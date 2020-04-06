Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области

Общее число заболевших - 26 человек.

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Большинство случаев завозные, заболевшие недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у липчан, ранее контактировавших с заболевшими.



- В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в регионе составляет уже 26 человек, пятеро из них успешно вылечились.

