Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда

В полицию с заявлением о мошенничестве пришел 66-летний житель Липецка, который два года назад имело дело с биотерапевтом.



В 2024 он искал в интернете информацию о нетрадиционной медицине и наткнулся на объявление об услугах женщины-биотерапевта. Та убедила липчанина, что сможет дистанционно проверить «энергетику его тела» и взяла за эту работу 7 800 рублей.«Затем, женщина рассказала, что для поддержания собственных ресурсов для борьбы с заболеваниями, мужчине необходимо почистить ауру и восстановить его энергию. Липчанин оплатил и эту услугу стоимостью 90 тысяч рублей», — рассказали в областном управлении МВД.Через два года 67-летний мужчина понял, что его жизненные силы не восстановились, и пошел в полицию.