, в городе есть уже четыре места для пребывания детей на время губернаторских выходных, объявленных в связи с эпидемией коронавируса. Если на прошлой неделе их посещали десять малышей, то в четыре группы родители привели уже 22 ребенка.
«Не пьет тот валидол, кто не рискует...»
Попав между молотом возможного роста заболевания коронавирусом и наковальней снижения деловой активности, и, как следствие, сокращения сбора налогов, глава региона Игорь Артамонов стал постепенно выпускать бизнес из ежовых рукавиц. Так, в минувший понедельник GOROD48 сообщил: «В Липецкой области снято ограничение на работу парикмахерских, оптик, адвокатских и нотариальных контор». Разрешается оказание стоматологических услуг, но только для оказания экстренной и неотложной помощи. Разрешается оказание парикмахерских услуг (GOROD48 опытным путем выяснил, что «Парикмахеры не спешат на работу»).
Если в начале недели в одобренном властями региона реестре работающих предприятий и организаций было 176 юрлиц, то к ее середине их количество резко возросло (см. «В региональном списке - 504 работающих в «коронавирусные каникулы» предприятия»). А в пятницу областная администрация сообщила, что рассмотрит возможность перехода с заявительного на уведомительный характер перезапуска бизнеса. Но «Возобновление работы предприятий возможно при условии жесткого санитарного контроля» - штраф за нарушение санитарного режима может составить до миллиона рублей. С понедельника откроют проходные на большинстве промышленных, перерабатывающих и строительных компаний. Под запретом пока останется работа организаций торговли, в основном непродовольственных товаров и услуг.
В начале недели «В областном бюджете нашли полмиллиарда на помощь малому и среднему бизнесу». Эти средства будут использованы для займов предпринимателям на период действия режима самоизоляции.
Займ «Антикризисная поддержка» предназначен для наиболее пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции бизнеса. Их будут выдавать в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. До 80% займа можно потратить на выплату заработной платы, аренды, налогов, 20% - на пополнение оборотных средств. Максимальный размер займа - до миллиона рублей. Срок такого кредита - до двух лет. В первый год пользования процентная ставка составит 0,1% годовых, во второй год - в размере ключевой ставки ЦБ РФ. От заемщиков требуется обеспечение по займу при сумме менее 500 тысяч рублей - в виде поручительства собственников бизнеса и третьих лиц, свыше этой суммы еще и залог имущества. А вот и существенная деталь: заемщик обязан сохранять на протяжении срока пользования займом списочную численность работников на уроне не ниже 80% по состоянию на 1 марта этого года.
Также «Игорь Артамонов сообщил о выделении 100 миллионов рублей для помощи семьям с детьми». А в среду «В облсовете установили новые выплаты на 13 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет». Эту меру поддержки смогут получить семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Липецкой области за второй квартал предыдущего года (9726 рублей). Такие семьи будут ежемесячно получать из бюджета на каждого ребенка выплаты в 4 920 рублей.
Весьма интересным было интервью управляющего директора НЛМК Вячеслава Воротникова о работе комбината в условиях распространения коронавирусной инфекции. Читатели GOROD48 узнали, что предприятие отправило на работу в удаленном режиме максимально возможное количество персонала, оставив только тех, кто занят на непрерывно работающем производстве. Тысяча работников старше 60 лет, как наиболее уязвимых к инфекции, независимо от подготовки и профессиональной значимости, отправлены на самоизоляцию с сохранением полной заработной платы (см. «Вячеслав Воротников: «Заблокируем быстрое распространение вируса - выйдем на нормальную жизнь»).
Новолипецкие металлурги передали администрации области 20 тысяч многоразовых респираторов. Социальный партнер НЛМК, благотворительный фонд «Милосердие», заказал для нужд региона 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, 3,5 тысячи противоэпидемических костюмов, 90 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, оборудование для двух ПЦР-лабораторий, медицинские кровати. Профилактории комбината переоборудованы под изоляторы для временного размещения заболевших с легкими симптомами на случай самого худшего сценария развития эпидемии.
«Как ни крути, а жизнь закрутит круче»
А он, увы, возможен. В минувший понедельник Роспотребнадзор сообщил, что «Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области». Так общее число заболевших в регионе сразу увеличилось до 26 человек. А к субботе под наблюдением врачей инфекционной больницы находились уже 48 больных и 79 человек - с подозрением на выделение вируса. К счастью, все случаи заболевания имеют легкий характер, а потому за время эпидемии уже 10 человек выписаны из областной инфекционной больницы здоровыми.
Еще ни один заболевший, кстати, не попал в ситуацию, когда его нужно было бы погрузить в медикаментозную кому и перевести на искусственную вентиляцию легких. Это факт свидетельствует о профессионализме всех звеньев медицинской помощи - от терапевта до инфекционистов, оказывающих помощь таким больным (см. «Медики «скорой помощи» получили благодарности от губернатора и три новых реанимобиля»). Из своего резервного фонда Игорь Артамонов выделил для медицины дополнительные 280 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, оборудования.
А вот некоторым заболевшим стоило бы поучится выдержке у врачей, лечащих их от еще малоизученного смертельно опасного заболевания. На прошлой неделе один из пациентов развернутого на территории областной клинической инфекционной больницы госпиталя для лечения липчан от новой коронавирусной инфекции разместил в соцсетях пост под названием «Как проходит лечение Covid-19 в Липецкой области глазами больного». Липецкий вице-губернатор, курирующий сферу медицины, был тоже эмоционален, заочно дискутируя с этим автором (см. «Александр Ильин: «Бог ему судья и скорейшего ему выздоровления!»).
Обо всем Александр Ильин рассказал хорошо. Но GOROD48 все же от имени всех липчан, которым еще предстоит стать пациентами «инфекционки», просит даже в этих непростых обстоятельствах не забывать о том, что больные люди остаются гражданами страны с пакетом базовых прав человека.
... Медикам же не позавидуешь - в нашем регионе заболеваемость COVID-19 еще не вышла на ожидаемый пик. Уже тревожит расширение географии заболевших - помимо липецкий, елецких, грязинских и задонских случаев вирус выявили у жителей Воловского, Данковского, Добровского, Измалковского, Лев-Толстовского, Становлянского и Хлевенского районов. «Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы». Медики готовятся к худшему: «К 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь».
- Мы готовим два наших корпуса к приему больных коронавирусом. Если наполним такими больными один корпус, начнем наполнять второй. Всего мы можем принять 470 больных. Но, надеюсь, такого варианта мы сможем избежать ввиду всего того, что делается для профилактики и лечения заболевших коронавирусной инфекцией липчан, - прокомментировал ситуацию главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.
Поэтому «Травмпункт в БСМП временно закроют». Оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам с травмами теперь осуществляется в травмпунктах ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».
Итак, нас накрывает вторая волна больных: приехавших из-за рубежа липчан «поддержали» жители региона, работающие в столице. Неудивительно, что администрация области обнародовала постановление о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции: «Ограничительные мероприятия вводятся в Задонске, селе Донское и поселке Освобождение».
Также внесены изменения в постановление №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Граждане, прибывающие к нам из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, обязаны уведомить об этом власти и соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия.
Есть все же одна хорошая новость - с 13 апреля «В больницах области возобновляются плановые госпитализации».
«Отрепетировав, как следует ошибки...»
Как известно, спасение утопающих - дело их самих. А потому «В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год».
Но личной гигиены будет мало при отсутствии общей чистоты. А вот с этим, как выяснилось, худо. Так, «Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъездов». По словам липчан, в УК «Советская» им порекомендовали сначала поднять на 4 рубля тариф на обслуживание. А жильцы дома №141 по улице Московской пожаловались а редакцию на забитый мусоропровод и антисанитарию (см. «Коронавирус - уходи, чума и холера - приди?»). Но ставить в прямую зависимость дезинфекцию с уровнем тарифа на содержание жилья нельзя. Об этом GOROD48 сообщил руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев.
«Госжилинспекция проверяет, как убирают и дезинфицируют липецкие многоэтажки». Чиновники установили, что большинство управляющих компаний проводят уборку подъездов согласно рекомендациям Роспотребнадзора, но 140 многоквартирных домов оказались не убраны и не продезинфицированы. В Липецке, кстати, 250 домов - «брошенки». От них отказались «управляшки». В департаменте ЖКХ мэрии сообщили, что «Санитарной обработкой домов без управляющих компаний займутся специализированные организации».
