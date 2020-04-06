Сегодня в липецком общественном транспорте введен обязательный масочный режим, его выполнение проверили чиновники городской администрации.

Сегодня в Липецке веден обязательный масочный режим в общественном транспорте. Особый режим проезда в общественном транспорте введён в соответствии с протоколом Штаба главы администрации Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и предписанием Роспотребнадзора.Исполнять его в полной мере поспешили не все горожане. В этом убедились журналисты GOROD48 еще с утра, когда в салон одного из автобуса зашел, пошатываясь, молодой человек без маски, с бутылкой пива в руках.Пиво он попивал тут же, в салоне, и здесь же дремал.Двух пьяных, что называется «в лоскуты», мужчин без масок не взял на борт 352-й и 24-й маршруты неподалеку от Сокола, но подобрала следующая маршрутка.Днем выполнение масочного режима проверяли сотрудники департамента транспорта мэрии и областного агентства автомобильного транспорта. Они проверяли наличие масок, перчаток и дезинфицирующих средств у водителей, и наличие масок на пассажирах. Большинство липчан оказались людьми сознательными, но и те, что зашли в транспорт без масок встречались. Причем водители их не замечали. И никто из проверяющих, и тем более водители, не предлагали им покинуть салон.- Я не могу драться с пассажирами. Не могу следить за всеми, в масках они, без масок. Я смотрю, чтобы они не упали под колеса, - эмоционально поделился водитель одного из автобусов с журналистом GOROD48. - Да, утром у нас проели инструктаж, чтобы мы, увидев человека без маски, не сажали его, или высаживали, а в случае неповиновения вызывали полицию. Но у нас график движения, за его соблюдением следят через ГЛОНАСС, я не могу стоять и ждать, пока приедет полиция, не могу закрывать гражданина в автобусе лишая его свободы, меня самого за это тот же гражданин потом накажет по закону. Не должен, наверное, водитель еще и исполнять функции охранника. Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому.Cлучаи вызова полиции сегодня, кстати, были. Водители вызывали стражей правопорядка, когда пассажиры без масок отказывались покидать салон.Во время рейда, некоторые пассажиры демонстративно не одевали маски. Одни говорили, что их нет в продаже, шить они не умеют, поэтому и не собираются подчиняться распоряжению. Другие возмущались задержкой автобуса.- Надевать маску или нет, это в настоящий момент на совести самого пассажира, - сообщил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – А водитель, заметив пассажира без маски, должен предложить ему покинуть салон. Понятно, то водителям не должен вступать в конфликты, им рекомендовано вызывать полицию.По словам Евгения Черыжова, с водителями которые «плюют» на пассажиров без масок, будет проводиться дополнительный инструктаж, и сделаны «определенные внушения».- Проверяющие собирают и суммируют нарушения и передают их и в департамент транспорта администрации Липецка и Управление дорог и транспорта Липецкой области. Если один и тот же водитель будет попадаться на нарушениях много раз, то руководителям предприятий-перевозчиков рекомендуют принять соответствующие меры вплоть до увольнения водителя, - сказал Евгений Чекрыжов.