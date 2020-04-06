Общество

сегодня, 16:29

«Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому»

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#коронавирус #транспорт #масочный режим #проезд #сидимдома
«Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому»

Сегодня в липецком общественном транспорте введен обязательный масочный режим, его выполнение проверили чиновники городской администрации.

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Сегодня в Липецке веден обязательный масочный режим в общественном транспорте. Особый режим проезда в общественном транспорте введён в соответствии с протоколом Штаба главы администрации Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и предписанием Роспотребнадзора. 

Исполнять его в полной мере поспешили не все горожане. В этом убедились журналисты GOROD48 еще с утра, когда в салон одного из автобуса зашел, пошатываясь, молодой человек без маски, с  бутылкой пива в руках.

Пиво он попивал тут же, в салоне, и здесь же дремал.

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Двух пьяных, что называется «в лоскуты», мужчин без масок не взял на борт 352-й и 24-й маршруты неподалеку от Сокола, но подобрала следующая маршрутка.

Днем выполнение масочного режима проверяли сотрудники департамента транспорта мэрии и областного агентства автомобильного транспорта. Они проверяли наличие масок, перчаток и дезинфицирующих средств у водителей, и наличие масок на пассажирах. Большинство липчан оказались людьми сознательными, но и те, что зашли в транспорт без масок встречались. Причем водители их не замечали. И никто из проверяющих, и тем более водители, не предлагали им покинуть салон.

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- Я не могу драться с пассажирами. Не могу следить за всеми, в масках они, без масок. Я смотрю, чтобы они не упали под колеса, - эмоционально поделился водитель одного из автобусов с журналистом GOROD48.  - Да, утром у нас проели инструктаж, чтобы мы, увидев человека без маски, не сажали его, или высаживали, а в случае неповиновения вызывали полицию. Но  у нас график движения, за его соблюдением следят через ГЛОНАСС, я не могу стоять и ждать, пока приедет полиция, не могу закрывать гражданина в автобусе лишая его свободы, меня самого за это тот же гражданин потом накажет по закону. Не должен, наверное, водитель еще и исполнять функции охранника. Пусть сажают в каждый автобус по полицейскому. 

Cлучаи вызова полиции сегодня, кстати, были. Водители вызывали стражей правопорядка, когда пассажиры без масок отказывались покидать салон. 

Во время рейда, некоторые пассажиры демонстративно не одевали маски. Одни говорили, что их нет в продаже, шить они не умеют, поэтому и не собираются подчиняться распоряжению. Другие возмущались задержкой автобуса. 

- Надевать маску или нет, это в настоящий момент на совести самого пассажира, - сообщил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – А водитель, заметив пассажира без маски, должен предложить ему покинуть салон. Понятно, то водителям не должен вступать в конфликты, им рекомендовано вызывать полицию.
 
По словам Евгения Черыжова, с водителями которые «плюют» на пассажиров без масок, будет проводиться дополнительный инструктаж, и сделаны «определенные внушения». 

- Проверяющие собирают и суммируют нарушения и передают их и в департамент транспорта администрации Липецка и Управление дорог и транспорта Липецкой области.  Если один и тот же водитель будет попадаться на нарушениях много раз, то руководителям предприятий-перевозчиков рекомендуют принять соответствующие меры вплоть до увольнения водителя, - сказал Евгений Чекрыжов.  

63 2992
#коронавирус #транспорт #масочный режим #проезд #сидимдома

Комментарии (54)

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Инквизитор

40 секунд назад
Действительно, город АД.
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Ыыы

1 минуту назад
Как только упала цена на нефть то говорить о величии рашки вонючей перестали и появился двойник плешивого говорун
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вв

1 минуту назад
....если водитель и за уборщика ...и за полицейского ...и за охранника ...и еще быть водителем ....это сколько он должен получать ....и когда же за глонасом и за дорогой смотреть .......даааа ...какие то приказы неадекватные
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джинсы в обмен на демократию

4 минуты назад
Не пАнимаю, ..в СССР вообщем то никаких особых предптсаний не было.пиво пили на трибунах стадионов.его продавали в буфетах кинотеатров.власть призывала ходить в лес жечь костры, пропагандируя здоровый образ жизни.милиционер на улице был крайней редкостью.прчем не вооруженный. обычно ограничивался предупреждением -не нарушайте.авторитет милиции был абсолютный даже у криминала.советский не обязан был носить паспорт.он не требовался ни на поезда, ни в другом городе.только на самолет.при абсолютной безопастности зарплату из банка на предприятие кассиры возили в чемодане на трамвае.охраны не было ни в школах и в детсадах.деградация,разгул преступности и ограничения прав и свобод были введены при этом режиме.в СССР все это считали бы дикостью.
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Житель

4 минуты назад
Администрацию в швейный цех и пусть шьют на каждого. А языком все могут, особенно власть наша.
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Людвиг Аристархович

7 минут назад
Перри Мейсон, Совершенно с Вами диньдон
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Гость

8 минут назад
Ещё раз говорю.. Пусть вернут вклады СССР, это деньги всех дорогих россиян, мы лишнего не хотим.. У каждого такое было, когда всех обокрали, хоть 1000 рублей но была, но раздать деньги просто так? Я потив и списать кредит тоже потив
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888

11 минут назад
Перри Мейсон, на масквабад отправили
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Гость

12 минут назад
Да, я богатый Буратино.. Детский целевой вклад.. Пусть тереть вернут, все цента.. Раздать деньги просто так? У каждого были книжках.. Пусть теперь вернут, вклады СССР
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ёпт

12 минут назад
Не, так не пойдёт. При входе выдавайте бесплатные маски, тогда и требуйте, чтобы их надевали. Если их нет, то надо * посадить - пусть шьёт маски. Хоть какая-то от неё будет польза.
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