Жаловаться на антисанитарию можно в региональную ГЖИ по телефону горячей линии: 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу региона по телефону: 8-800-450-48-48.
… В этот понедельник «Жители Липецка поехали на автобусах в масках». Таковы новые правила, вступившие в силу 6 апреля. Большинство липчан оказались законопослушны. Водители автобусов (на словах) также поддержали изменения в своей работе, хотя и признают, что в масках и резиновых перчатках крутить баранку не легко. Порой не обходится без скандалов (см. «Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому»), но пока обходится без кровопролития.
Была у городских властей и еще одна новация - не допускать провоза пассажиров за наличные. Но, как оказалось, та же власть не смогла обеспечить массовую продажу транспортных карт в супермаркетах, как обещала. И по состоянию на сегодня проезд за наличные еще актуален (см. «Евгению Уваркину просят разрешить платить наличными в транспорте»).
А вот «Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения».
«Я с кладбища вернулся оптимистом»
Также до особого распоряжения закрыты для свободного доступа и кладбища (см. «Евгения Уваркина: «Позже у всех будет возможность навести порядок на могилах своих родных»).
Липчане оказались удивительно законопослушными. Вчера, например, GOROD48 выяснил, что «На самом большом липецком кладбище нет ни одного посетителя». Здесь только хоронят.
Также «Липчанам настоятельно рекомендуют отказаться от посещения храмов». С такой просьбой к горожанам по итогам встречи с викарием Липецкой епархии Евфимием обратилась глава Липецка. Однако «Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов».
На сознательность верующих не повлиял даже призыв главы Липецкой митрополии к пастве. Напомним, что еще 31 марта митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к липчанам с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома. Глава Липецкой митрополии попросил верующих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и отметил, что некоторые богослужения будут транслироваться по липецкому телевидению. Кстати, «Бессмертный полк не пройдет по Липецку в 2020 году» - его штаб готовит онлайн-шествие 9 мая, которое будет показано в прямом эфире.
«Да, женщин много, но соперниц больше...»
На этой неделе глава Липецка продолжила формировать свою команду по гендерному признаку. GOROD48 сообщил, что «Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова». Она сменила Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. С 2008 года и до последнего времени Катасонова трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области. То есть администрация региона, ранее объявив о желании изъять ряд полномочий у мэрии, просто поставила у руля городского департамента своего человека.
«Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина». 49-летняя чиновница ранее работала в этой структуре, но в 2012 году ушла в АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
«Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева». Она заменит Кирилла Рыжкова, который курировал городскую экономику с июля прошлого года. Ольге Углевой - 33 года. В 2018 году она и ее муж Артем, жители Челябинска, стали единственной семейной парой, которая попала в финал «Лидеров России» (Артем в 2015 году создал «Уральскую спецсталь», а Ольга руководила на то время АНО «Центр Кластерного развития Челябинской области» при региональном министерстве экономического развития). Победителем этого престижного конкурса стала только Ольга. После конкурса «Лидеры России» Углева переехала в Москву, получив должность управляющего директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка (ее муж Артем в Москве получил работу в представительстве правительства Калининградской области при правительстве РФ).
Теперь в мэрии всего два вице-мэра - мужчины. Председателями департаментов также пока остаются двое мужчин.
«О, дайте мне свободу! Я верну!»
От безделья народ не знал куда себя деть. Так, если в минувшее воскресенье, 6 апреля, сервис «Яндекс.Самоизоляция» показал, что «Все больше липчан остаются дома», то в пятницу, 10 апреля, GOROD48 сообщил, что «Липчанам не сидится дома». Индекс самоизоляции жителей города падает с каждым днем. А ведь дома распоряжением губернатора нам сидеть до 30 апреля! Власти ожидают, что граждане не будут покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Но ведь не сидится! В пятницу мэрией «Из-за нарушителей режима самоизоляции перекрыта дорога вдоль городской набережной». Рейды сотрудников городской администрации и отчеты полицейских показали, что вечерами и ночами на набережной Липецка собираются большие компании молодежи, поэтому департамент дорожного хозяйства и благоустройства бетонными блоками и наливными барьерами перекрыл проезд по набережной с обоих сторон.
