Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина

Департамент экономического развития администрации Липецка с 7 апреля возглавит Юлия Полоскина. Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Юлия Полоскина родилась 6 декабря 1970 года в Липецке.



Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».



Работать в администрации города Юлия Полоскина начала в 1995 году, пройдя путь от специалиста комитета по экономике и прогнозированию до заместителя председателя департамента экономического развития. С 2012 года и до последнего времени возглавляла финансовое управление АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».





