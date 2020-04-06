К 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь

Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию.

Сразу из двух источников - от руководителя областного управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева и заместителя начальника облздрава Галины Леваковой - GOROD48 получил подтверждение информации о том, что ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» перепрофилируют на время эпидемии новой коронавирусной инфекции в госпиталь для лечения заболевших. Развертывание госпиталя на территории БСМП должно завершиться к 17 апреля.



Передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших.



- Мы должны предусмотреть наихудший сценарий развития событий, - сказал Владимир Бондарев.



Уже сегодня больница не принимает новых больных. Все те, кто будет нуждаться на период эпидемии коронавирусной инфекции в экстренном оказании медицинской помощи, получат ее в других клиниках, в том числе и областной клинической больнице.



- Мы готовим два наших корпуса к приему больных коронавирусом. Если наполним такими больными один корпус, то потом начнем наполнять второй. Всего мы можем принять 470 больных. Но, надеюсь, такого варианта мы сможем избежать ввиду всего того, что делается для профилактики и лечения заболевших коронавирусной инфекцией липчан, - прокомментировал ситуацию главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.



По словам главного врача, чтобы максимально обезопасить потенциальных пациентов, с 3 апреля весь медперсонал клиники тестируется на COVID-19. Также анализы берут и у всех пока еще остающихся в больничных стенах больных.

