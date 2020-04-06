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41 минуту назад

Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области

42 5644
#коронавирус
5
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области

Общее число заболевших - 26 человек.

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Большинство случаев завозные, заболевшие недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у липчан, ранее контактировавших с заболевшими. 

- В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в регионе составляет уже 26 человек, пятеро из них успешно вылечились.
42 5644
#коронавирус
5

Комментарии (42)

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Липчанин

16 секунд назад
За...ли эти туристы.
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генрих

30 секунд назад
на врача накинулись? Правильно надо еще и западные СМИ отрубить, только подыхать и все.
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Достали

3 минуты назад
Врач, сейчас не время вводить людей в заблуждение своей пропагандой против власти .Хватит псать всякую глупость.
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Макар Нагульнов

5 минут назад
Врач, "тогда всем бесплатно еда и отмена всех налогов , кредитов, коммуналок и ТД" Кто вам такую херню сказал???!
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Утром встаю с рогаткой !

5 минут назад
Надоело, Сбиваю пролетающие самолёты!.
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Туристы обнаглели

5 минут назад
Лана, вот из за тех ктомоается по заграницам отдыхать в эпидемию мы и сидим дома Они наплевали на людей ,у самих есть деньги по загранцам мотаться одыхать
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Ендова

6 минут назад
Вернувшиеся в разное время из жарких стран, полагаю, являются носителями также других бактерий, которые пока спят в организме. Все вернувшиеся должны быть на месячном карантине, как минимум! Поназавезли всякой заразы! Выявлять всех туристов, особенно где были верблюды- промежуточные носители вируса, а это весь ближний восток
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Вчера у Путина взяли анализы !

6 минут назад
Хохохо, Заключение - триппер !,А как хотели, вот так у неженатого!.
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Надоело

6 минут назад
Откуда эти дебилы взялись? Самолеты не летают.
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Лана

7 минут назад
Врач, они слишком умные все поправки с 1 быстренько внесли и не чс и не карантин а передвигаться нельзя и плптить государству ни за что не нужно
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