57 минут назад
Губернатора просят разрешить охотиться
Весной охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, уверен автор петиции.
- Уважаемый Игорь Георгиевич! Обращаюсь к Вам от лица всех охотников Липецкой области. В это непростое время, связанное с распространением коронавирусной инфекци COVID-19, правительством страны и нашего региона в вашем лице принимается много шагов для сдерживания данной угрозы. 30 марта 2020 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило письмо в субъекты РФ о рекомендательных мерах по закрытию и приостановлению весенней охоты. Так, на данный момент охота открыта в нескольких областях, в том числе: Псковской и Рязанской, Орловской, Тульской , Тамбовской, Воронежской, а с 17 апреля сезон весенней охоты возобновится в Оренбургской области. И в связи с весенней охотой, число заболевших COVID-19 не увеличилось, о чём свидетельствует статистика министров здравоохранения данных регионов. Весенний сезон охоты ждут тысячи охотников нашего региона. Весенняя охота не подразумевает большого скопления людей. Весной охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Весенняя охота одна из самых трудозатратных охот и требует тщательной подготовки. Охотники содержат и кормят подсадных уток целый год, чтобы в эти 10 дней насладится работой манной утки. Любители гусиной охоты тратят большие средства на экипировку и снаряжение, что даёт немалую прибыль малому и среднему бизнесу области. Охотопользователи с продажи весенних путёвок, а это почти 40% от всей годовой прибыли охотничьего хозяйства, производят подкормку животных в зимний период, охрану территорий, а также платят налоги государству и зарплату работникам. В связи с этим, просим открыть весенний сезон охоты, пусть и на неделю позже. Так же прошу при принятии решения учесть факт, что разрешения на право охоты уже выписаны и находятся на руках у охотников, - указывает в петиции автор.
Пока под обращением к губернатору оставлено всего 19 подписей. Петиция размещена на платформе «Вконтакте».
Напомним, 1 апреля глава администрации Липецкой области постановил запретить любительскую и спортивную охоту на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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