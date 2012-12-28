Выходные в Липецке: «Библионочь», «Тотальный диктант», участников субботника обещают накормить
В любом приличном барбершопе быть должен мальчик для бритья
Итоги недели
После атаки в Ельце развернули пункт временного размещения для жителей домов, получивших повреждения. К уборке дворов возле этих зданий присоединились волонтеры. Сотрудники коммунальных служб закрывали пленкой разбитые окна, замеряли их для замены на новые. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, четверым — в елецкой больнице имени Семашко. Самого тяжелого раненого, 36-летнего мужчину с тяжелой сочетанной травмой тела, проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости, перевезли в областную клиническую больницу, где его прооперировали.
Недавно кое-что случилось
и это был недобрый знак,
но рассказать я вам обязан.
Итак...
GOROD48 стали известны подробности ночного полета автомобиля «ВАЗ-21099» в остановку «Магазин «Прогресс» на улице Космонавтов в ночь на Пасху. «Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав». Ему придется оплатить стоимость убитой машины, двух ранее поврежденных пьяной ездой иномарок и снесенной остановки: (цена новой — около 700 тысяч рублей). Пока же «Снесшего остановку водителя «ВАЗа» притормозили на 10 суток» за управление транспортным средством без прав в состоянии опьянения.
Утром в понедельник, 13-го, на переходе через ту же улицу Космонавтов, «Форд» насмерть сбил 13-летнего мальчика. За рулем машины находился 20-летний водитель. «По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело».
Эта история лишь по счастливой случайности не получила трагического продолжения. «Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста». По словам водителя такси, его подвыпивший пассажир начал делиться подробностями наезда на ребенка, после чего прозвучал выстрел. Пуля скользнула по черепу таксиста, но он сумел удержать руль и остановиться. Оружие было травматическим — хирурги зашили рану на голове водителя.
А вечером 13 апреля «Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту». По предварительным данным, водителя «Лады» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Белджи», после чего «Гранту» отбросило в «Форд». Эту аварию обсудили в горсовете.
Состояние 480-метрового моста осталось неудовлетворительным даже после ремонта в 2022-2023 годах. Его опоры и пролеты исчерпали ресурс. Липецку крайне важно иметь мост-дублер, но и у мэрии, ни у правительства области нет на него денег (в ценах прошлого года он стоил бы семь миллиардов рублей). Чтобы Октябрьский мост продолжал функционировать, нужно содержать в нормативном состоянии дорожное полотно и освещение, а также подъезды к нему, на которых давно образовалась опасная колейность. Также было неплохо, по мнению председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Суворина, увеличить штрафы за превышение установленной на мосту скорости.
До чего дошел прогресс —
труд физический исчез,
да и умственный заменит
механический процесс...
Кстати, о штрафах. Общая сумма наложенных административными комиссиями мэрии штрафов в 2025 году составила 19,6 млн рублей, из которых взыскано 17,3 миллиона. Более 31 тысячи правонарушений зафиксировала система автоматической фотофиксации «Дозор» (недавно искусственный интеллект обучили выявлять граффити и тэги на стенах зданий и заборах). Но «Липчане не хотят платить за ночные дебоши» — виновные оплатили всего 59% штрафов, выписанных за нарушение регионального закона «О тишине и покое». Куда хуже обстоят дела с наказанием за незаконную торговлю. По этой статье на граждан составили 499 протоколов на 1 275 600 рублей, но в городской бюджет попало лишь 23% от этой суммы. В мэрии пояснили: липчане отказываются добровольно оплачивать штрафы за торговлю с асфальта и самодельных прилавков, а судебные приставы не могут обратить на должников взыскания по причине отсутствия у тех возможного для реализации имущества.
Администрация Липецка обратилась в горсовет за увеличением вдвое штрафов за неоплаченную парковку. Сейчас за первое такое нарушение региональный КоАП предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное — от 1000 до 2500 рублей (мэрия собрала с виновных в прошлом году 8,2 млн рублей штрафов). Начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богаткова сообщила, что водители не хотят платить за парковку. В итоге за первые восемь месяцев прошлого года стоянку не оплатил каждый третий водитель — это более 14 тысяч случаев, а количество повторных нарушений выросло аж на 290%, до 3768 случаев. Также обычным нарушением является то, что резиденты, то есть жители центра города, ставят свои машины не у своего дома, где они могут делать это бесплатно, а у соседних, за что их штрафуют.
