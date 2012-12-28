Жительницу Липецкой области оштрафовали за грубость в сельской администрации

Мировой судья признала 38-летнюю женщину виновной в оскорблении чиновницы.

В феврале этого года в селе Большая Кузьминка посетительница местного отдела администрации Липецкого муниципального района позволила себе унизительные высказывания в адрес начальника территориального отдела.«Своими действиями гражданка хотела задеть честь и достоинство муниципальной служащей», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.Скандал попало на видео. Дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ рассмотрела мировой судья Липецкого районного судебного участка №2. В итоге нарушительницу обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.