И вот новая напасть: «Губернатора просят разрешить охотиться»! Липчанин Евгений Пушилин считает, что весенняя охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции. К составлению петиции ее автор подошел с умом, указав экономическую составляющую необходимости разрешения охоты: любители пострелять по уткам «тратят большие средства на экипировку и снаряжение», Евгений Пушилин замечает, что продажи весенних путевок дают 40% всей годовой прибыли охотничьим хозяйствам.
Еще одним косвенным признаком нежелания сидеть дома стало то, что «При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа». Таким образом, в городе есть уже четыре места для пребывания детей на время губернаторских выходных, объявленных в связи с эпидемией коронавируса. Если на прошлой неделе их посещали десять малышей, то в четыре группы родители привели уже 22 ребенка.
«Не пьет тот валидол, кто не рискует...»
Попав между молотом возможного роста заболевания коронавирусом и наковальней снижения деловой активности, и, как следствие, сокращения сбора налогов, глава региона Игорь Артамонов стал постепенно выпускать бизнес из ежовых рукавиц. Так, в минувший понедельник GOROD48 сообщил: «В Липецкой области снято ограничение на работу парикмахерских, оптик, адвокатских и нотариальных контор». Разрешается оказание стоматологических услуг, но только для оказания экстренной и неотложной помощи. Разрешается оказание парикмахерских услуг (GOROD48 опытным путем выяснил, что «Парикмахеры не спешат на работу»).
Если в начале недели в одобренном властями региона реестре работающих предприятий и организаций было 176 юрлиц, то к ее середине их количество резко возросло (см. «В региональном списке - 504 работающих в «коронавирусные каникулы» предприятия»). А в пятницу областная администрация сообщила, что рассмотрит возможность перехода с заявительного на уведомительный характер перезапуска бизнеса. Но «Возобновление работы предприятий возможно при условии жесткого санитарного контроля» - штраф за нарушение санитарного режима может составить до миллиона рублей. С понедельника откроют проходные на большинстве промышленных, перерабатывающих и строительных компаний. Под запретом пока останется работа организаций торговли, в основном непродовольственных товаров и услуг.
В начале недели «В областном бюджете нашли полмиллиарда на помощь малому и среднему бизнесу». Эти средства будут использованы для займов предпринимателям на период действия режима самоизоляции.
Займ «Антикризисная поддержка» предназначен для наиболее пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции бизнеса. Их будут выдавать в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. До 80% займа можно потратить на выплату заработной платы, аренды, налогов, 20% - на пополнение оборотных средств. Максимальный размер займа - до миллиона рублей. Срок такого кредита - до двух лет. В первый год пользования процентная ставка составит 0,1% годовых, во второй год - в размере ключевой ставки ЦБ РФ. От заемщиков требуется обеспечение по займу при сумме менее 500 тысяч рублей - в виде поручительства собственников бизнеса и третьих лиц, свыше этой суммы еще и залог имущества. А вот и существенная деталь: заемщик обязан сохранять на протяжении срока пользования займом списочную численность работников на уроне не ниже 80% по состоянию на 1 марта этого года.
Также «Игорь Артамонов сообщил о выделении 100 миллионов рублей для помощи семьям с детьми». А в среду «В облсовете установили новые выплаты на 13 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет». Эту меру поддержки смогут получить семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Липецкой области за второй квартал предыдущего года (9726 рублей). Такие семьи будут ежемесячно получать из бюджета на каждого ребенка выплаты в 4 920 рублей.
Весьма интересным было интервью управляющего директора НЛМК Вячеслава Воротникова о работе комбината в условиях распространения коронавирусной инфекции. Читатели GOROD48 узнали, что предприятие отправило на работу в удаленном режиме максимально возможное количество персонала, оставив только тех, кто занят на непрерывно работающем производстве. Тысяча работников старше 60 лет, как наиболее уязвимых к инфекции, независимо от подготовки и профессиональной значимости, отправлены на самоизоляцию с сохранением полной заработной платы (см. «Вячеслав Воротников: «Заблокируем быстрое распространение вируса - выйдем на нормальную жизнь»).
