Общество

57 минут назад

Губернатора просят разрешить охотиться

23 873
#охота #запрет #петиция #коронавирус
Губернатора просят разрешить охотиться

Весной охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, уверен автор петиции.

Липчанин Евгений Пушилин от имени всех охотников регион обратился с петицией к губернатору. Охотник просит Игоря Артамонова разрешить охоту весной. Автор обращения подробно аргументирует свою позицию.

- Уважаемый Игорь Георгиевич! Обращаюсь к Вам от лица всех охотников Липецкой области. В это непростое время, связанное с распространением коронавирусной инфекци COVID-19, правительством страны и нашего региона в вашем лице принимается много шагов для сдерживания данной угрозы. 30 марта 2020 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило письмо в субъекты РФ о рекомендательных мерах по закрытию и приостановлению весенней охоты. Так, на данный момент охота открыта в нескольких областях, в том числе: Псковской и Рязанской, Орловской, Тульской , Тамбовской, Воронежской, а с 17 апреля сезон весенней охоты возобновится в Оренбургской области. И в связи с весенней охотой, число заболевших COVID-19 не увеличилось, о чём свидетельствует статистика министров здравоохранения данных регионов. Весенний сезон охоты ждут тысячи охотников нашего региона. Весенняя охота не подразумевает большого скопления людей. Весной охота носит индивидуальный характер и не может способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Весенняя охота одна из самых трудозатратных охот и требует тщательной подготовки. Охотники содержат и кормят подсадных уток целый год, чтобы в эти 10 дней насладится работой манной утки. Любители гусиной охоты тратят большие средства на экипировку и снаряжение, что даёт немалую прибыль малому и среднему бизнесу области. Охотопользователи с продажи весенних путёвок, а это почти 40% от всей годовой прибыли охотничьего хозяйства, производят подкормку животных в зимний период, охрану территорий, а также платят налоги государству и зарплату работникам. В связи с этим, просим открыть весенний сезон охоты, пусть и на неделю позже. Так же прошу при принятии решения учесть факт, что разрешения на право охоты уже выписаны и находятся на руках у охотников, - указывает в петиции автор.

Пока под обращением к губернатору оставлено всего 19 подписей. Петиция размещена на платформе «Вконтакте».

Напомним, 1 апреля глава администрации Липецкой области постановил запретить любительскую и спортивную охоту на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона. Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
23 873
#охота #запрет #петиция #коронавирус

Комментарии (24)

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Нона

12 секунд назад
молодой тупняк, за дело подрезают,нечего руки распускать.
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Артамонов

1 минуту назад
молодой тупняк, Ну не все же такие умные как ты,увидев толпу полупьяных мужиков с ружьями н а берегу озера или реки,основная масса легко определит,что это охотники и не будет досконально изучать,шелупонь это или охранники с кукурузных полей.
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женя пушилин

4 минуты назад
Пошел ты в жопу со свей петицией, браконьер хренов
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Разуму

4 минуты назад
А они с согласия жулья во власти и охотились и рыбачии, то есть браконьерничали, при КОПе таки было
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МЕФОДИЙ

6 минут назад
Охоту - убийство братьев наших меньших - ЗАПРЕТИТЬ совсем. Только люди с ненормальной психикой способны убивать животных.
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молодой тупняк

6 минут назад
Нона, да сейчас время такое что с жёнами лучше не сидеть, они ножами подрезают мужей.
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молодой тупняк

8 минут назад
Артамонов, да у нас есть и такие кто без охоты стреляет в толпу, и даже с ножами на людей охотятся, бытовых случаев тьма, что теперь все должны отшельниками стать и спрятаться от всего мира?! я ещё раз повторяю что не надо путать охотника и шелупонь.
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Валентина

9 минут назад
Нона, Им к любовницам надо,типа на охоту.
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Нона

11 минут назад
Что,за две недели все перелаялись с жёнами?Хер вам ,дома сидите
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молодой тупняк

12 минут назад
Настоящий охотник зная, что на территории охоты остался последний заяц, некогда за ним не пойдёт, а есть и такие стрелки, которые бегают за стайкой курапаток, и пока последняя из стаи не упадёт, он не успокоится, так что не надо с такими людьми в один ряд ставить охотников.
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