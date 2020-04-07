Вячеслав Воротников: «Заблокируем быстрое распространение вируса — выйдем на нормальную жизнь»

Интервью с управляющим директором НЛМК о том, как работает комбинат по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция внесла серьезные изменения в жизнь липчан, и ситуация продолжает меняться каждый день. Как Новолипецкий металлургический комбинат, крупнейшее предприятие в регионе, работает в этих условиях, в интервью GOROD48 рассказал Вячеслав Воротников, управляющий директор комбината.



– Вячеслав Иванович, как повлияла на работу предприятия ситуация с коронавирусом?



– НЛМК – это непрерывное производство, поэтому для нас основная задача – максимально снизить риски распространения вируса в коллективе. Мы не забываем, что за спиной каждого нашего сотрудника - минимум три-четыре члена семьи, поэтому это вопрос не только предприятия, но и города.



– У вас все сотрудники работают или кто-то на самоизоляции?



– Нет, не все: те, кому рабочие обязанности позволяют работать из дома, перешли на удаленный режим, таких сейчас на комбинате более двух тысяч человек. Специфика их работы предполагает контакты с большим количеством людей, нахождение в кабинетах, где сложно выдерживать необходимую дистанцию, поэтому безопаснее работать удаленно.



Мы также сделали исключение для работников старше 60 лет. Возрастные люди наиболее уязвимы к инфекции, поэтому мы хотим максимально оградить их от риска заболеть. Все они, независимо от подготовки и профессиональной значимости, на самоизоляции с сохранением полной заработной платы. Таких сотрудников на комбинате около тысячи человек.



На период неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы также доплачиваем тем, кто берет больничный по причине респираторных заболеваний или из-за контакта заболевшими коронавирусной инфекцией, до уровня полного оклада, это в среднем 25%. Это делается для того, чтобы люди оставались дома без опасений за свой доход, и не подвергали опасности коллег.



– Какие меры по снижению риска распространения инфекции вы предпринимаете?



– В нашем случае основной зоной риска являются не производственные цеха, расположенные на площади 28 квадратных километров, а помещения сменно-встречных собраний, офисы, проходные и транспорт – там, где наибольшая концентрация людей. Именно здесь необходимы усилия для предотвращения заражения инфекцией, и мы предприняли для этого целый комплекс мер.



Чтобы разделить потоки людей, которые добираются на работу и с работы одновременно и скапливаются на проходных, был изменен график смен. Изменения затронули 10 тыс. человек, в том числе 6 тыс. сотрудников подрядных организаций, и потребовали увеличения количества и корректировки графика движения внутреннего транспорта на комбинате.



Одновременно, мы столкнулись с проблемой синхронизации расписания городского транспорта с новым графиком смен, поэтому проработали с мэрией изменения в транспортную инфраструктуру: были добавлены трамваи, увеличена частота рейсов на маршрутах до комбината. В этом направлении еще остались вопросы, надеюсь, вместе с администрацией Липецка все решим.



Мы также отменили очные совещания, снизили количество людей на сменно-встречных собраниях, изменили режим работы столовых, чтобы сократить контакты сотрудников. Были отменены командировки, все обучение переведено на дистанционный формат.



В холлах зданий, на КПП, в офисах мы организовали более 200 точек личной санитарии, где находятся антисептики в дозаторах. Начали выдавать более 50 тыс. индивидуальных антисептиков, которыми работники могут пользоваться на своем рабочем месте и брать домой. Внутренний транспорт, КПП и тоннели, по которым передвигаются люди, дезинфицируются 3-4 раза в сутки. Раз в два часа проводим санитарную обработку контактных поверхностей в помещениях (КПП, холлы, душевые и т.д.) специальными средствами.



Далее мы ввели «масочный» режим – сейчас на комбинат нельзя попасть без маски.



– Мэр Липецка сказала, что обязанность обеспечить людей масками лежит на работодателях. Как у вас с этим обстоят дела?



– В принципе, мы прекрасно понимаем, все, что связано с мероприятиями и средствами, препятствующими распространению вируса, - это проблема работодателя. Мы заказали более 1 млн. масок и повязок различных типов, примерно половина заказа пришла на площадку. Сейчас все сотрудники обеспечены масками и респираторами. Также мы наладили производство марлевых повязок, 15-20 тыс. шт. в сутки, это простой и действенный способ противостоять распространению инфекции.



Масками мы не ограничиваемся. По мнению специалистов, 99% заражения вирусом происходит через общий контакт с поверхностями. Вчера начали выдавать перчатки, у нас их около 50 тыс. шт., заказали еще 200 тыс. Мы объясняем, что ношение перчаток, в том числе в общественном транспорте, - эффективный способ снижения риска.



Мы также постоянно напоминаем, что сотрудники должны минимизировать касание потенциально опасных поверхностей – ручек дверей, кнопок и т.п., что обязательна дезинфекция рук и соблюдение дистанции друг от друга не менее 1,5 метров.



Это далеко не все меры противодействия. Мы постоянно корректируем работу, чтобы делать максимум возможного для снижения риска распространения инфекции.



