Все больше липчан остаются дома

Соблюдение режима самоизоляции оценивает индекс «Яндекса».

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Сервис «Яндекс.Самоизоляция» рассчитал среднее суточное значение соблюдения режима самоизоляции жителями региональных центров России. Липчане, судя по данным «Яндекса», все чаще остаются дома. Об этом говорит статистика за прошедшие воскресные дни. Если 29 марта индекс самоизоляции в Липецке составлял 3,5, то вчера, 5 апреля, он вырос до 4,1. Это свидетельствует о том, что большинство горожан остаются дома.Сегодня утром липчане по индексу самоизоляции (4,5) не уступают жителям Пензы, Рязани Белгорода. А вот на улицах Воронежа, Тамбова и Курса еще безлюднее, чем в Липецке: там значение индекса составляет от 4,6 до 4,7.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.