Мэрия предлагает увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, за рецидив — до 3000 рублей. Предлагая это увеличение, Оксана Богатикова заявила: «За платные парковки у нас — сплошные благодарности от граждан». Но ей поверили не все депутаты. Например, Олег Косолапов заявил, что многие не могут оплатить парковку из-за частых отключений мобильного интернета. Взамен депутат предложил увеличить штрафы за парковки на детских площадках, газонах, у контейнерных площадок. Его коллега Борис Понаморев спросил, почему бы не сделать так, чтобы система автоматически списывала бы деньги с банковской карты водителя во время воздушной тревоги?
В итоге два члена депутатской комиссии из 10 не поддержали предложение мэрии об увеличении штрафов. Теперь слово — за сессией горсовета.
— Лучше повысить штрафы не в два раза, а в миллион. Тогда денег в бюджете будет в миллион раз больше. Власти быстрее проведут благоустройство города. И тогда в городе появятся бесплатные парковки. Как и раньше, — взорвался Вася.
— Парковка должна быть бесплатной, общедоступной, соответствовать предъявляемым к ней требованиям и не мешать дорожному движению! Но при этом необходимо увеличить штрафы и контролировать неотвратимость наказания за нарушение Правил благоустройства города: за парковку на детских площадках, газонах, у контейнерных площадок и местах для инвалидов, — высказался Ё.
На этой неделе Игорь Артамонов отчитался перед областным Советом о работе своей команды за 2025 год — «Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице», и заявил: «Для того чтобы был результат, надо лет 15 проработать. Я думаю, мы с коллегами ещё эгегей — пару сроков протянем!»
Цель жизни стать светлей и чище
была провалена в связи
с систематическим купаньем
в грязи
Липчане прожили эту неделю с отоплением. Напомним, что его отключают, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов не менее пяти дней подряд. Интересно, оставят ли теплыми батареи еще на неделю, ведь, судя по прогнозам синоптиков, нас ждут ночные заморозки?
Еще одной темой недели можно назвать весеннюю уборку Липецка. С ней не все просто (см. «Тротуар на Ангарской непроходим: с газона наплыла грязь, с дороги летит песок»). Чистоту в городе администрация намерена навести к 1 мая. Получится ли вывезти с улиц всю накопившуюся за зиму грязь? Уже упомянутый председатель профильного департамента мэрии Александр Суворин сказал депутатам, что «Весенней уборке Липецка мешают припаркованные на дорогах машины». В ответ его спросили, есть ли у мэрии варианты уборки с информированием горожан? Применяются ли для уборки временные знаки дорожного движения или принудительная эвакуация транспорта?
— Все вопросы решаем в ручном режиме. У нас есть номера машин, которые могут мешать уборке. Мы отрабатываем с ГИБДД: кого из водителей таких машин нашли — те их убирают, кого нет — дороги остаются с песком, — ответил на эти вопросы вице-мэр Павел Кузнецов.
К 1 мая департамент планирует вывезти с дорог еще 20 тысяч тонн песка и грязи. Для уборки используются пять подметально-уборочных комплексов «Бродвей» и четыре коммунальные машины-пылесоса (ранее GOROD48 рассказывал, что на уборку выезжает только половина такой техники из-за нехватки водителей в МБУ «Управление благоустройства Липецка»). В ближайшее время запланирован ремонт подъездных путей к кладбищам и дорог по садоводческим маршрутам.
— Плохим танцорам всегда что-то мешает. В Москве почему-то не мешают машины, их там в разы больше, — фыркнула автоледи.
— Потому что в Москве нет машин, припаркованных вдоль каждого кусочка проезжей части. В Липецке же заставили своими корытами даже перекрестки и все правые полосы центральных и не только дорог. Поэтому нечего сравнивать Москву и Липецк. Только эвакуация и бешеные штрафы нам помогут, — ответил ей Не хам.
Из новых появившихся городских проблем отметим огромную лужу на 3-м участке ЛТЗ, перешедшую в разряд вечных. Раньше площадь с конечной остановкой автобусов спасал от подтоплений пруд, но благоустройство его берегов изменило «разуклонку» дороги. В итоге вода от снега или дождей теперь плещется в огромном корыте. Зато высох некогда глубокий пруд!
