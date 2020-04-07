Игорь Артамонов сообщил о выделении 100 миллионов рублей для помощи семьям с детьми

Меры поддержки населения в период действия режима самоизоляции обсуждались сегодня на рабочем совещании в администрации области. Заседание провёл глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что сейчас поступает много обращений по мерам поддержки социально незащищенных слоёв населения, и все они должны быть решены. О принятых на заседании решениях сообщила пресс-служба администрации области.



«В первую очередь надо помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы должны быстро оказать меры региональной поддержки людям, оказавшимся в сложной материальной ситуации, а потом подоспеют федеральные меры. Мы выделим из резервного фонда области 100 миллионов рублей для выплаты социальных пособий таким семьям. Поручаю в сжатые сроки проработать механизм выделения средств и критерии их получения», — сообщил Игорь Артамонов. Глава региона поручил начальнику регионального управления социальной защиты населения Сергею Орусю разработать все возможные варианты поддержки малообеспеченных семей.



«Территориальные центры социальной защиты населения Липецкой области принимают звонки от граждан по вопросам первичного предоставления мер соцподдержки. Подать заявление можно через портал госуслуг или электронную почту. Появится также канал по приёму обращений через мессенджер WhatsApp», — рассказал Сергей Орусь.Много вопросов от жителей области и по трудовым правам. Как рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова, за неделю на горячую линию инспекции поступило более 1400 звонков, принято 492 обращения. Более десяти предостережений выписано предприятиям и организациям региона. По номерам «горячей линии» 36-02-03 и 34-66-23 можно сообщить обо всех нарушениях в данной сфере.



Люди, которые официально не работают, не являются пенсионерами или индивидуальными предпринимателями, могут встать на учёт как безработные. Со 2 апреля в центрах занятости заявления принимают дистанционно, за это время поступило более 460 обращений. По закону решение о назначении выплат принимается в течение 10 дней. На пособие могут рассчитывать только те, кто потерял работу менее полугода назад, и был официально трудоустроен. Сообщения от жителей принимаются по телефону горячей линии управления труда и занятости Липецкой области: 8 (4742) 22 15 60.



На заседании также обсуждались налоговые льготы, приостановка платежей и отчётности, говорилось о поддержке малого бизнеса, который сегодня в силу введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса несёт убытки. Заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов сообщил, что согласно постановлению правительства России арендодателям будет рекомендовано сократить платежи или ввести арендные каникулы.



По вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно обращаться на горячую линию центра «Мой бизнес»: 8-800-301-7675 (с 9.00 до 19.00). Также обращения, связанные с коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами, принимают круглосуточно в единой диспетчерской службе Липецкой области. Позвонившим по номеру 8-800-450-48-48 помогут сориентироваться по всем вопросам.