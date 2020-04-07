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Евгению Уваркину просят разрешить платить наличными в транспорте

41 2151
#транспорт #проезд #петиция
3
Евгению Уваркину просят разрешить платить наличными в транспорте

Автор петиции уверен, что ограничение использование банкнот и монет – нарушение прав пассажиров.

Анонимный пользователь разместил на платформе онлайн-петиций открытое обращение в адрес главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. Автор петиции требует отменить решение о запрете оплаты проезда наличными в городском транспорте.

- Евгений Уваркина в целях уменьшения заболеваемости решила запретить оплату проезда наличными, так как такой способ расчетов - самый быстрый вариант распространения инфекции. В настоящий момент ни в Российской Федерации, ни в Липецкой области в частности, не введено режима чрезвычайной ситуации. Наличные средства не отменены. Следовательно, ограничение прав людей в пользовании наличными средствами (билетами банка России) со стороны главы города Липецка являются незаконными и антиконституционными, - уверен автор обращения. Мы решительно заявляем главе города Липецка Евгении Уваркиной, что выступаем против её решения и предлагаем одуматься. Мы за сохранение наличной формы оплаты проезда в транспорте - как города Липецка, так и Липецкой области вообще.

Петиция в адрес главы администрации Липецка пока не пользуется популярностью: свою подпись под обращением поставили только 16 пользователей сервиса.

Напомним, запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными деньгами пока не введен. Сейчас такой вариант прорабатывается, но пока наряду с транспортной картой ещё можно заплатить наличными.
41 2151
#транспорт #проезд #петиция
3

Комментарии (42)

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миша

4 секунды назад
Оплату проезда наличными нужно было запретить еще до коронавируса для чего делались карты как не для полного отслеживания пассажира потока и денежных доходов того или иного перевозчика проезд наличными я считаю нужно запретить в этом я поддерживаю властей на первых порах нужно сильно увеличить стоимость проезда наличными что бы проезд наличными стоил минимум 2=-вух кратной стоимости по карте то есть не менее 38 руб в дальнейшем полный запрет наличного расчета при запрете будет видно сколько на самом деле ездит горожан в транспорте и оправдываемое ли тробование частных перевозчиков повысить проезд что бы обновить транспорт или они просто хотят нарубиться на жителях города
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?

2 минуты назад
Не совсем понял, как некое должностное лицо запретило прием денежных знаков Российской Федерации . В прокуратуру еще никто не писал?
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ради бабла плевать на вирусы

3 минуты назад
777, ..это карманные игры маршрутчиков и пассажиртранса.они удавятся за наличку.никакому пассажиру даже в голову не придет переться куда то с питицией.
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123

4 минуты назад
Я не знаю как оценивать Уваркину и Артамонова но запрета проезда наличными это логичное решение
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Сырский

5 минут назад
Явно частный перевозчик создал петицию.
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!!!

6 минут назад
https://www.youtube.com/channel/UCeVX0ylQHLLALubiMae5gEQ
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Артем

8 минут назад
нужно как можно быстрей запретить наличные что бы 100% транзакций отслеживалось сразу будет видно пассажира поток того или иного маршрута на первых порах можно оставить наличные но проезд поднять до 50 рублей кто хочет по карте едет за 19 кто хочет наличными 50 рублей проезд сделать за наличный расчет и наличные сами с собой отпадут.
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вечная битва за наличку

8 минут назад
казачок засланый с петтцией в зубах - бабло превыше всего.а если что ,то можно приерыться "правами пассажира".при этом в режиме карантина приостанавливаются или ограничиааются даже конституционные права.
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777

12 минут назад
считаю что плата наличными вред - резко против петиции так и будем на барахле ездить и частные в частности №346 будут заявлять что работают в убыток и пора повышать тариф когда все будут по картам ездить будет видно четко 100% пассажира поток а значит частника можно будет призвать к обновлению подвижного состава или расторжению договора передачи маршрута другим перевозчикам а лучше сразу отдать муниципальному предприятию липецкпассажиртранс
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Антиводила

12 минут назад
Эту петицию написал водила, давно надо платить картами.
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