Произошел счастливый случай,
скопилось множество зевак,
скрипят от зависти зубами,
решают, чем бы навредить
Некоторые проблемы — условно новые. К ним можно отнести точечную застройку, обычно сопровождаемую скандалами. В этот раз лихорадит жителей примыкающего к «Трилистнику» старого района, где началось освоение площадки для возведения разноуровнего многоэтажного дома. «Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий». Как рассказала GOROD48 представитель инициативной группы липчан Мария Григоренко, жильцы домов по-прежнему против строительства жилого комплекса в их дворе. Они обратились к президенту России, намерены пойти в суд, организовать экспертизу состояния своих домов и грунта.
— Жителям заняться нечем, выкупайте эти земли и за свой счет что хотите стройте. Что за бред, вы кто вообще есть, моли в 7 ряду! Покупайте землю и стойте свои дома и командуйте, что сделать на вашей территории. А тут Вы только можете командовать в своей квартире. Вот и занимайтесь этим, — пошла против всех настроенных недоброжелательно к застройщику комментаторов некая Елена.
Есть беды, которые сулят благо. Как, например, замена километра теплосети на улице Доватора: действующая сеть изношена более чем на 70%. Хорошо же? Безусловно! Если бы не одно но: дорогу на этой улице мэрия капитально отремонтировала в 2023 году, заплатив за нее 26,6 млн рублей. Но в прошлом году часть дороги со стороны бывшей фабрики «Рошен» пробил вырубками подрядчик «РВК», а «РИР-Энерго», получается, окончательно пустит на ветер потраченные на ремонт деньги. Дорогу на Доватора энергетики перекроют утром в понедельник.
А в Липецком горсовете нашли, как кажется, варианты решения другой застарелой проблемы — нарушения «закона о тишине» у супермаркета «Линия». На ночных дрифтеров жители МЖК и улицы Катукова жалуются годами: но посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к владельцам «Линии», администрациям города и области не принесли результата. Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку у круглосуточного супермаркета. Что решено сделать — читайте в публикации «Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Обычно у горожан масса нареканий на общественный транспорт. Мы спросили: «Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку?» Чаще всего предлагались маршруты, которые могли бы соединить центр и окраины Липецка. В комментариях к опросу наши читатели накидали еще вариантов:
— Хотелось бы маршрут, который соединит Елецкий микрорайон с Тракторным.
— Просим вернуть старый маршрут 343.
— От 41 школы наверх Сокола (Ушинского, 40 лет Октября) ничего никогда не ходило! А надо ОЧЕНЬ! Детей в детские сады, школы, в поликлинику невозможно отвезти.
— Вернуть маршрут 302, его очень не хватает.
— Хорошо бы пустить автобус по улице Папина. Живущим людям далеко добираться до антоновка. А ведь там много проживает пожилых людей.
— Сделать маршрут с ЛТЗ на новые районы через Сырский.
— На Манеж приходится добираться с пересадками. После 19.00 вообще невозможно доехать до этого аппендикса. Необходимо пустить какой-то маршрут из действующих по Механизаторов до НЛМК.
Все проблемы были бы решены, перейди мэрия для расчетов с перевозчиками на пересадочные тарифы, которые действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Но на это нужны сумасшедшие 7 миллиардов рублей в год! Столько же, сколько на строительство дублера Октябрьского моста. А таких денег у муниципалитета, понятно, нет.
Ну и ну!
«Руководитель подрядной организации обманул ФКР при капремонте дома в Липецке» в 2015 году. Строителя обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в мошенничестве в крупном размере. Речь идет о полученных от ФКР 260 тысяч рублей за не выполненные работы. В эту рубрику новость попала потому, что сроком давности для привлечения к уголовной ответственности по 159-й статье являются 10 лет.
«Липецкая область вошла в топ-5 регионов РФ по темпам снижения потребления алкоголя». В пересчете на душу населения липчане стали употреблять спиртного на 2,7 литра спиртного меньше по сравнению с мартом прошлого года. Верим?
«Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда». Чуда не случилось.
«С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей». Генерация криптовалюты проходила в двух гаражах елецкого кооператива «Солнечный». В другом случае противницей технического прогресса стала злая липчанка, перерезавшая кабель зарядного устройства электромобиля, который был прокинут из квартиры его владельца. С женщины взыскали ущерб в 260,8 тысячи рублей и судебные расходы в 56 тысяч.
Необычная кража произошла в магазине товаров для творчества: 34-летний липчанин смахнул с полки в рюкзак 150 кистей для рисования ценой в 70 тысяч рублей. Можно было бы написать по этому поводу сценарий для фильма, окажись вор непризнанным гением, но наш герой свел интригу на нет, продав похищенное за 14 тысяч.
