47 минут назад
В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год
ОГУП «Липецкфармация» с колес распродает крупные партии флаконов «Септимы» и резиновых перчаток, но медицинских масок нет даже у производителей.
- Спрос на антисептики из-за эпидемии коронавирусной инфекции вырос в десятки раз. Например, мы в неделю продаем 50 тысяч флаконов антисептика - такое количество этого товара мы продавали раньше за год, - комментирует ситуацию и.о. гендиректора ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.
Ирина Котова уверяет, что цены на антисептики от отечественных производителей не выросли по сравнению с доэпидемиологическим периодом из-за того, что ОГУП заранее разместил заказы на фармацевтических предприятиях. А вот медицинские маски крупным оптом купить не получается по причине их отсутствия у производителей.
Е мое
И
Хорошо бы Путину !
А где можно купить дуст ?!
Уйха
Как бы !