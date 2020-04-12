«Коронавирус – уходи, чума и холера – приди?»

Жильцы Московской, 141 жалуются на забитый мусоропровод и антисанитарию.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Московской с жалобами, что в дни самоизоляции коммунальщики словно забыли об обязанности убирать подъезды. Может быть, тоже ушли на карантин?

Мы побывали в подъезде дома № 141 на улице Московской – да, мог бы бить и почище. Встревоженные жильцы показали нам мусоропровод, забитый под завязку. К слову, во многих липецких домах мусоропроводы давно заварены, а здесь, по словам жителей, действует. Точнее – действовал.

- Когда я подошёл с пакетом и увидел то, что вы видите сейчас, то подумал, что забит отсек только на нашем этаже, поэтому спустился на нижний, пятый, но там встретил точно такую же картину, - говорит жилец дома Роман.

Соседи подтвердили, что работников, ответственных за уборку мусоропровода, здесь видели давно. И предположили, что отходы забили уже и столб мусоропровода на несколько этажей.

- Вы представляете, какая это антисанитария? – негодует жительница по имени Антонина, - Получается, что мы боремся с коронавирусом, но провоцируем другую заразу. К чему могут привести мусорные завалы в подъезде? К вспышке чумы? Холеры?

По иронии судьбу дом обслуживает управляющая компания «Наш Дом – Липецк», о которой мы писали вчера. Коммунальщики жаловались что кто-то расклеивает фейковые объявления от их имени – мол, работать не хотим и не будем, а вы, жильцы, всё рано должны платить нам деньги.

- Не знаю, кто писал эти объявления, возможно, и вправду это дело рук каких-то недоброжелателей. Но забитый мусоропровод в нашем доме – это факт, - говорит Антонина, - Как и то, что мы ни разу не видели работ по дезинфекции нашего подъезда (отсутствие обработки подъездов нам подтвердили и жители другого дома, относящегося к «Нашему Дому Липецк» - из 28-го микрорайона, прим.).

За комментариями мы обратились в саму «управляшку». Нам заявили, что все руководители заняты, поэтому поговорить смогла только Людмила Дорохина, которая является заместителем директора по финансам.

Дорохина оказалась не в курсе ситуации, поэтому попросила прислать ей фото.

- А разве мусоропровод не должен быть заварен уже много лет?

- Мы пытались это сделать, но жильцы многих домов в ответ чуть не устроили бунт. Особенно, это касается 19-го микрорайона. Бывало и так, что заваренный мусоропровод мы вынуждены были вскрывать вновь и восстанавливать его работоспособность по требованию жильцов.

- А можно, например, закрыть его на время карантина? Ведь пока люди сидят дома, мусора скапливается неимоверное количество.

- Это запрещено законом.

- Может тогда всё-таки начать чистить?

- Мы сейчас будем разбираться, почему могла возникнуть такая ситуация…



Добавлено в 15:20

Чуть позже Людмила Дорохина перезвонила нам и сообщила, что мусоропровод на Московской, 141 прочищен.

- Кто-то выкинул крупногабаритный мусор сверху и он забил стояк, - заявила она. И выслала несколько фотографий в подтверждение, что работы проведены.







Мы проверили это своим звонком и набрали обращавшимся к нам жильцам.

- Вон они, работники, я их сейчас вижу, - рассказал Роман, - Увозят мусор, торопятся. Мусоропровод пробили, подтверждаю. Несколько дней ведь забитый стоял... Теперь будем ждать, когда из подъезда выветрится вонь.

А ведь умеют наши коммунальщики работать, когда захотят! Нужно только постоянно их мотивировать!





