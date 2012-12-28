Более 700 сотрудников НЛМК пересели на экологичный транспорт

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал велосезон-2026. Сотрудники по спецпропускам проезжают через проходные на двухколесном транспорте и добираются на нем до своих цехов. Специальную отметку в пропуске уже получили более 700 работников предприятия.

Третий год подряд одним из первых на двухколесный транспорт весной пересаживается руководитель проектов дирекции по исследованиям и разработкам Андрей Зырянов. Помимо экологичности, он отмечает целый ряд других преимуществ велосипеда.— На общественном транспорте или машине я добираюсь до работы примерно час. На велосипеде получается вдвое быстрее, потому что не стою в пробках и не ищу парковочное место. Еще один плюс такого передвижения – физическая нагрузка. Я – постоянный участник велосоревнований и поездка на байке из дома до работы и обратно сравнима с полноценной тренировкой, — делится Андрей Зырянов.Для любителей экологичного транспорта НЛМК создал удобную инфраструктуру. Подразделения комбината оборудованы велопарковками. Система паркинга объединяет более 20 локаций предприятия.