Происшествия
2060
сегодня, 16:16
7
Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Сам раненый говорит, что конфликта с пассажиром не было, и почему это произошло — непонятно.
Денис К. вёз на «Ладе Весте» пассажира из 28-го микрорайона в «Елецкий». В салоне машины всё было тихо и спокойно. Подвыпивший пассажир начал делиться подробностями трагедии, которая произошла в его семье: утром 13 апреля на улице Космонавтов 20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на пешеходном переходе насмерть cбил 13-летнего мальчика. Со слов пассажира, подросток был единственным сыном его брата. Сам он также время от времени называл мальчика сыном.
Денис выразил соболезнования и на этом диалог прекратился. Дальше во время пути пассажир что-то бормотал про оружие. А потом прозвучал выстрел. Голова Дениса отшатнулась и потекла кровь. При этом он в это время продолжал движение и еле-еле удержал руль, остановился и выбежал из машины, после чего позвонил на номер 112 и на место приехала «скорая» и полиция.
Пассажир не пытался скрыться: продолжал сидеть в машине и что-то бормотал. Потом он вышел. Но после инцидента больше с Денисом пассажир на связь не выходил.
Сам Денис — пенсионер МВД. Звук затвора и выстрела он знает хорошо.
Оружие было травматическим — в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» из головы Дениса извлекли пулю. Сейчас он продолжает лечение в отделении нейрохирургии.
Врачи, предварительно, оценивают состояние пациента, как средней степени тяжести. Место ранения ему зашили. На следующей неделе Денису проведут компьютерную томографию головного мозга и если всё хорошо — выпишут. Но уже сейчас он на ногах.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
2
7
15
0
31
Комментарии (7)