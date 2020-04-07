Общество
сегодня, 09:09
Евгению Уваркину просят разрешить платить наличными в транспорте
41 2151
Автор петиции уверен, что ограничение использование банкнот и монет – нарушение прав пассажиров.
Анонимный пользователь разместил на платформе онлайн-петиций открытое обращение в адрес главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. Автор петиции требует отменить решение о запрете оплаты проезда наличными в городском транспорте.
- Евгений Уваркина в целях уменьшения заболеваемости решила запретить оплату проезда наличными, так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. В настоящий момент ни в Российской Федерации, ни в Липецкой области в частности, не введено режима чрезвычайной ситуации. Наличные средства не отменены. Следовательно, ограничение прав людей в пользовании наличными средствами (билетами банка России) со стороны главы города Липецка являются незаконными и антиконституционными, - уверен автор обращения. Мы решительно заявляем главе города Липецка Евгении Уваркиной, что выступаем против её решения и предлагаем одуматься. Мы за сохранение наличной формы оплаты проезда в транспорте - как города Липецка, так и Липецкой области вообще.
Петиция в адрес главы администрации Липецка пока не пользуется популярностью: свою подпись под обращением поставили только 16 пользователей сервиса.
Напомним, запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами пока не введен. Сейчас такой вариант прорабатывается, но пока наряду с транспортной картой ещё можно заплатить наличными.
- Евгений Уваркина в целях уменьшения заболеваемости решила запретить оплату проезда наличными, так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. В настоящий момент ни в Российской Федерации, ни в Липецкой области в частности, не введено режима чрезвычайной ситуации. Наличные средства не отменены. Следовательно, ограничение прав людей в пользовании наличными средствами (билетами банка России) со стороны главы города Липецка являются незаконными и антиконституционными, - уверен автор обращения. Мы решительно заявляем главе города Липецка Евгении Уваркиной, что выступаем против её решения и предлагаем одуматься. Мы за сохранение наличной формы оплаты проезда в транспорте - как города Липецка, так и Липецкой области вообще.
Петиция в адрес главы администрации Липецка пока не пользуется популярностью: свою подпись под обращением поставили только 16 пользователей сервиса.
Напомним, запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами пока не введен. Сейчас такой вариант прорабатывается, но пока наряду с транспортной картой ещё можно заплатить наличными.
41 2151
миша
?
ради бабла плевать на вирусы
123
Сырский
!!!
Артем
вечная битва за наличку
777
Антиводила