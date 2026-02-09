Выходные в Липецке: «Библионочь», «Тотальный диктант», участников субботника обещают накормить

Программа главных мероприятий уикенда.

В субботу температура составит от +10 до +15 градусов, а в воскресенье упадёт от +6 до +11 градусов. В течение обоих выходных возможны дожди.









- ул. Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2.









18 и 19 апреля с 9:00 до 17:00 оставят без электричества:





- Садоводчество «Дачный 5».

















18:00–21:00 — «Библионочь-2026» (6+).









Фото vk.com/childbook_lipetsk

19 апреля





18 апреля в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится еще одна всероссийская акция – «Тотальный диктант» (12+).









Экранизация повести Рабиндраната Тагора «Разрушенное гнездо», признанная режиссёром его лучшей и любимой кинокартиной. Фильм-победитель Берлинского кинофестиваля-1965. Любовный треугольник, в котором супруг тратит своё состояние и сражается за идеалы свободы, а скучающая супруга увлекается молодым гостем богатого дома. Но не всё так просто в этой истории…









Кадр из фильма

18 апреля в 17:00 желающие могут посетить театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) и посмотреть отчётный концерт хореографического отделения Детской Школы искусств №2 им. В.М.Лутова (6+).









Фото vk.com/dhi2.lipetsk

18 апреля в 14:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) «Клуб липецкой комедии» проведёт импров-тренинг (18+).









18 апреля в 15:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) известный липецкий искусствовед Андрей Ломоносов проведёт лекцию «Обитаемые миры Гарифа Басырова» (16+).









Здесь и вверху работы Гарифа Басырова

16:00 - «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).









19 апреля в 11:30 и в 12:00 в зале «Унион» ждут детей и подростков на очередной урок-концерт под названием «Царство ударных инструментов» (6+).









19 апреля в 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) пройдет концерт квартета ANIMA (12+).







