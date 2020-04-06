Общество

46 минут назад

Все больше липчан остаются дома

5 802
#сидимдома #самоизоляция #индекс

Соблюдение режима самоизоляции оценивает индекс «Яндекса».

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» рассчитал среднее суточное значение соблюдения режима самоизоляции жителями региональных центров России. Липчане, судя по данным «Яндекса», все чаще остаются дома. Об этом говорит статистика за прошедшие воскресные дни. Если 29 марта индекс самоизоляции в Липецке составлял 3,5, то вчера, 5 апреля, он вырос до 4,1. Это свидетельствует о том, что большинство горожан остаются дома.

Сегодня утром липчане по индексу самоизоляции (4,5) не уступают жителям Пензы, Рязани Белгорода. А вот на улицах Воронежа, Тамбова и Курса еще безлюднее, чем в Липецке: там значение индекса составляет от 4,6 до 4,7.

Для просмотра индекса самоизоляции нужно перейти в полный вариант карты

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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#сидимдома #самоизоляция #индекс

Комментарии (5)

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ДА УЖ

12 минут назад
Глупый Яндекс.Просто люди телефоны не берут с собой.
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А туристов все равно сжечь!

31 минуту назад
Это пока холодно
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Вранье яндекс непоказывает данные

36 минут назад
О самомаструбации
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Гугл

37 минут назад
Научит как жить
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250

39 минут назад
Вы не яндексу доверяйте, а в окно выглядывайте. Люди у нас как ходили толпами так и ходят, как ездиди на авто так и ездят! А данные яндекса взяты с потолка!!!
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