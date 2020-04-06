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В областном бюджете нашли полмиллиарда на помощь малому и среднему бизнесу

26 1300
#коронавирус #бизнес
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В областном бюджете нашли полмиллиарда на помощь малому и среднему бизнесу

Эти средства будут использованы для беспроцентных займов.

Как стало известно GOROD48, в администрации области изыскали возможность выделить на поддержку малого и среднего бизнеса около 500 миллионов рублей.

- Эти средства будут выделены на помощь предпринимателям в виде беспроцентных займов на период действия режима самоизоляции. Мы нашли возможность урезать некоторые расходные статьи областного бюджета. Часть средств мы возьмем из бюджетов областных государственных унитарных предприятий, - рассказал GOROD48 вице-губернатор Дмитрий Аверов.

По словам заместителя главы областной администрации, сегодня губернатор Игорь Артамонов должен подписать соответствующий документ, после чего малый и средний бизнес получит доступ к мерам бюджетной поддержки.
26 1300
#коронавирус #бизнес
1

Комментарии (26)

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Как гость
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данковчанин

10 минут назад
Помогать нужно только тем кто выпускает, как говорили раньше, товары народного потребления....но вряд ли такое будет в нашей действительности.
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Житель

12 минут назад
Эти бы денги заплатили квадро, лгэк, леск. Тем самом понизил квартплату жителям ХОТЯБЫ 20-30-50%. Так как некоторые малые бизнесмены просто не увидят этой помощи. А это была бы реальная поддержка горожанам. Потому-то многие остаются сидеть дома.
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Да

14 минут назад
Как только Аверов стал губернатором. так его личная секретарша стала директором издательского холдинга Липецкая газета. А теперь подумайте может ли такой коррупционер что то дать честно? Никому там ничего не дадут только своим! Аверов и камеры также ставил когда работал в Ростелекоме. На Слободе ни одной а Терешкову всю утыкал, где Ростелеком находится. А деньги из бюджета! Так что лучше такие новости не печатайте! Они не правдивы
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Гость

23 минуты назад
Зачем помогать спекулянтам которые обманывают людей ?
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Макар Нагульнов

24 минуты назад
Лучше бы бедным раздали
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ТРОФИМЕН

25 минут назад
Во как, Объясняю, все денежки пойдут на мою семью!, Наряжу детишек барчуками и сфоткаю !, Я едроSS ,мне все можно !.
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Тин-пу

27 минут назад
Дор-пи!.
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Уже делят средства выделенные кабмином

28 минут назад
а вы как хотели они у кормушки
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Опять

29 минут назад
себя не обделили а мы как получится
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гость

38 минут назад
Займ это все равно возврат денежных средств и не более того, вот проценты за жку отменили, кто будет возмещать выпадающие доходы организациям.....
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