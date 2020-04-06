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Призыв оставаться дома не остановил верующих от посещения храмов

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#Коронавирус
Призыв оставаться дома не остановил верующих от посещения храмов

Завтра в церквях ожидают очередной наплыв православных.

Несмотря на призыв сидеть дома, накануне в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре при большом стечении народа прошла литургия. На службе было много пожилых людей и детей. 

- 5 апреля в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре состоялась праздничная служба - верующие Липецкой епархии поздравляли Высокопреосвященнейшего митрополита Никона (Васина) с днем тезоименитства, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь Липецкой епархии Геннадий Никитин. - Собрались священнослужители, монашествующие и миряне Липецкой епархии - много людей, которые приехали к Владыке Никону и ради Владыки. В храм ходить не запрещено - это же храм! Люди ходили в храмы и будут ходить, если хотят молиться. Сколько человек собралось в Задонске на службе - я не считал. Завтра праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, и я не исключаю, что люди снова пойдут в храмы - как мы можем на это повлиять?! Зачем из этого делать скандал? Народ сознательно идёт на службу.

На такую «сознательность» не повлиял даже призыв главы Липецкой митрополии к пастве в связи с нависшей угрозой распространения коронавируса. Напомним, 31 марта Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к верующим с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома. Глава Липецкой митрополии попросил верующих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и отметил, что некоторые богослужения будут транслироваться по липецкому телевидению при содействии администрации Липецкой области.

Но ни трансляции, ни призывы, ни даже возможные штрафы за нарушение режима самоизоляции верующих пока не останавливают.

Фото Геннадия Никитина
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#Коронавирус

Комментарии (26)

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Сталин открыл церкви.

30 секунд назад
При СССР, Разрешил избрать патриарха. Это Никита Зрущов потом опять стал церковь притеснять. Но церкви всё ровно работали. Меня , моих братьев, моих детей- всех крестили в церкви, которая около Уентрал кого рынка. Хочешь не ходить - сиди дома .
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Русс

1 минуту назад
Мусора прислуживают сатанистам а по выходным ходят по церквям молятся думают потом попасть в рай,но так не бывает,бесы давно облачились в рясы,и внушают овцам,что они с богом дружбаны.
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ЕГОР

1 минуту назад
Это служители культа саботируют распоряжение о самоизоляции. Ведь можно было монастырь закрыть и провести литургию так сказать в узком кругу? Нет ворота нараспашку - заходите миряне, несите заразу.
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другой мир

2 минуты назад
Куда-нибудь нельзя - в церковь можно!
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Дерзкий

4 минуты назад
Завтра тоже пойду! И некто меня не удержит придти к богу
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я

4 минуты назад
Слава Богу!
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Это не люди !

14 минут назад
Боятся гнева, Это мусорье!.
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Гостья

14 минут назад
Ничего не имею против верующих и храмов. Но сейчас все по домам, в автобусы, магазины в масках, поликлиники закрывают и пожилые спокойно ходят в храмы? Так у пожилых людей вообще самоизоляция полная.
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А богатых,

16 минут назад
Жюль Берто, от убийства бедных
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Перри Мейсон

17 минут назад
Русс, вы про Конституцию не слышали?
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