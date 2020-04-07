56 минут назад
В Липецкой области снято ограничение на работу парикмахерских, оптик, адвокатских и нотариальных контор
В Липецкой области снимается временное ограничение на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор. Разрешается работа специализированных объектов розничной торговли по продаже газет и журналов. Разрешается оказание стоматологических услуг, но только для оказания экстренной и неотложной помощи. Разрешается оказание парикмахерских услуг.
Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области».
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