28 минут назад
Департамент экономического развития возглавит Юлия Полоскина
Департамент экономического развития администрации Липецка с 7 апреля возглавит Юлия Полоскина. Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.
Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Работать в администрации города Юлия Полоскина начала в 1995 году, пройдя путь от специалиста комитета по экономике и прогнозированию до заместителя председателя департамента экономического развития. С 2012 года и до последнего времени возглавляла финансовое управление АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
Как гость
Наипали дедулю )))
)
Одни поющие трусы
свора лжецов и дармоедов , вместе с Уваркиной
Л-а
Госпадя
свора лжецов и дармоедов , вместе с Уваркиной