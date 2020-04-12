Общество

08.04.2020 15:10

«Коронавирус – уходи, чума и холера – приди?»

76 6894
#Мусор #ЖКХ
8
«Коронавирус – уходи, чума и холера – приди?»

Жильцы Московской, 141 жалуются на забитый мусоропровод и антисанитарию.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Московской с жалобами, что в дни самоизоляции коммунальщики словно забыли об обязанности убирать подъезды. Может быть, тоже ушли на карантин?

Мы побывали в подъезде дома № 141 на улице Московской – да, мог бы бить и почище. Встревоженные жильцы показали нам мусоропровод, забитый под завязку. К слову, во многих липецких домах мусоропроводы давно заварены, а здесь, по словам жителей, действует. Точнее – действовал.

- Когда я подошёл с пакетом и увидел то, что вы видите сейчас, то подумал, что забит отсек только на нашем этаже, поэтому спустился на нижний, пятый, но там встретил точно такую же картину, - говорит жилец дома Роман.

Соседи подтвердили, что работников, ответственных за уборку мусоропровода, здесь видели давно. И предположили, что отходы забили уже и столб мусоропровода на несколько этажей.

- Вы представляете, какая это антисанитария? – негодует жительница по имени Антонина, - Получается, что мы боремся с коронавирусом, но провоцируем другую заразу. К чему могут привести мусорные завалы в подъезде? К вспышке чумы? Холеры?

По иронии судьбу дом обслуживает управляющая компания «Наш Дом – Липецк», о которой мы писали вчера. Коммунальщики жаловались что кто-то расклеивает фейковые объявления от их имени – мол, работать не хотим и не будем, а вы, жильцы, всё рано должны платить нам деньги.

- Не знаю, кто писал эти объявления, возможно, и вправду это дело рук каких-то недоброжелателей. Но забитый мусоропровод в нашем доме – это факт, - говорит Антонина, - Как и то, что мы ни разу не видели работ по дезинфекции нашего подъезда (отсутствие обработки подъездов нам подтвердили и жители другого дома, относящегося к «Нашему Дому Липецк» - из 28-го микрорайона, прим.).

За комментариями мы обратились в саму «управляшку». Нам заявили, что все руководители заняты, поэтому поговорить смогла только Людмила Дорохина, которая является заместителем директора по финансам.

Дорохина оказалась не в курсе ситуации, поэтому попросила прислать ей фото.

- А разве мусоропровод не должен быть заварен уже много лет?

- Мы пытались это сделать, но жильцы многих домов в ответ чуть не устроили бунт. Особенно, это касается 19-го микрорайона. Бывало и так, что заваренный мусоропровод мы вынуждены были вскрывать вновь и восстанавливать его работоспособность по требованию жильцов.

- А можно, например, закрыть его на время карантина? Ведь пока люди сидят дома, мусора скапливается неимоверное количество.

- Это запрещено законом.

- Может тогда всё-таки начать чистить?

- Мы сейчас будем разбираться, почему могла возникнуть такая ситуация…

Добавлено в 15:20

Чуть позже Людмила Дорохина перезвонила нам и сообщила, что мусоропровод на Московской, 141 прочищен.

- Кто-то выкинул крупногабаритный мусор сверху и он забил стояк, - заявила она. И выслала несколько фотографий в подтверждение, что работы проведены.

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Мы проверили это своим звонком и набрали обращавшимся к нам жильцам.

- Вон они, работники, я их сейчас вижу, - рассказал Роман, - Увозят мусор, торопятся. Мусоропровод пробили, подтверждаю. Несколько дней ведь забитый стоял... Теперь будем ждать, когда из подъезда выветрится вонь.

А ведь умеют наши коммунальщики работать, когда захотят! Нужно только постоянно их мотивировать!

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76 6894
#Мусор #ЖКХ
8

Комментарии (76)

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Любитель

10.04.2020 10:18
Люди, очнитесь. Неужели трудно каждому человеку вынести свой мусор! Вы же не засоряете свою кваотиру. Кто за нас должен убрать? Я бы запретила использование мусоропроводов в домах. Даже если * вовремя - это все равно антисанитария. И почему должны страдать жители первых этажей, за стеной которых падает с 9го этажа мешок с бутылками.
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Елена!

10.04.2020 06:36
Заварить мусоропроводы давно пора, и не будет антисанитарии!
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Вася

09.04.2020 10:51
Не мешало бы еще и дворы почистить от прошлогодней листвы и мусора: глядишь, коронавирус обошел бы стороной Липецк, потому что в чистоте вирусы не заводятся.
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охрана труда

09.04.2020 10:35
а где кожанные фартуки у рабочих? это косяк! надо сообщить в инспекцию по труду
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мусоропроводчик

09.04.2020 10:33
джинсы хоть на танцы.уберешь один ствол будешь как негр.а это свежачки.
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житель района

09.04.2020 10:21
судя по одежде это не постоянные мусоропроводчики.судя по всему историк прав.
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историк жкх

09.04.2020 10:07
где ж твой подрядчик был все это время? а возраст у нас почтенный.
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мог бы бить

09.04.2020 09:55
мог бы не бить. Если б не был подъездом. Редактора наймите, двоечники.
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Чудик ты, а не историк жкх

09.04.2020 08:54
эти люди у них подрядчики и работают постоянно. Ты наверное очень старый(ая) историк
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историк жкх

09.04.2020 08:38
судя по надписи на жилетки этих рабочих наняли одноразово .до следующего засора.но этот выбор сделали жильцы 19 района несколько лет назад,когда приняли решение развалить хорошее что было.помогли им два депутата городских-затем областных (награда за ЛОКК ).один говорят под судом-деньги спер,второй затих.
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