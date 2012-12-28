«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Происшествия
471
44 минуты назад
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка
Один из них госпитализирован, второй — больница не понадобилась.
Днем на улице Кривенкова столкнулись «Лада Самара» с 19-летней девушкой за рулем и «Хавейл» с 22-летним водителем. Травмы получил полуторагодовалый пассажир «Лады». Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 столкновений. Они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3298 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четырех водителей, за неиспользование ремней безопасности — 200.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2958 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено четыре нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.
