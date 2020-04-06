Призыв оставаться дома не остановил верующих от посещения храмов

Завтра в церквях ожидают очередной наплыв православных.

Несмотря на призыв сидеть дома, накануне в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре при большом стечении народа прошла литургия. На службе было много пожилых людей и детей.



- 5 апреля в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре состоялась праздничная служба - верующие Липецкой епархии поздравляли Высокопреосвященнейшего митрополита Никона (Васина) с днем тезоименитства, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь Липецкой епархии Геннадий Никитин. - Собрались священнослужители, монашествующие и миряне Липецкой епархии - много людей, которые приехали к Владыке Никону и ради Владыки. В храм ходить не запрещено - это же храм! Люди ходили в храмы и будут ходить, если хотят молиться. Сколько человек собралось в Задонске на службе - я не считал. Завтра праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, и я не исключаю, что люди снова пойдут в храмы - как мы можем на это повлиять?! Зачем из этого делать скандал? Народ сознательно идёт на службу.



На такую «сознательность» не повлиял даже призыв главы Липецкой митрополии к пастве в связи с нависшей угрозой распространения коронавируса. Напомним, 31 марта Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к верующим с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома. Глава Липецкой митрополии попросил верующих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и отметил, что некоторые богослужения будут транслироваться по липецкому телевидению при содействии администрации Липецкой области.



Но ни трансляции, ни призывы, ни даже возможные штрафы за нарушение режима самоизоляции верующих пока не останавливают.



Фото Геннадия Никитина