Новолипецкие металлурги передали администрации области 20 тысяч многоразовых респираторов. Социальный партнер НЛМК, благотворительный фонд «Милосердие», заказал для нужд региона 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, 3,5 тысячи противоэпидемических костюмов, 90 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, оборудование для двух ПЦР-лабораторий, медицинские кровати. Профилактории комбината переоборудованы под изоляторы для временного размещения заболевших с легкими симптомами на случай самого худшего сценария развития эпидемии.
«Как ни крути, а жизнь закрутит круче»
А он, увы, возможен. В минувший понедельник Роспотребнадзор сообщил, что «Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области». Так общее число заболевших в регионе сразу увеличилось до 26 человек. А к субботе под наблюдением врачей инфекционной больницы находились уже 48 больных и 79 человек - с подозрением на выделение вируса. К счастью, все случаи заболевания имеют легкий характер, а потому за время эпидемии уже 10 человек выписаны из областной инфекционной больницы здоровыми.
Еще ни один заболевший, кстати, не попал в ситуацию, когда его нужно было бы погрузить в медикаментозную кому и перевести на искусственную вентиляцию легких. Это факт свидетельствует о профессионализме всех звеньев медицинской помощи - от терапевта до инфекционистов, оказывающих помощь таким больным (см. «Медики «скорой помощи» получили благодарности от губернатора и три новых реанимобиля»). Из своего резервного фонда Игорь Артамонов выделил для медицины дополнительные 280 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, оборудования.
А вот некоторым заболевшим стоило бы поучится выдержке у врачей, лечащих их от еще малоизученного смертельно опасного заболевания. На прошлой неделе один из пациентов развернутого на территории областной клинической инфекционной больницы госпиталя для лечения липчан от новой коронавирусной инфекции разместил в соцсетях пост под названием «Как проходит лечение Covid-19 в Липецкой области глазами больного». Липецкий вице-губернатор, курирующий сферу медицины, был тоже эмоционален, заочно дискутируя с этим автором (см. «Александр Ильин: «Бог ему судья и скорейшего ему выздоровления!»).
Обо всем Александр Ильин рассказал хорошо. Но GOROD48 все же от имени всех липчан, которым еще предстоит стать пациентами «инфекционки», просит даже в этих непростых обстоятельствах не забывать о том, что больные люди остаются гражданами страны с пакетом базовых прав человека.
... Медикам же не позавидуешь - в нашем регионе заболеваемость COVID-19 еще не вышла на ожидаемый пик. Уже тревожит расширение географии заболевших - помимо липецкий, елецких, грязинских и задонских случаев вирус выявили у жителей Воловского, Данковского, Добровского, Измалковского, Лев-Толстовского, Становлянского и Хлевенского районов. «Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы». Медики готовятся к худшему: «К 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь».
- Мы готовим два наших корпуса к приему больных коронавирусом. Если наполним такими больными один корпус, начнем наполнять второй. Всего мы можем принять 470 больных. Но, надеюсь, такого варианта мы сможем избежать ввиду всего того, что делается для профилактики и лечения заболевших коронавирусной инфекцией липчан, - прокомментировал ситуацию главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.
Поэтому «Травмпункт в БСМП временно закроют». Оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам с травмами теперь осуществляется в травмпунктах ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».
Итак, нас накрывает вторая волна больных: приехавших из-за рубежа липчан «поддержали» жители региона, работающие в столице. Неудивительно, что администрация области обнародовала постановление о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции: «Ограничительные мероприятия вводятся в Задонске, селе Донское и поселке Освобождение».
Также внесены изменения в постановление №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Граждане, прибывающие к нам из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, обязаны уведомить об этом власти и соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия.
Есть все же одна хорошая новость - с 13 апреля «В больницах области возобновляются плановые госпитализации».
«Отрепетировав, как следует ошибки...»
Как известно, спасение утопающих - дело их самих. А потому «В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год».
Но личной гигиены будет мало при отсутствии общей чистоты. А вот с этим, как выяснилось, худо. Так, «Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъездов». По словам липчан, в УК «Советская» им порекомендовали сначала поднять на 4 рубля тариф на обслуживание. А жильцы дома №141 по улице Московской пожаловались а редакцию на забитый мусоропровод и антисанитарию (см. «Коронавирус - уходи, чума и холера - приди?»). Но ставить в прямую зависимость дезинфекцию с уровнем тарифа на содержание жилья нельзя. Об этом GOROD48 сообщил руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев.
