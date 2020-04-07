38 минут назад
Открытие садоводческих маршрутов откладывается до особого распоряжения
Как сообщает департамент транспорта администрации города, в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией открытие сезонных садоводческих маршрутов в Липецке откладывается до особого распоряжения.
Между тем, общественный транспорт продолжает работать в особом режиме. С 1 апреля водители автобусов и трамваев обязаны носить маски. С 6 апреля такое требование обязательно и для пассажиров.
ага
Дед
Алик с 15 го
Погребок и алкаши
Влад
Гость
Бей или беги!
Перри Мейсон
Дача
Горожанин