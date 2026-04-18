Живут всю жизнь парами, улетают на юг, потомство кормят птичьим молоком

В город из лесов переселяются красивые птицы – дикие голуби-вяхири.

Последние годы в Липецке можно встретить необычных, крупных и статных голубей. Они не собираются в стаи. Их можно встретить на дачных участках, в частном секторе, в скверах и парках. В апреле эти птицы возвращаются из теплых регионов и начинают строить гнезда для кладки яиц и будущего потомства.Вяхирь, или витютень — так называется этот некогда сугубо лесной обитатель. Лапки и клюв у этих красавцев красные, в оперении преобладает голубовато-серый цвет, а грудь чуть розоватая. На шее у взрослых птиц имеются характерные белые пятна. Кроме того, в полёте такие же белые пёрышки открываются на крыльях.— Ещё пару десятилетий назад увидеть вяхиря в городе было попросту невозможно, ведь стихия этих осторожных и скрытных пернатых — лесная чаща. Раньше это был очень пугливый голубь, избегающий человека, и встретить его можно было лишь в сёлах и небольших городах. Когда вяхири начали появляться в городах, для орнитологов это стало настоящей сенсацией: никто не предполагал, что такая дикая птица потянется к людям. Сейчас в городах вяхирей даже больше, чем в естественных условиях обитания, — рассказал заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, кандидат биологических наук, орнитолог и специалист в области экологии Владимир Сарычев.По мнению Владимира Сарычева, адаптирующиеся к городской жизни некогда дикие птицы, свидетельствуют об изменение сознания людей о развитии и популяризации экологического мышления.— Как только люди становятся добрее, птица тут же отзывается. Утки и лебеди уже живут среди нас. В последние годы витютень не против соседства с человеком и быстро адаптируется к условиям наших парков и прочих зелёных зон. При этом он не ведёт себя как обычные сизые голуби: инфекцию не разносит, очень чистоплотен и красив. Живут вяхири парами, храня верность друг другу а осенью улетают на юг, чего не делают обычные голуби. Интересно, что кормят птенцов вяхири так называемым «птичьим молоком» белого цвета — особым кормовым выделением. Ещё лет десять назад на усадьбе нашего заповедника обосновались 3–4 пары этих голубей. И мы их ждем каждую весну. Что касается зимовок: раньше вяхири массово улетали на Балканы, в Европу или в Закавказье, а теперь всё чаще остаются зимовать в Краснодарском и Ставропольском краях, да и у нас тоже.