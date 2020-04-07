Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения

Как сообщает департамент транспорта администрации города, в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией открытие сезонных садоводческих маршрутов в Липецке откладывается до особого распоряжения.

Автобусное сообщение до садоводческих товариществ и дачных поселков ежегодно организовывалось в апреле. Поскольку основная масса пассажиров - это люди пожилого возраста - в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение не запускать работу маршрутов до улучшения санитарной эпидемиологической обстановки.



Между тем, общественный транспорт продолжает работать в особом режиме. С 1 апреля водители автобусов и трамваев обязаны носить маски. С 6 апреля такое требование обязательно и для пассажиров.

