«Мазда» без тормозов влетела в бизнес-центр
Происшествия
Живут всю жизнь парами, улетают на юг, потомство кормят птичьим молоком
Общество
Нулевой километр, памятник чиновнику и бутерброды с икрой
Общество
Жительницу Липецкой области оштрафовали за грубость в сельской администрации
Происшествия
На Папина столкнулись два «Хендая»: у одного отвалилось колесо
Происшествия
Любовь и инвестиции: роман на сайте знакомств обошёлся липчанке почти в 2,9 миллиона
Происшествия
Из-за ремонтных работы ограничено водоснабжение нескольких центральных улиц Липецка
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: «Библионочь», «Тотальный диктант», участников субботника обещают накормить
Общество
В Липецкой области до +11
Погода в Липецке
Читать все
Живут всю жизнь парами, улетают на юг, потомство кормят птичьим молоком
Общество
Любовь и инвестиции: роман на сайте знакомств обошёлся липчанке почти в 2,9 миллиона
Происшествия
Жительницу Липецкой области оштрафовали за грубость в сельской администрации
Происшествия
«Мазда» без тормозов влетела в бизнес-центр
Происшествия
На Папина столкнулись два «Хендая»: у одного отвалилось колесо
Происшествия
Из-за ремонтных работы ограничено водоснабжение нескольких центральных улиц Липецка
Общество
В любом приличном барбершопе быть должен мальчик для бритья
Неделя 48
В Липецкой области до +11
Погода в Липецке
В Липецке разработали схему похищения мобильного телефона за 75 тысяч рублей
Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
194
33 минуты назад
1

В Липецке разработали схему похищения мобильного телефона за 75 тысяч рублей

Правда, выручка оказалась копеечной, а проблемы - огромными.

В Липецке будут судить двоих парней, которые попытались украсть дорогой сотовый телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением обратился представитель компании, осуществлявшей торговую деятельность через маркетплейс. Он рассказал, что отправил аппарат в ПВЗ на улице Артёмова, но пришёл возврат, однако внутри коробки лежал муляж.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД по Липецку быстро вычислили злоумышленников. «Гениальная» схема с подменой пришла в головы 18-летних сотрудников службы доставки. Телефон они заказали сами именно с целью хищения, аппарат продали с дисконтом – за 50 тысяч рублей, а деньги разделили и потратили.

Обвинительное заключение передано в суд. По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» парням грозит до 6 лет лишения свободы.
УМВД
мошенничество
1

Комментарии (1)

кит
22 минуты назад
Я все равно не пойму почему за украденные миллиарды дают срок меньше чем за телефон
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