Кроме того, мы внимательно смотрим на социальную обстановку и реагируем: например, на прошлой неделе, которая была первой нерабочей, приняли оперативное решение выплатить зарплату всем сотрудникам комбината на 10 дней раньше, чтобы помочь людям решить текущие проблемы, поддержать родственников.



Уже несколько недель весь пакет мер и их результаты ежедневно обсуждаются, принимаются и контролируются на уровне Правления и Президента компании, а также Совета директоров. На каждом предприятии есть координационные советы, которые обеспечивают оперативную реализацию необходимых мероприятий.



– Что вы планируете делать, если инфекция распространится в области?



К такой ситуации нужно быть готовыми. Мы сами не управляем процессом подготовки, но следим, обсуждаем, где в первую очередь нужна наша помощь. И помогаем.



Мы уже передали администрации области 20 тыс. многоразовых респираторов. Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» заказал 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, 3,5 тыс. противоэпидемических костюмов, 90 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, оборудование для двух

ПЦР-лабораторий, медицинские кровати и т.д. Сегодня в областную инфекционную больницу передаем пять аппаратов ИВЛ, надеемся, остальное оборудование липецкие медучреждения получат в течение апреля.



Мы также в экстренном порядке сделали ремонт наших профилакториев и оснастили их под изоляторы для временного размещения заболевших с легкими симптомами.



" НЛМК передал для учреждений здравоохранения 20 тыс. респираторов. Благотворительный фонд «Милосердие» выделил средства на закупку медицинского оборудования: 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, 3,5 тыс. противоэпидемических костюмов, 90 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, оборудование для двух ПЦР-лабораторий, медицинские кровати и др. "

–В пятницу Липецкая область стала источником новостей в федеральных СМИ – жителей области попросили поучаствовать в финансировании противодействия распространению коронавируса. Что вы думаете об этой инициативе?



Сейчас работает областной штаб, который, как раз, занят решением задач и проблем, связанных с противодействием распространению вируса. Нас тоже привлекают к работе этого штаба. Этот вопрос не обсуждался на штабе, о конкретных целях и задачах этой инициативы я не знаю.



–Как вы в целом оцениваете экономическую ситуацию в стране? Какое влияние оказывают на вас меры федеральных и региональных властей?



Перед нами серьезные вызовы. Если раньше наибольшие опасения вызывал экспорт нашей продукции, в том числе в Европу, то теперь в зоне риска и внутренний рынок. Региональные власти получили возможность закрывать границы областей, устанавливать дополнительные ограничения на передвижение, запрещать работу предприятий, которые не являются непрерывно действующими. То есть от инициатив и грамотного управления руководителей регионов будут зависеть как работа металлопотребителей, так и возможность доставки металла.



Если произойдет снижение потребления на российском рынке, мы будем разворачивать отгрузки на экспорт. Надеемся, что до снижения производства не дойдет. Мы перешли на корректировку плана производства и отгрузки в ежедневном, что называется, ручном режиме, чтобы учитывать изменения в логистике и потреблении наших клиентов.



– Вы уже объявили, что возможно снижение инвестиционной программы. Продолжится ли реконструкция на комбинате?



Пока мы продолжаем работы на проектах крупных капитальных ремонтов, в частности, доменной печи №4 и конвертера №3. Вопрос корректировки инвестиционной программы этого года – достаточно сложный и будет вынесен на рассмотрение Совета директоров НЛМК в ближайшее время. Я буду защищать часть, связанную с липецкой площадкой, и очень надеюсь, что Совет директоров ее сохранит.



Это не только вопрос обеспечения реализации наших стратегических проектов и проектов поддержания производства, но и поддержки сотрудников подрядных организаций НЛМК, которых в марте на липецкой площадке работало 10 тыс. человек ежедневно. Для них даже приостановка этих проектов на месяц-другой, не говоря уже о переносе на следующий год, будет, без преувеличения, трагедией.



– Как вы относитесь к предложениям в телеграмм-каналах закрыть сейчас НЛМК, еще и экологию параллельно улучшить?



На фоне той ситуации, в которой мы все сейчас живем, я бы предложил этим авторам вывезти из Липецка всех жителей, тогда можно остановить еще и очистные сооружения, чтобы повысить качество воды, и вывоз мусора, чтобы не пахло, и окончательно решить проблему общественного и личного транспорта. Нет производства – нет людей – нет проблем.



Если серьезно, на мой взгляд, нам всем придется научиться работать умнее, поменять подход во многих областях. Эта пандемия – новый вызов для организации производства и бизнеса. Мир изменится, и нам нужно уже сейчас готовиться к этим изменениям.



Чем раньше мы заблокируем быстрое распространение вируса, дадим врачам возможность справиться с этой эпидемией без аврала, соблюдая правила гигиены и карантина, тем быстрее выйдем на нормальную жизнь. Поэтому мы внимательно анализируем ситуацию в других регионах, странах, по мере поступления информации и аналитики принимаем своевременные решения и реализуем их. Так и победим.

