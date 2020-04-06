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К 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь

24 3612
#коронавирус
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К 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь

Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию.

Сразу из двух источников - от руководителя областного управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева и заместителя начальника облздрава Галины Леваковой - GOROD48 получил подтверждение информации о том, что ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» перепрофилируют на время эпидемии новой коронавирусной инфекции в госпиталь для лечения заболевших. Развертывание госпиталя на территории БСМП должно завершиться к 17 апреля.

Передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших.

- Мы должны предусмотреть наихудший сценарий развития событий, - сказал Владимир Бондарев.

Уже сегодня больница не принимает новых больных. Все те, кто будет нуждаться на период эпидемии коронавирусной инфекции в экстренном оказании медицинской помощи, получат ее в других клиниках, в том числе и областной клинической больнице.

- Мы готовим два наших корпуса к приему больных коронавирусом. Если наполним такими больными один корпус, то потом начнем наполнять второй. Всего мы можем принять 470 больных. Но, надеюсь, такого варианта мы сможем избежать ввиду всего того, что делается для профилактики и лечения заболевших коронавирусной инфекцией липчан, - прокомментировал ситуацию главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.

По словам главного врача, чтобы максимально обезопасить потенциальных пациентов, с 3 апреля весь медперсонал клиники тестируется на COVID-19. Также анализы берут и у всех пока еще остающихся в больничных стенах больных.
24 3612
#коронавирус
2

Комментарии (24)

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ИК-3

1 минуту назад
Что то я опять срать захотел.
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Перри Мейсон

2 минуты назад
28, нежены бесплатно сделают?
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28

3 минуты назад
Перри Мейсон, ну это уж вам виднее, на сколько лиардов строить и чью жену/сына/любовницу в генподрядчики выбирать.
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Вот Вам и вся "конституция"...

8 минут назад
Ребята, а где это? Раньше была на левом берегу, потом её закрыли сказали что обойдутся дежурными! А теперь есть БСМП№1, значит есть и №2 и №3? Правильно подметили воронежцы, в липецкой области руководство области и население области живут отдельно и их интересы не пересекаются.
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Перри Мейсон

13 минут назад
28, "бизнес ему виноват" А кто??? Разве не бизнес нам строит, нас кормит?
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Uvd

14 минут назад
Правда, За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.
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Перри Мейсон

14 минут назад
28, и что? Давайте теперь за 5000 хренлиардов госпиталь строить?
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28

17 минут назад
Перри Мейсон, на госпиталя государство налоги собирает. Не хотите ли сперва отчитаться, на каких ротенбергов оно их потратило? А то бизнес ему виноват, хе-хе.
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Перри Мейсон

18 минут назад
Странно,, что бы "предусмотреть * сценарий развития событий"
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Странно,

20 минут назад
26 заболевших. И под них перепрофилировали две больницы? Где логика?
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