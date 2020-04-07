Коронавирус

38 минут назад

Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения

14 968
#садоводческие маршруты
Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения

Как сообщает департамент транспорта администрации города, в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией открытие сезонных садоводческих маршрутов в Липецке откладывается до особого распоряжения.

Автобусное сообщение до садоводческих товариществ и дачных поселков ежегодно организовывалось в апреле. Поскольку основная масса пассажиров - это люди пожилого возраста - в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение не запускать работу маршрутов до улучшения санитарной эпидемиологической обстановки.

Между тем, общественный транспорт продолжает работать в особом режиме. С 1 апреля водители автобусов и трамваев обязаны носить маски. С 6 апреля такое требование обязательно и для пассажиров.
14 968
#садоводческие маршруты

Комментарии (14)

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ага

5 минут назад
Погребок и алкаши, больное существо Перри Мейсон , уже 3-й год штурмует , то обосанный диван , то сортир ! )))
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Дед

6 минут назад
Конечно это разумно, лишь бы не затянулось, иначе город останется без нормальных овощей. И не надо злословить над огородниками, за счет их живет основная часть населения.
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Алик с 15 го

6 минут назад
Вон ту бабку в середине я когда-то порол
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Погребок и алкаши

13 минут назад
Да вы не переживайте, в эту же субботу бабки возьмут штурмом елецкую электричку, лишь бы в свои венеры да патриаршие добраться. Если в обычное время человек под 200 там едет, то наверняка теперь будут дышать, что называется, друг в дружку)))
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Влад

16 минут назад
Правильно, как это разумно. Спасибо.
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Гость

21 минуту назад
Пусть тогда продуктовые карточки дают, вы чего Творите ироды?!
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Бей или беги!

22 минуты назад
Весь дом пропах карболкой, говнном, лекарствами, псиной. Хочу на волю!
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Всех садоводов осваивать БАМ.Либерально и демократично)))
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Дача

24 минуты назад
Участки зарастают одуванчиками и лопухами. Будем есть лопухи и одуванчики и лебеду впридачу.
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Горожанин

26 минут назад
111, Вы знаете хоть одного заражённого?
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