Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
471
44 минуты назад

Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка

Один из них госпитализирован, второй — больница не понадобилась. 

Утром 16 апреля в Липецке на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Датсун» с 25-летним водителем и «Лексус» под управлением 41-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель «Датсуна» и два пассажира «Лексуса», в том числе 9-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы.

Днем на улице Кривенкова столкнулись «Лада Самара» с 19-летней девушкой за рулем и «Хавейл» с 22-летним водителем. Травмы получил полуторагодовалый пассажир «Лады». Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась. 
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще  17 столкновений. Они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3298 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четырех водителей, за неиспользование ремней безопасности — 200.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2958 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено четыре нарушения», — сообщает Госавтоинспекция. 

авария
ДТП
0
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить