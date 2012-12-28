В Липецке разработали схему похищения мобильного телефона за 75 тысяч рублей

Правда, выручка оказалась копеечной, а проблемы - огромными.

В Липецке будут судить двоих парней, которые попытались украсть дорогой сотовый телефон.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением обратился представитель компании, осуществлявшей торговую деятельность через маркетплейс. Он рассказал, что отправил аппарат в ПВЗ на улице Артёмова, но пришёл возврат, однако внутри коробки лежал муляж.Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД по Липецку быстро вычислили злоумышленников. «Гениальная» схема с подменой пришла в головы 18-летних сотрудников службы доставки. Телефон они заказали сами именно с целью хищения, аппарат продали с дисконтом – за 50 тысяч рублей, а деньги разделили и потратили.Обвинительное заключение передано в суд. По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» парням грозит до 6 лет лишения свободы.