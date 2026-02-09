Выходные в Липецке: «Библионочь», «Тотальный диктант», участников субботника обещают накормить
Программа главных мероприятий уикенда.
Музыкальный номер в сегодняшнем выпуске представляет ансамбль народной песни «Вера» (руководитель Екатерина Григорьева), которому на уходящей неделе исполнилось 15 лет. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов на сцене ОЦКНТ исполнили песню «И будем петь! И будем жить!».
Дожди
В субботу температура составит от +10 до +15 градусов, а в воскресенье упадёт от +6 до +11 градусов. В течение обоих выходных возможны дожди.
Отключение воды
«Засуха» в эти выходные наступит только в воскресенье, 19 апреля, с 10:00 и до окончания ремонтных работ по адресам:
- ул. Космонавтов, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/1, 82, 82/4, 94б.
- ул. Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2.
Отключения света
18 и 19 апреля с 9:00 до 17:00 оставят без электричества:
- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;
- Садоводчество «Дачный 5».
«Библионочь»
Центральное культурное событие выходных – «Библионочь» 18 апреля. Ниже расписание многочисленных мероприятий в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).
«Библионочь» детям
В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) мероприятия Библионочи будут идти два дня
18 апреля
17:00 — интерактивная программа «Сказочная Россия» (6+).
18:00–21:00 — «Библионочь-2026» (6+).
19 апреля
17:00 — интерактивное погружение «Игровая вселенная» (6+).
«Тотальный диктант»
18 апреля в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится еще одна всероссийская акция – «Тотальный диктант» (12+).
Автором текста диктанта этого года стал известный писатель, публицист, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов, а посвящен он будет детству А.С. Пушкина.
«Чарулата»
18 апреля в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает на сеанс, посвящённый 105-летию со дня рождения великого индийского режиссёра, сценариста, композитора, кинокритика, детского писателя, издателя и иллюстратора Сатьяджита Рея (1921 –1992). Смотреть будут его фильм «Чарулата». Индия, 1964. Мелодрама (18+).
Экранизация повести Рабиндраната Тагора «Разрушенное гнездо», признанная режиссёром его лучшей и любимой кинокартиной. Фильм-победитель Берлинского кинофестиваля-1965. Любовный треугольник, в котором супруг тратит своё состояние и сражается за идеалы свободы, а скучающая супруга увлекается молодым гостем богатого дома. Но не всё так просто в этой истории…
В ролях: Сумитра Чаттерджи, Мадхаби Мухерджи, Шайлен Мухерджи.
Концерт у казаков… бесплатно
18 апреля в 17:00 желающие могут посетить театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) и посмотреть отчётный концерт хореографического отделения Детской Школы искусств №2 им. В.М.Лутова (6+).
Будущие «казаки» покажут своё мастерство и творческие наработки. Вход свободный.
Тренировка комедиантов
18 апреля в 14:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) «Клуб липецкой комедии» проведёт импров-тренинг (18+).
Тренировка комедиантов в жанре импровизации, ведущая – Катя Ревина. Вход – донат.
Лекция к выставке
18 апреля в 15:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) известный липецкий искусствовед Андрей Ломоносов проведёт лекцию «Обитаемые миры Гарифа Басырова» (16+).
Лекция приурочена к текущей выставке Гарифа Басырова «Рисунки, журнальные иллюстрации», которая открылась в галерее накануне.
Краеведческий музей
Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) вновь организует экскурсии выходного дня.
18 апреля:
12:00 - «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
16:00 - «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).
19 апреля:
12:00 - «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
16:00 - «Липецкая земля» (6+).
Ударное царство для детей
19 апреля в 11:30 и в 12:00 в зале «Унион» ждут детей и подростков на очередной урок-концерт под названием «Царство ударных инструментов» (6+).
Будущие меломаны узнают о свойствах и видах ударных инструментов, которых в мире многие сотни. Обязательно познакомятся с вибрафоном, ксилофоном, маримбой, оркестровыми колокольчиками и колоколами, ударной установкой, литаврами, большим и малым барабаном и даже самостоятельно сочинят ритмическую композицию и исполнят ее вместе с артистами Липецкого симфонического оркестра Михаилом Марвицем и Кристиан Ороско, а также артисткой оркестра русских народных инструментов Анастасией Головиной.
Концерт в Доме мастера
19 апреля в 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) пройдет концерт квартета ANIMA (12+).
В состав квартета входят солисты Липецкой филармонии. Гости концерта смогут посмотреть и выставку картин «Весна-2026», которая в воскресенье завершит свою работу.
Субботник и воскресник
18 и 19 апреля в 11:30 липчан приглашают на уборку территории Силикатных озёр (6+).
Желающие могут помочь убрать мусор, кроме того, каждого участника добровольной акции обещают накормить пловом.
Дорогие липчанки! Желаем вам отличных и приятных выходных! Все самые главные новости региона вы можете получить не только в праздник, а в любой день на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.
