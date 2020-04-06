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41 минуту назад
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области
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Общее число заболевших - 26 человек.
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Большинство случаев завозные, заболевшие недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у липчан, ранее контактировавших с заболевшими.
- В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в регионе составляет уже 26 человек, пятеро из них успешно вылечились.
- В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в регионе составляет уже 26 человек, пятеро из них успешно вылечились.
42 5644
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