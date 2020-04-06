Общество
сегодня, 08:34
Жители Липецка поехали на автобусах в масках
86 3892
Водители уверяют, что не пускают в салоны автобусов пассажиров без масок.
Как уже сообщал GOROD48, с 6 апреля вход в общественный транспорт во всем регионе возможен только в масках. Сегодня утром GOROD48 проверил, как выполняется это распоряжение власти в Липецке.
Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Удалось увидеть всего одного мужчину интеллигентной наружности без этого средства защиты, но он сказал, что маска у него лежит в кармане и при входе в автобус он ее наденет. И тут же показал ее свернутой пополам корреспонденту. Одна женщина ждала «маршрутку» еще и резиновых хозяйственных перчатках, в которых она тискала 50-рублевую купюру. На ее лице - строительный респиратор, который она использует многоразово после стирок, а перчатки по приходу домой моет с мылом.
Те пассажиры, которые были не против пообщаться, к этим мерам предосторожности на период эпидемии коронавирусной инфекции относятся с пониманием, не считая их избыточными. Правда, только одна женщина была готова сделать замечание человеку без маски, который вошел бы в общественный транспорт.
Впрочем, водители автобусов на словах также готовы поддерживать новые правила проезда. Мы специально обращали внимание на машины частных перевозчиков, зная, что в МУП «Липецкпассажиртранс» водители будут обеспечены и масками, и антисептиками. Но оказалось, что и коммерсанты сделали то же самое. Так, водитель 346-й «маршрутки» показал флакон с обеззараживающей жидкостью, которую получил от работодателя. По их словам, они не пускают в салоны пассажиров без масок. Но в автобусе 352-го маршрута был замечен пенсионер без маски. На наше замечание водитель пожал плечами, заявив, что не понимает, как это случилось. Впрочем, он тут же потребовал у пожилого мужчины выйти из автобуса. Конфликт был погашен тем, что у нашего корреспондента была лишняя медицинская маска, которую он отдал незаконопослушному гражданину.
Правда, из автобусов люди порой выходили без масок. И было непонятно - вошли они в них без этих средств самозащиты или же избавились от них по ходу поездки.
Была у властей и еще одна новация - не допускать провоза пассажиров за наличные. Но, как оказалось, та же власть не смогла обеспечить массовую продажу транспортных карт в супермаркетах, как обещала. И по состоянию на сегодня проезд за наличные еще актуален.
Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Удалось увидеть всего одного мужчину интеллигентной наружности без этого средства защиты, но он сказал, что маска у него лежит в кармане и при входе в автобус он ее наденет. И тут же показал ее свернутой пополам корреспонденту. Одна женщина ждала «маршрутку» еще и резиновых хозяйственных перчатках, в которых она тискала 50-рублевую купюру. На ее лице - строительный респиратор, который она использует многоразово после стирок, а перчатки по приходу домой моет с мылом.
Те пассажиры, которые были не против пообщаться, к этим мерам предосторожности на период эпидемии коронавирусной инфекции относятся с пониманием, не считая их избыточными. Правда, только одна женщина была готова сделать замечание человеку без маски, который вошел бы в общественный транспорт.
Впрочем, водители автобусов на словах также готовы поддерживать новые правила проезда. Мы специально обращали внимание на машины частных перевозчиков, зная, что в МУП «Липецкпассажиртранс» водители будут обеспечены и масками, и антисептиками. Но оказалось, что и коммерсанты сделали то же самое. Так, водитель 346-й «маршрутки» показал флакон с обеззараживающей жидкостью, которую получил от работодателя. По их словам, они не пускают в салоны пассажиров без масок. Но в автобусе 352-го маршрута был замечен пенсионер без маски. На наше замечание водитель пожал плечами, заявив, что не понимает, как это случилось. Впрочем, он тут же потребовал у пожилого мужчины выйти из автобуса. Конфликт был погашен тем, что у нашего корреспондента была лишняя медицинская маска, которую он отдал незаконопослушному гражданину.
Правда, из автобусов люди порой выходили без масок. И было непонятно - вошли они в них без этих средств самозащиты или же избавились от них по ходу поездки.
Была у властей и еще одна новация - не допускать провоза пассажиров за наличные. Но, как оказалось, та же власть не смогла обеспечить массовую продажу транспортных карт в супермаркетах, как обещала. И по состоянию на сегодня проезд за наличные еще актуален.
86 3892
молодой тупняк
Пох,)))
А почему корреспондент
Горожанин
молодой тупняк
Не хватит,
Перри Мейсон
Я
достали...
Я думал,