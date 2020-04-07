Общество
21 минуту назад
Травмпункт в БСМП временно закроют
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В Липецке останется два учреждения, которые смогут оказать неотложную помощь при получении травм.
Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, травмпункт в больнице скорой медицинской помощи приостанавливает свою работу. Оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам с травмами тела и конечностей теперь осуществляется в кабинетах неотложной травматологии (травмпунктах) в круглосуточном режиме в ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».
Напомним, к 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь. Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию. ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» перепрофилируют на время эпидемии новой коронавирусной инфекции в госпиталь для лечения заболевших. Больница уже не принимает новых больных. Все те, кто будет нуждаться на период эпидемии коронавирусной инфекции в экстренном оказании медицинской помощи, получат ее в других клиниках, в том числе и областной клинической больнице.
Напомним, к 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь. Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию. ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» перепрофилируют на время эпидемии новой коронавирусной инфекции в госпиталь для лечения заболевших. Больница уже не принимает новых больных. Все те, кто будет нуждаться на период эпидемии коронавирусной инфекции в экстренном оказании медицинской помощи, получат ее в других клиниках, в том числе и областной клинической больнице.
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