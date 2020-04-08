Общество
33 минуты назад
Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы
25 2367
К счастью, среди заболевших COVID-19 нет пожилых людей, которые очень тяжело переносят коронавирус.
Как уже сообщал GOROD48, диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден сразу у 18 жителей Липецкой области, и, помимо липчан, случаи COVID-19 выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.
- Новые заболевшие приехали из Москвы, где работали. Среди них нет пожилых людей - все они находятся в трудоспособном возрасте до 50 лет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в областном управлении Роспотребнадзора.
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина говорит, что пока для контактных с заболевшими людьми хватает емкости Данковского обсерватора, куда перевозят липчан, условия жизни которых не позволяют надеяться на их жесткий карантин. Поэтому Грязинский обсерватор еще пуст.
- Мы не располагаем данными о нарушителях карантина в очагах заражения, - сказала в ответ на напрашивающийся вопрос о соблюдении контактными людьми правил изоляции Ирина Щукина.
Итак, в Липецк пришла ожидаемая вторая волна больных коронавирусом: приехавших из-за рубежа липчан «поддержали» жители региона, работающие в столице.
- Новые заболевшие приехали из Москвы, где работали. Среди них нет пожилых людей - все они находятся в трудоспособном возрасте до 50 лет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в областном управлении Роспотребнадзора.
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина говорит, что пока для контактных с заболевшими людьми хватает емкости Данковского обсерватора, куда перевозят липчан, условия жизни которых не позволяют надеяться на их жесткий карантин. Поэтому Грязинский обсерватор еще пуст.
- Мы не располагаем данными о нарушителях карантина в очагах заражения, - сказала в ответ на напрашивающийся вопрос о соблюдении контактными людьми правил изоляции Ирина Щукина.
Итак, в Липецк пришла ожидаемая вторая волна больных коронавирусом: приехавших из-за рубежа липчан «поддержали» жители региона, работающие в столице.
25 2367
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