Общество

сегодня, 09:20

При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа

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#коронавирус
При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа

Таким образом, в городе есть уже четыре места для пребывания детей на время губернаторских выходных, объявленных в связи с эпидемией коронавируса.

Сегодня при детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа. Таким образом, их стало четыре - с начала нерабочих дней, с 30 марта, такие группы работают в детских садах №№ 15,133 и 134.

По словам председателя департамента образования администрации Липецка, потребность еще в одной группе появилась после того, как глава региона Игорь Артамонов снял ранее введенные временные ограничения на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор, киосков по торговле периодической печатью, стоматологических клиник и парикмахерских.

- Если на прошлой неделе три группы посещали десять малышей, то сегодня в четыре группы родители привели 22 ребенка, - отметила Светлана Бедрова.

В таких дежурных группах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки. Вместе с тем департамент образования призывает, по возможности, отказаться от посещения детского сада с целью стабилизации эпидемиологической ситуации.

Если у родителей все же возникает необходимость отвести ребенка в детский сад, об этом нужно заранее сообщить воспитателю дошкольного учреждения, в которое он ходил ранее. Воспитатель поможет связаться с руководством детсада, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно, позвонив по телефону 30-96-01 в департамент образования мэрии.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Юрок Алтушок.

22 минуты назад
Нам объявили месяц выходных, чтобы мы п е р е д о х н у л и.только не сказали, где поставить ударение.
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Юрок Алтушок.

25 минут назад
Нам объявили месяц выходных чтобы мы * . Вот только не сказали где поставить ударение.
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Ирина

47 минут назад
А детские садики вообще планируют открывать?Или теперь только после майских праздников?
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