Происшествия
336
сегодня, 09:02
8

Любовь и инвестиции: роман на сайте знакомств обошёлся липчанке почти в 2,9 миллиона

Жительница областного центра перевела мошеннику крупную сумму, поверив в лёгкий заработок на инвестиционной бирже.

В отдел полиции №4 УМВД России по Липецку обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что в январе этого года познакомилась с мужчиной, с которым у неё завязались романтические отношения, но общались они виртуально, поскольку находились в разных городах.

В какой-то момент собеседник, кроме виртуальной любви, предложил ей помощь в заработке — якобы он знает биржу, гарантирующую высокую прибыль без специальных навыков от инвестора, и липчанка согласилась.

Несколько платежами она начала переводить свои накопления на инвест-площадку, не сомневаясь в успехе, ведь видела личный кабинет с растущими доходами. Возлюбленный убеждал её постоянно пополнять кошелек, чтобы обеспечить максимальную доходность и «расширить его потенциал». Когда сумма вложенных средств превысила 2 миллиона рублей, женщина попыталась вывести деньги, однако из-за «высокой активности электронного кошелька» его заблокировали, а для решения проблемы потребовалась оплата «финансового гаранта». Поскольку собственные деньги закончились, она обратилась за помощью к брату, который согласился внести 765 тысяч рублей, взяв часть из них в кредит.

После того как вывести средства вновь не удалось, а давление и требования о новых пополнениях продолжились, потерпевшая решила заявить в полицию. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 874 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой — до 10 лет лишения свободы.
Комментарии (8)

Какое
15 минут назад
небо голубое...
САИ
20 минут назад
Пока существует глупость, будут жить и мошенники.
старый
25 минут назад
Вот это сказочник. Талантище!!!
Вот так,
52 минуты назад
Героиню совсем не жалко, а вот брата жалко, пострадал парень ни за что.
Читатель
сегодня, 09:33
Уже второй подобный случай за месяц.
Гость
сегодня, 09:21
Как можно доверять деньги совсем не знакомым людям? Совсем того. Если лишние, помогла бы больным детям.
Шапокляк
сегодня, 09:10
В ухо влезть могут только талантливые люди... Респект!!!
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
