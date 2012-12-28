Любовь и инвестиции: роман на сайте знакомств обошёлся липчанке почти в 2,9 миллиона

Жительница областного центра перевела мошеннику крупную сумму, поверив в лёгкий заработок на инвестиционной бирже.

В отдел полиции №4 УМВД России по Липецку обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что в январе этого года познакомилась с мужчиной, с которым у неё завязались романтические отношения, но общались они виртуально, поскольку находились в разных городах.В какой-то момент собеседник, кроме виртуальной любви, предложил ей помощь в заработке — якобы он знает биржу, гарантирующую высокую прибыль без специальных навыков от инвестора, и липчанка согласилась.Несколько платежами она начала переводить свои накопления на инвест-площадку, не сомневаясь в успехе, ведь видела личный кабинет с растущими доходами. Возлюбленный убеждал её постоянно пополнять кошелек, чтобы обеспечить максимальную доходность и «расширить его потенциал». Когда сумма вложенных средств превысила 2 миллиона рублей, женщина попыталась вывести деньги, однако из-за «высокой активности электронного кошелька» его заблокировали, а для решения проблемы потребовалась оплата «финансового гаранта». Поскольку собственные деньги закончились, она обратилась за помощью к брату, который согласился внести 765 тысяч рублей, взяв часть из них в кредит.После того как вывести средства вновь не удалось, а давление и требования о новых пополнениях продолжились, потерпевшая решила заявить в полицию. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 874 тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой — до 10 лет лишения свободы.