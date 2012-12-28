Ельчане видели «волка» в городе

Охотоведы уверены — это собака.

По елецким поабликам расходятся фотографии «волка», которого видели возле возле ЕГУ, в Засосне и Строителе.«Подскажите, пожалуйста: что это за прекрасное существо? По моим догадкам обычного городского жителя — это волк. Спросил у «Алисы», она выдаёт, что Брянский волк. Уже трижды был замечен в разных районах города: возле университета, в Засосне и на Строителе. Могу конечно ошибаться, но уж больно он большой вблизи, окрас не естественный для собак, хвост опущен. Когда подходил к нам, хвостом не вилял. Если это и вправду волк, то что с этим можно сделать?», — интересуется ельчанин в группе «Мой Елец | Новости».Заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев рассказал GOROD48, что уже видел эти фотографии в соцсетях и считает, что на них или гибрид собаки и волка, или домашний волк, которого содержали люди в вольере, а потом выпустили.— Однозначно поведение этого животного — очень нетипичное для волка, который является хищником. Внешние сходства с волком, конечно, есть, но не бывает, чтобы дикие волки спокойно ходили по городу и разрешали себя фотографировать. Но я по волкам не специалист — лучше обратиться к охотоведам, — сказал Владимир Сарычев.А вот охотоведы уверены: на 99,9% — это не волк!Как рассказал GOROD48 Даниил Комаричев, осуществляющий федеральный государственный охотничий надзор в Елецком округе, по данным зимнего учета численности диких животных в Липецкой области вообще нет ни одного волка. Они встречаются в Орловской, Тамбовской, Воронежской областях и несколько лет назад бывало, что заходили и в Липецкую область — но точно не в город.