В областном бюджете нашли полмиллиарда на помощь малому и среднему бизнесу

Эти средства будут использованы для беспроцентных займов.

Как стало известно GOROD48, в администрации области изыскали возможность выделить на поддержку малого и среднего бизнеса около 500 миллионов рублей.



- Эти средства будут выделены на помощь предпринимателям в виде беспроцентных займов на период действия режима самоизоляции. Мы нашли возможность урезать некоторые расходные статьи областного бюджета. Часть средств мы возьмем из бюджетов областных государственных унитарных предприятий, - рассказал GOROD48 вице-губернатор Дмитрий Аверов.



По словам заместителя главы областной администрации, сегодня губернатор Игорь Артамонов должен подписать соответствующий документ, после чего малый и средний бизнес получит доступ к мерам бюджетной поддержки.