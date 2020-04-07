Общество

28 минут назад

Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина

8 635
Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина

Департамент экономического развития администрации Липецка с 7 апреля возглавит Юлия Полоскина. Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Юлия Полоскина родилась 6 декабря 1970 года в Липецке.

Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Работать в администрации города Юлия Полоскина начала в 1995 году, пройдя путь от специалиста комитета по экономике и прогнозированию до заместителя председателя департамента экономического развития. С 2012 года и до последнего времени возглавляла финансовое управление АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».


8 635

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как гость

1 минуту назад
ЗАУШНЫЙ ИНСТИТУТ!!!!!!!! ЗНАНИЙ НЕТ!!!!!!!!! ПУСТАЯ ТРАТА БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ!!!!!!!!
ответить

Наипали дедулю )))

8 минут назад
Л-а, - А где же результат? - спросил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров. - По завершению года, - ответила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко.
ответить

)

9 минут назад
О, вернулась. Это грамотный специалист. Прямо неожиданно.
ответить

Одни поющие трусы

12 минут назад
ааа власть набирает не умней себя, понятно
ответить

свора лжецов и дармоедов , вместе с Уваркиной

12 минут назад
Л-а, а куда Белокопытову дели ? Умный городишко поглупел , или как ?
ответить

Л-а

14 минут назад
Радует, что специалист пришёл.
ответить

Госпадя

16 минут назад
Когда же закончится эта тасовка карт...задолбали уже.Одни назначения перемещения.Работать то когда будете?
ответить

свора лжецов и дармоедов , вместе с Уваркиной

19 минут назад
Департамент экономического развития администрации Липецка. Каменный лог до сих пор департамент развивает , всё развивает и развивает !
ответить

Еще в рубрике

Памятный знак «Липских железоделательных заводов» обрушился из-за усталости металла
#памятник
4
Памятный знак «Липских железоделательных заводов» обрушился из-за усталости металла

36 минут назад

Общество
Медикам занятым в лечении и помощи больным коронавирусной инфекцией назначены стимулирующие выплаты
#коронавирус
2
Медикам занятым в лечении и помощи больным коронавирусной инфекцией назначены стимулирующие выплаты

50 минут назад

Общество
Управляющую компанию терроризируют фейками
#УК #фейк
10
Управляющую компанию терроризируют фейками

51 минуту назад

Общество
Липецкий автовокзал запустил мобильное приложение
#транспорт #мобильное приложение
2
Липецкий автовокзал запустил мобильное приложение

сегодня, 16:38

Общество
Липецк сохранил титул «Столицы Часа Земли»
#столица часа земли
4
Липецк сохранил титул «Столицы Часа Земли»

сегодня, 16:28

Общество
Мир проспал: липецкий педуниверситет запатентовал простейшую медицинскую методику
#патент #медицинская методика
31
Мир проспал: липецкий педуниверситет запатентовал простейшую медицинскую методику

сегодня, 14:33

Общество