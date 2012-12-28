Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей
Происшествия
Дело о гибели двух человек при выезде на встречку передано в суд
Происшествия
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Общество
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
Происшествия
Первая жертва шашлычного сезона: липчанину спасают обожжённую руку от ампутации
Здоровье
Тяга к искусству: кражу 150 кистей для рисования записала камера наблюдения
Происшествия
Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
Происшествия
Читать все
Спасатели помогли медикам транспортировать тяжёлую пациентку
Общество
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
Происшествия
41-летний липчанин пострадал в лобовом ДТП в Воронежской области
Происшествия
Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
На 3-м участке ЛТЗ лужа превратилась в озеро и перешла в разряд вечной
Происшествия
Первая жертва шашлычного сезона: липчанину спасают обожжённую руку от ампутации
Здоровье
Тротуар на Ангарской непроходим: с газона наплыла грязь, с дороги летит песок
Общество
Автомастеру вменяют 26 эпизодов мошенничества
Происшествия
Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
2060
сегодня, 16:16
7

Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста

Сам раненый говорит, что конфликта с пассажиром не было, и почему это произошло — непонятно.

14 апреля около двух часов ночи в Липецке в районе дома №44 по улице Катукова пассажир выстрелил в таксиста в машине во время движения.

Денис К. вёз на «Ладе Весте» пассажира из 28-го микрорайона в «Елецкий». В салоне машины всё было тихо и спокойно. Подвыпивший пассажир начал делиться подробностями трагедии, которая произошла в его семье: утром 13 апреля на улице Космонавтов 20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на пешеходном переходе насмерть cбил 13-летнего мальчика. Со слов пассажира, подросток был единственным сыном его брата. Сам он также время от времени называл мальчика сыном.

Денис выразил соболезнования и на этом диалог прекратился. Дальше во время пути пассажир что-то бормотал про оружие. А потом прозвучал выстрел. Голова Дениса отшатнулась и потекла кровь. При этом он в это время продолжал движение и еле-еле удержал руль, остановился и выбежал из машины, после чего позвонил на номер 112 и на место приехала «скорая» и полиция.

Пассажир не пытался скрыться: продолжал сидеть в машине и что-то бормотал. Потом он вышел. Но после инцидента больше с Денисом пассажир на связь не выходил.

Сам Денис — пенсионер МВД. Звук затвора и выстрела он знает хорошо.

Оружие было травматическим — в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» из головы Дениса извлекли пулю. Сейчас он продолжает лечение в отделении нейрохирургии.

Врачи, предварительно, оценивают состояние пациента, как средней степени тяжести. Место ранения ему зашили. На следующей неделе Денису проведут компьютерную томографию головного мозга и если всё хорошо — выпишут. Но уже сейчас он на ногах.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
стрельба
2
7
15
0
31

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин76
16 минут назад
По видимому у дяди теперь все водители виноваты в трагедии, дурак, произошедшего не изменить, а мало того, что в семье горе, так он еще лишится свободы.
Ответить
Хатабыч
18 минут назад
Не понял, а у него, что ранение сквозное? На фото, по-моему это так и выглядит.
Ответить
Психиатрия
24 минуты назад
А мы удивляемся стрельбе подростков в школах. Тут взрослое поколение стреляет без всякой причины.
Ответить
Так себе бизнес
30 минут назад
развозить по ночам не адекватов....
Ответить
От туда
35 минут назад
Почему его не арестовали? Мог и убить
Ответить
Металлург
37 минут назад
Бухло - это зло.
Ответить
Лиза
44 минуты назад
Мальчика погибшего, конечно, очень жалко, но таксист-то тут причём?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить