Общество

21 минуту назад

Травмпункт в БСМП временно закроют

6 783
#травмпункт #коронавирус
2
Травмпункт в БСМП временно закроют

В Липецке останется два учреждения, которые смогут оказать неотложную помощь при получении травм.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, травмпункт в больнице скорой медицинской помощи приостанавливает свою работу. Оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам с травмами тела и конечностей теперь осуществляется в кабинетах неотложной травматологии (травмпунктах) в круглосуточном режиме в ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

Напомним, к 17 апреля больницу скорой медицинской помощи в Липецке превратят в госпиталь. Стационар готовят к развитию заболеваемости COVID-19 в регионе по наихудшему сценарию. ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» перепрофилируют на время эпидемии новой коронавирусной инфекции в госпиталь для лечения заболевших. Больница уже не принимает новых больных. Все те, кто будет нуждаться на период эпидемии коронавирусной инфекции в экстренном оказании медицинской помощи, получат ее в других клиниках, в том числе и областной клинической больнице.
6 783
#травмпункт #коронавирус
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пассажир 306-ого

4 минуты назад
Сейчас ехал до НЛМК на 306 маршрутке. Напротив сидело животное без маски. Такая баба-баба средних лет с ожирением 1-ой степени. И размазывала рукой свои сопли по морде. И что даёт ваша дезинфекция салонов и запрет проезда в ОТ без маски? Если у водилы главное план, то он хоть свинью за деньги провезет в салоне. Для заинтересованных: 306-ой маршрут, на ост. "Старые проходные" был в 7.17. А это животное поехало дальше.
ответить

ГостьЯ

5 минут назад
Animal planet, В тот день когда каждый скажет, что у него есть знакомый, который заболел, будет катастрофа. .Но наши люди поверят в опасность, когда у каждого подъезда будет стоять гроб.
ответить

Злой.

5 минут назад
А получат ли?
ответить

1234

10 минут назад
Как пафосно « получат помощь в других клиниках».
ответить

Ученик

13 минут назад
Похоже наступает кирдык
ответить

Animal planet

13 минут назад
Город 48,сколько заболевших коронавирусом на сегодняшнее утро?
ответить

Еще в рубрике

Индекс кредитоспособности Липецкой области снизился
#рейтинг #индекс #кредит
7
Индекс кредитоспособности Липецкой области снизился

44 минуты назад

Общество
2% липчан рассчитывают на кредитные каникулы, 6% - на банкротство
#опрос #банкротство #кредитные каникулы
3
2% липчан рассчитывают на кредитные каникулы, 6% - на банкротство

56 минут назад

Общество
Игорь Артамонов сообщил о выделении 100 миллионов рублей для помощи семьям с детьми
#коронавирус
78
Игорь Артамонов сообщил о выделении 100 миллионов рублей для помощи семьям с детьми

вчера, 23:51

Общество
В Тербунах женщину приговорили к сроку за неуплату алиментов
#Алименты #приставы #долги
9
В Тербунах женщину приговорили к сроку за неуплату алиментов

вчера, 22:11

Общество
Липецкая область выздоравливает – ОРВИ стали болеть реже
#Грипп #ОРВИ #пневмония
30
Липецкая область выздоравливает – ОРВИ стали болеть реже

вчера, 21:56

Общество
Среди сотрудников липецких колоний и осужденных заболевших COVID-19 нет
#коронавирус. УФСИН
37
Среди сотрудников липецких колоний и осужденных заболевших COVID-19 нет

вчера, 18:49

Общество