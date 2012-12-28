30 минут назад
Жительницу Липецкой области оштрафовали за грубость в сельской администрации
Мировой судья признала 38-летнюю женщину виновной в оскорблении чиновницы.
«Своими действиями гражданка хотела задеть честь и достоинство муниципальной служащей», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Скандал попало на видео. Дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ рассмотрела мировой судья Липецкого районного судебного участка №2. В итоге нарушительницу обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.
