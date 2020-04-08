Общество

33 минуты назад

Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы

25 2367
#коронавирус
1
Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы

К счастью, среди заболевших COVID-19 нет пожилых людей, которые очень тяжело переносят коронавирус.

Как уже сообщал GOROD48, диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден сразу у 18 жителей Липецкой области, и, помимо липчан, случаи COVID-19 выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.

- Новые заболевшие приехали из Москвы, где работали. Среди них нет пожилых людей - все они находятся в трудоспособном возрасте до 50 лет, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в областном управлении Роспотребнадзора.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина говорит, что пока для контактных с заболевшими людьми хватает емкости Данковского обсерватора, куда перевозят липчан, условия жизни которых не позволяют надеяться на их жесткий карантин. Поэтому Грязинский обсерватор еще пуст.

- Мы не располагаем данными о нарушителях карантина в очагах заражения, - сказала в ответ на напрашивающийся вопрос о соблюдении контактными людьми правил изоляции Ирина Щукина.

Итак, в Липецк пришла ожидаемая вторая волна больных коронавирусом: приехавших из-за рубежа липчан «поддержали» жители региона, работающие в столице.
25 2367
#коронавирус
1

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ирина

1 минуту назад
2человека отправили с короной
ответить

ирина

2 минуты назад
В задонском районе с донское 2 точно с короной а тртий сидит на самоизоляции. интересно он сидит дома а его жена ходит на работу. так что можно?? живут в одном доме и с ними живет дочь которая тоже ходит на работу это вообдще жесть. всем отвечает ..у нас анализ не показал корону.. делали только один анализ. а с больными он общался тесно.это кашмар!!!!
ответить

ирина

2 минуты назад
В задонском районе с донское 2 точно с короной а тртий сидит на самоизоляции. интересно он сидит дома а его жена ходит на работу. так что можно?? живут в одном доме и с ними живет дочь которая тоже ходит на работу это вообдще жесть. всем отвечает ..у нас анализ не показал корону.. делали только один анализ. а с больными он общался тесно.это кашмар!!!!
ответить

ирина

2 минуты назад
В задонском районе с донское 2 точно с короной а тртий сидит на самоизоляции. интересно он сидит дома а его жена ходит на работу. так что можно?? живут в одном доме и с ними живет дочь которая тоже ходит на работу это вообдще жесть. всем отвечает ..у нас анализ не показал корону.. делали только один анализ. а с больными он общался тесно.это кашмар!!!!
ответить

MASOK.NET

3 минуты назад
Надо полностью закрывать город и не впускать легковой транспорт и автобусы. Иначе так и будут поступать заражённые из других городов (особенно из Москвы). Так мы будем год боротся с эпидемией. А если закрыть город то эпидемию можно победить за месяц
ответить

.

5 минут назад
Л, причем здесь уже заграница. Ясно и понятно сказано вахтовики из Москвы привезли. Эти деревенские уроды, как потравленые мыши, заразу в свои норы повезли.
ответить

Qwerty

5 минут назад
Москва - наши содом и гоморра
ответить

Гость

6 минут назад
я, имеем право гулять в соответствии с Конституцией
ответить

Skrip

8 минут назад
Границ.Вы что то слышали о нарушении ст27конституции от жителей Чечни?Я нет.
ответить

я

9 минут назад
Гость, Зато теперь все свободны? Гуляем?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Центральный пляж хотят сделать на европейский манер
#благоустройство
2
Центральный пляж хотят сделать на европейский манер

11 минут назад

Общество
Липчанин задолжал всем и вся, и у него арестовали автомобиль
#Приставы #УФССП #долги
4
Липчанин задолжал всем и вся, и у него арестовали автомобиль

25 минут назад

Общество
Первый рейс Липецк-Анталья отменен
#туризм #коронавирус
9
Первый рейс Липецк-Анталья отменен

31 минуту назад

Общество
В Липецке 20-летний водитель скутера сбил пенсионера и скрылся с места аварии
#Авария #ДТП
В Липецке 20-летний водитель скутера сбил пенсионера и скрылся с места аварии

37 минут назад

Общество
Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева
#администрация Липецка #кадры
83
Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева

сегодня, 11:14

Общество
При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа
#коронавирус
6
При детсаде № 89 Липецка открылась еще одна дежурная группа

сегодня, 09:20

Общество