Общество

сегодня, 08:34

Жители Липецка поехали на автобусах в масках

86 3892
#коронавирус #транспорт
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Жители Липецка поехали на автобусах в масках

Водители уверяют, что не пускают в салоны автобусов пассажиров без масок.

Как уже сообщал GOROD48, с 6 апреля вход в общественный транспорт во всем регионе возможен только в масках. Сегодня утром GOROD48 проверил, как выполняется это распоряжение власти в Липецке.

Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Удалось увидеть всего одного мужчину интеллигентной наружности без этого средства защиты, но он сказал, что маска у него лежит в кармане и при входе в автобус он ее наденет. И тут же показал ее свернутой пополам корреспонденту. Одна женщина ждала «маршрутку» еще и резиновых хозяйственных перчатках, в которых она тискала 50-рублевую купюру. На ее лице - строительный респиратор, который она использует многоразово после стирок, а перчатки по приходу домой моет с мылом.

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Те пассажиры, которые были не против пообщаться, к этим мерам предосторожности на период эпидемии коронавирусной инфекции относятся с пониманием, не считая их избыточными. Правда, только одна женщина была готова сделать замечание человеку без маски, который вошел бы в общественный транспорт.

Впрочем, водители автобусов на словах также готовы поддерживать новые правила проезда. Мы специально обращали внимание на машины частных перевозчиков, зная, что в МУП «Липецкпассажиртранс» водители будут обеспечены и масками, и антисептиками. Но оказалось, что и коммерсанты сделали то же самое. Так, водитель 346-й «маршрутки» показал флакон с обеззараживающей жидкостью, которую получил от работодателя. По их словам, они не пускают в салоны пассажиров без масок. Но в автобусе 352-го маршрута был замечен пенсионер без маски. На наше замечание водитель пожал плечами, заявив, что не понимает, как это случилось. Впрочем, он тут же потребовал у пожилого мужчины выйти из автобуса. Конфликт был погашен тем, что у нашего корреспондента была лишняя медицинская маска, которую он отдал незаконопослушному гражданину.

Правда, из автобусов люди порой выходили без масок. И было непонятно - вошли они в них без этих средств самозащиты или же избавились от них по ходу поездки.

Была у властей и еще одна новация - не допускать провоза пассажиров за наличные. Но, как оказалось, та же власть не смогла обеспечить массовую продажу транспортных карт в супермаркетах, как обещала. И по состоянию на сегодня проезд за наличные еще актуален.
86 3892
#коронавирус #транспорт
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Комментарии (86)

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молодой тупняк

53 секунды назад
Товарищ ты вот сидишь и подчищаешь мои комменты, ответь на вопрос "Ты не еврейских ли кровей случаем?"
ответить

Пох,)))

1 минуту назад
Я, главное-она есть)))
ответить

А почему корреспондент

1 минуту назад
/\уговой отвлекает водителя во время движения? Отшрафуйте /\угового, чтобы другим не повадно было!!!!
ответить

Горожанин

2 минуты назад
Наталья, я в курсе. Есть связи в инфекционке и поликлиниках. В т.ч. и в Москве.
ответить

молодой тупняк

2 минуты назад
достали..., ну наконец то, здравомыслие появляется!
ответить

Не хватит,

2 минуты назад
достали..., но проблема в том,что много ипанутых
ответить

Перри Мейсон

2 минуты назад
Когда закончится эта ЛОЖЬ, не будет капитализма - не будет лжи!
ответить

Я

2 минуты назад
А почему у водителя маска не надета на нос??? Кто контролирует правильность надевания маски? Уважаемый корреспондент - Вы обратили внимание, как маска одета у водителя, почему Вы не сделали ему замечание?
ответить

достали...

3 минуты назад
Ничо не поделаешь,, а если все перестанут одевать намордники? Хватит административного ресурса чтобы нас всех расстрелять?
ответить

Я думал,

4 минуты назад
В Липе,уже,все епнулись,а оказывается,есть ещё адекватные
ответить
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