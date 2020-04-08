сегодня, 09:20
При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа
Таким образом, в городе есть уже четыре места для пребывания детей на время губернаторских выходных, объявленных в связи с эпидемией коронавируса.
По словам председателя департамента образования администрации Липецка, потребность еще в одной группе появилась после того, как глава региона Игорь Артамонов снял ранее введенные временные ограничения на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор, киосков по торговле периодической печатью, стоматологических клиник и парикмахерских.
- Если на прошлой неделе три группы посещали десять малышей, то сегодня в четыре группы родители привели 22 ребенка, - отметила Светлана Бедрова.
В таких дежурных группах действует строжайший входной контроль, регулярно производится дезинфекция всех контактных поверхностей, а дети под присмотром воспитателей чаще моют руки. Вместе с тем департамент образования призывает, по возможности, отказаться от посещения детского сада с целью стабилизации эпидемиологической ситуации.
Если у родителей все же возникает необходимость отвести ребенка в детский сад, об этом нужно заранее сообщить воспитателю дошкольного учреждения, в которое он ходил ранее. Воспитатель поможет связаться с руководством детсада, где организована дежурная группа. Также решить этот вопрос можно, позвонив по телефону 30-96-01 в департамент образования мэрии.
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