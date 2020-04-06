Общество

47 минут назад

В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год

6 817
#коронавирус
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В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год

ОГУП «Липецкфармация» с колес распродает крупные партии флаконов «Септимы» и резиновых перчаток, но медицинских масок нет даже у производителей.

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Вчера вечером областная государственная аптечная сеть ОГУП «Липецкфармация» получила очередную партию антисептика из 100 тысяч флаконов и партию в 100 тысяч перчаток. К концу дня антисептики и перчатки развезут по 115 аптекам этой сети, по поликлиникам и больницам. Однако в государственном аптечном предприятии говорят, что эта продукция уйдет влет еще до конца недели.

- Спрос на антисептики из-за эпидемии коронавирусной инфекции вырос в десятки раз. Например, мы в неделю продаем 50 тысяч флаконов антисептика - такое количество этого товара мы продавали раньше за год, - комментирует ситуацию и.о. гендиректора ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.

Ирина Котова уверяет, что цены на антисептики от отечественных производителей не выросли по сравнению с доэпидемиологическим периодом из-за того, что  ОГУП заранее разместил заказы на фармацевтических предприятиях. А вот медицинские маски крупным оптом купить не получается по причине их отсутствия у производителей.
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#коронавирус
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Комментарии (6)

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Е мое

4 минуты назад
Молодцы,подсуетились. И картинка соответствующая. Цена -пипец.
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И

8 минут назад
наверно втютихивают народу флакончик рублей по 350-400. Когда ему цена рублей 150
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Хорошо бы Путину !

21 минуту назад
Уйха, На башку презерватив одеть , Чтобы он коронавирусом не заболел !.
ответить

А где можно купить дуст ?!

22 минуты назад
Хочу Путина его Дружков посыпать !.
ответить

Уйха

28 минут назад
Нужно уничтожать летучих мышей, которые живут на рынках, в ангарах, срут и мочатся на продукты. Переносчиками являются птицы, рыба. Трахатели верблюдов
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Как бы !

41 минуту назад
Этим дуракам !,ещё бы презервативы продать!.
ответить

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