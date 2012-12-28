В Липецкой области дожди, грозы и до +18

Однако в выходные снова похолодает.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, погода останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят 6-11 градусов тепла, что 17 и 18 апреля будет на 1-2 градуса выше нормы, 19 апреля — на 2-3 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +13 до +18.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +15 до +17.День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 10 градусов мороза.