Общество

56 минут назад

Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъездов

17 1483
#ЖКХ #коронавирус
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Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъездов

По словам липчан, в УК «Советская» им порекомендовали сначала поднять на 4 рубля тариф на обслуживание.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома № 49/1 по улице Космонавтов и сообщили, что в ответ на их претензию об отсутствии ежедневной антисептической обработки подъездов на период эпидемии коронавирусной инфекции в УК «Советская» им велели сначала провести общее собрание, повысить на 4 рубля тариф на обслуживание, а уж потом требовать работу.

- Возможно, это я разговаривала с жильцами этого дома, но они довели до вас полученную информацию так, как ее поняли, - ответила GOROD48 инженер УК «Советская» Ольга Чернова.

Сотрудница этой «управляшки», в обслуживании которой находится 81 многоквартирных дом в старой части Липецка, сказала, что просто рекомендовала жильцам поднять тариф. А от дезинфекции домов в УК не отказываются. Ольга Чернова сообщила, что завтра к этой работе будут привлечены помимо дворников маляры и кровельщики, так как работы много, а рабочих рук мало по причине мизерной оплаты труда.

- В доме №49/1 тариф еще более-менее приемлемый - 14 рублей 47 копеек за квадратный метр. У нас есть и другие варианты. Так, тариф в доме №37/7 по этой же улице Космонавтов составляет всего 9 рублей 27 копеек, а в доме №41/2 - вообще 7 рублей 4 копейки! Ну, о каком качестве обслуживания может идти речь? - разводит руками инженер УК «Советская».

А вот руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев был категоричным:

- Нельзя ставить в прямую зависимость антисептическую обработку общих помещений многоквартирного дома от существующего тарифа на содержание жилья. Поэтому по приведенному факту мы проведем проверку. Незаконные действия сотрудников управляющих организаций, а также их бездействие будет наказано. Еще раз хочу напомнить, что дезинфекция в многоквартирных домах должна быть ежедневной.

Денис Надеев напомнил, что липчане могут обращаться с жалобами на управляющие организации в ГЖИ области по телефону горячей линии 22-13-16, а также обращаться в ЕДС области по многоканальному телефону 8-800-450-48-48.

Напомним, кстати, что соучредителем УК «Советская» является депутат Липецкого городского Совета Александр Шальнев. Ранее в действиях руководства этой «управляшки» прокуратура усмотрела признаки состава преступления, наказание за которые предусмотрены частью второй статьи 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере»). Эта компания задолжала АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» 6,6 миллиона рублей.
17 1483
#ЖКХ #коронавирус
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Комментарии (17)

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Житель

3 секунды назад
Согласен с жителем Липецка ---мы платим 18-42 коп за метр ---у нас одна уборщица на подьезд--ей платят 3000 руб в месяц это мало конечно -но она убирает раз в неделю и моет клетку раз в месяц. Некоторые умные жильцы не довольны чистотой в подьезде --так как она не убирает общие коридоры .Я предлагал идите и мойте за 3000 руб весь дом --никто не соглашается. Я проводил эксперименты по году жили в дерьме---а когда им отмоешь все --они сразу забывают в каком дерьме жили. Жара в доме чистота -светодиодные светильники. Жаль что компанию разворовали. Но новая работает нормально --сразу уборщицу наняли -дворника на один дом сейчас на два дома чистота. Виноваты сами жильцы похеристы не хотят ничего делать ждут Золотую рыбку или Емелю со щукой.
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22

5 минут назад
@, а ты покажи пример , создай ТСЖ Марине ! Деловой , мля .
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@

8 минут назад
Марина, а вы создайте ТСЖ и будете сами хозяева в своем доме.
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Житель

10 минут назад
Согласен за тариф с метра 7-9 руб за метр кв.----это компании пипец банкрот --их обслуживали за счет новых многоэтажных домов -- а то что хозяин УК вор и жулик -это другая история. Во первых растворов нет раз --дорогивизна их. Вот делайте вывод все хотят на халяву все сделать -у нас капитализм за бесплатно ничего не делается СССР нет --это при нем все за бесплатно. и за копейки 4коп за квт час -теперь забудьте про те времена.
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27 м-р

10 минут назад
У нас даже выше первого этажа они не поднимаются ! По Шуминского ни у кого в доме не было никакой обработки. Даже тряпкой никто не махал !!!
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УХ ТЫ

13 минут назад
Я, конечно можно. Вы же сами решаете кого нанять и кому сколько заплатить. Вопрос только один, а найдете ли за маленькие суммы добросовестных исполнителей?Все плачут, что много за тепло платят. А навести порядок не хотят (не путать с не могут) А надо всего ответственного человека из числа жильцов и следить ежемесячными показаниями общедомовых счетчиков на тепло, воду и эл. энергию. Тогда будете платить только за те Г/кал., которые потребили. А так один трёп идёт в чатах.
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Не смешите все на бумаге, деньги на карман

15 минут назад
ООО КОМФОТ Л, НИ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА НЕ ОБРАБОТАНО, полы мыли до нового года
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ТЕПЕРИКА 1

15 минут назад
Нет ежедневной антисептической обработки подъездов. её вообще нет
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Марина

18 минут назад
Хорошо за 19 руб за метр, мы бы тоже платили, если бы относились хорошо и убирались, Неделина,61 жесть просто, с марта самовольно подняли за содержание,а уборка нулевая,про дизинфекцию вообще молчу, зимой полы не моются вообще,т,к. У них не принято зимой,а одн на воду платим, снег не чистят у подъезда, пройдёшь хорошо, завалишься поднимешься и дальше пойдёшь. Деньги всем нужны, только отработать никто не хочет.
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ч

20 минут назад
какое то умышленное уничтожение ....................... все идет как положенно
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