«Госжилинспекция проверяет, как убирают и дезинфицируют липецкие многоэтажки». Чиновники установили, что большинство управляющих компаний проводят уборку подъездов согласно рекомендациям Роспотребнадзора, но 140 многоквартирных домов оказались не убраны и не продезинфицированы. В Липецке, кстати, 250 домов - «брошенки». От них отказались «управляшки». В департаменте ЖКХ мэрии сообщили, что «Санитарной обработкой домов без управляющих компаний займутся специализированные организации».
Жаловаться на антисанитарию можно в региональную ГЖИ по телефону горячей линии: 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу региона по телефону: 8-800-450-48-48.
… В этот понедельник «Жители Липецка поехали на автобусах в масках». Таковы новые правила, вступившие в силу 6 апреля. Большинство липчан оказались законопослушны. Водители автобусов (на словах) также поддержали изменения в своей работе, хотя и признают, что в масках и резиновых перчатках крутить баранку не легко. Порой не обходится без скандалов (см. «Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому»), но пока обходится без кровопролития.
Была у городских властей и еще одна новация - не допускать провоза пассажиров за наличные. Но, как оказалось, та же власть не смогла обеспечить массовую продажу транспортных карт в супермаркетах, как обещала. И по состоянию на сегодня проезд за наличные еще актуален (см. «Евгению Уваркину просят разрешить платить наличными в транспорте»).
А вот «Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения».
«Я с кладбища вернулся оптимистом»
Также до особого распоряжения закрыты для свободного доступа и кладбища (см. «Евгения Уваркина: «Позже у всех будет возможность навести порядок на могилах своих родных»).
Липчане оказались удивительно законопослушными. Вчера, например, GOROD48 выяснил, что «На самом большом липецком кладбище нет ни одного посетителя». Здесь только хоронят.
Также «Липчанам настоятельно рекомендуют отказаться от посещения храмов». С такой просьбой к горожанам по итогам встречи с викарием Липецкой епархии Евфимием обратилась глава Липецка. Однако «Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов».
На сознательность верующих не повлиял даже призыв главы Липецкой митрополии к пастве. Напомним, что еще 31 марта митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к липчанам с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома. Глава Липецкой митрополии попросил верующих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и отметил, что некоторые богослужения будут транслироваться по липецкому телевидению. Кстати, «Бессмертный полк не пройдет по Липецку в 2020 году» - его штаб готовит онлайн-шествие 9 мая, которое будет показано в прямом эфире.
«Да, женщин много, но соперниц больше...»
На этой неделе глава Липецка продолжила формировать свою команду по гендерному признаку. GOROD48 сообщил, что «Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова». Она сменила Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. С 2008 года и до последнего времени Катасонова трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области. То есть администрация региона, ранее объявив о желании изъять ряд полномочий у мэрии, просто поставила у руля городского департамента своего человека.
«Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина». 49-летняя чиновница ранее работала в этой структуре, но в 2012 году ушла в АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
«Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева». Она заменит Кирилла Рыжкова, который курировал городскую экономику с июля прошлого года. Ольге Углевой - 33 года. В 2018 году она и ее муж Артем, жители Челябинска, стали единственной семейной парой, которая попала в финал «Лидеров России» (Артем в 2015 году создал «Уральскую спецсталь», а Ольга руководила на то время АНО «Центр Кластерного развития Челябинской области» при региональном министерстве экономического развития). Победителем этого престижного конкурса стала только Ольга. После конкурса «Лидеры России» Углева переехала в Москву, получив должность управляющего директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка (ее муж Артем в Москве получил работу в представительстве правительства Калининградской области при правительстве РФ).
Теперь в мэрии всего два вице-мэра - мужчины. Председателями департаментов также пока остаются двое мужчин.
Тоже старый
Ну очень старый
В России
Дык @
Есть Перечень обязательных работ
Пенсионер
каникулы кончились
На руководство региона
Егор-гостю
Егор-гостю