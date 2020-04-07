Общество
56 минут назад
Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъездов
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По словам липчан, в УК «Советская» им порекомендовали сначала поднять на 4 рубля тариф на обслуживание.
В редакцию GOROD48 обратились жители дома № 49/1 по улице Космонавтов и сообщили, что в ответ на их претензию об отсутствии ежедневной антисептической обработки подъездов на период эпидемии коронавирусной инфекции в УК «Советская» им велели сначала провести общее собрание, повысить на 4 рубля тариф на обслуживание, а уж потом требовать работу.
- Возможно, это я разговаривала с жильцами этого дома, но они довели до вас полученную информацию так, как ее поняли, - ответила GOROD48 инженер УК «Советская» Ольга Чернова.
Сотрудница этой «управляшки», в обслуживании которой находится 81 многоквартирных дом в старой части Липецка, сказала, что просто рекомендовала жильцам поднять тариф. А от дезинфекции домов в УК не отказываются. Ольга Чернова сообщила, что завтра к этой работе будут привлечены помимо дворников маляры и кровельщики, так как работы много, а рабочих рук мало по причине мизерной оплаты труда.
- В доме №49/1 тариф еще более-менее приемлемый - 14 рублей 47 копеек за квадратный метр. У нас есть и другие варианты. Так, тариф в доме №37/7 по этой же улице Космонавтов составляет всего 9 рублей 27 копеек, а в доме №41/2 - вообще 7 рублей 4 копейки! Ну, о каком качестве обслуживания может идти речь? - разводит руками инженер УК «Советская».
А вот руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев был категоричным:
- Нельзя ставить в прямую зависимость антисептическую обработку общих помещений многоквартирного дома от существующего тарифа на содержание жилья. Поэтому по приведенному факту мы проведем проверку. Незаконные действия сотрудников управляющих организаций, а также их бездействие будет наказано. Еще раз хочу напомнить, что дезинфекция в многоквартирных домах должна быть ежедневной.
Денис Надеев напомнил, что липчане могут обращаться с жалобами на управляющие организации в ГЖИ области по телефону горячей линии 22-13-16, а также обращаться в ЕДС области по многоканальному телефону 8-800-450-48-48.
Напомним, кстати, что соучредителем УК «Советская» является депутат Липецкого городского Совета Александр Шальнев. Ранее в действиях руководства этой «управляшки» прокуратура усмотрела признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Эта компания задолжала АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» 6,6 миллиона рублей.
- Возможно, это я разговаривала с жильцами этого дома, но они довели до вас полученную информацию так, как ее поняли, - ответила GOROD48 инженер УК «Советская» Ольга Чернова.
Сотрудница этой «управляшки», в обслуживании которой находится 81 многоквартирных дом в старой части Липецка, сказала, что просто рекомендовала жильцам поднять тариф. А от дезинфекции домов в УК не отказываются. Ольга Чернова сообщила, что завтра к этой работе будут привлечены помимо дворников маляры и кровельщики, так как работы много, а рабочих рук мало по причине мизерной оплаты труда.
- В доме №49/1 тариф еще более-менее приемлемый - 14 рублей 47 копеек за квадратный метр. У нас есть и другие варианты. Так, тариф в доме №37/7 по этой же улице Космонавтов составляет всего 9 рублей 27 копеек, а в доме №41/2 - вообще 7 рублей 4 копейки! Ну, о каком качестве обслуживания может идти речь? - разводит руками инженер УК «Советская».
А вот руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев был категоричным:
- Нельзя ставить в прямую зависимость антисептическую обработку общих помещений многоквартирного дома от существующего тарифа на содержание жилья. Поэтому по приведенному факту мы проведем проверку. Незаконные действия сотрудников управляющих организаций, а также их бездействие будет наказано. Еще раз хочу напомнить, что дезинфекция в многоквартирных домах должна быть ежедневной.
Денис Надеев напомнил, что липчане могут обращаться с жалобами на управляющие организации в ГЖИ области по телефону горячей линии 22-13-16, а также обращаться в ЕДС области по многоканальному телефону 8-800-450-48-48.
Напомним, кстати, что соучредителем УК «Советская» является депутат Липецкого городского Совета Александр Шальнев. Ранее в действиях руководства этой «управляшки» прокуратура усмотрела признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Эта компания задолжала АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» 6,6 миллиона рублей.
17 1483
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УХ ТЫ
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Марина
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