Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка

Утром 16 апреля в Липецке на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Датсун» с 25-летним водителем и «Лексус» под управлением 41-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель «Датсуна» и два пассажира «Лексуса», в том числе 9-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы.Днем на улице Кривенкова столкнулись «Лада Самара» с 19-летней девушкой за рулем и «Хавейл» с 22-летним водителем. Травмы получил полуторагодовалый пассажир «Лады». Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 столкновений. Они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3298 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четырех водителей, за неиспользование ремней безопасности — 200.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2958 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено четыре нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.