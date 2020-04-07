Коронавирус

56 минут назад

В Липецкой области снято ограничение на работу парикмахерских, оптик, адвокатских и нотариальных контор

31 4339
#самоизоляция
5
В Липецкой области снято ограничение на работу парикмахерских, оптик, адвокатских и нотариальных контор

В Липецкой области снимается временное ограничение на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор. Разрешается работа специализированных объектов розничной торговли по продаже газет и журналов. Разрешается оказание стоматологических услуг, но только для оказания экстренной и неотложной помощи. Разрешается оказание парикмахерских услуг.

- При оказании парикмахерских услуг персонал должен быть обеспечен масками, перчатками, кожными антисептиками. Работа возможна только по предварительной записи. Одновременно в зале можно обслуживать не более трёх человек с расстоянием между креслами — два метра. Каждые два часа необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области».
31 4339
#самоизоляция
5

Комментарии (32)

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Как гость
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Гость

2 секунды назад
Сейчас дуры "нестриженные" в том числе прилетевшие и не учтенные кинутся патлы стричь и понесется) Наблюдаем, будет интересно
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Гость

26 секунд назад
Добились главного - бизнес угробили, теперь можно и из домов выходить, народ уже не жалко.
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Гость2

1 минуту назад
Деградация полная.
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Вопросы

2 минуты назад
Как у итальянцев:на хрена ей прическа,если гроб нельзя будет открыть?!
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НЕ ЗВЕЗДИТЕ!!!!

2 минуты назад
Только сегодня обошел весь юго-запад, нигде парикмахерские не работают. Кому насекомых на рассаду надо? скоро много будет.
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Вопросы

3 минуты назад
А зачем закрывали? Что это дало? Пипец,трындец,полная хреня
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Гость

8 минут назад
Кто будет контролировать? Какие то записи предварительные? Обработки? Живые очереди, куча народу как обычно. Дома то зачем сидим? Все открывай! Гуляй рванина!
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Вирус

12 минут назад
Светлана, рынки вообще все позакрывать навсегда. Антисанитария! Вирус с рынка и попёр!
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Врач

12 минут назад
Житель, полностью с вами согласен
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Ахазахаха

13 минут назад
Начинается веселье
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