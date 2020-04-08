Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева

Предполагается, что она заменит Кирилла Рыжкова.

По данным GOROD48, новым вице-мэром Липецка может стать Ольга Углева, с недавних пор москвичка, ранее жившая и работавшая в Челябинске. Она должна заменить Кирилла Рыжкова, который стал курирующим городскую экономику заместителем Евгении Уваркиной 1 июля прошлого года.В пресс-службе администрации Липецка эту информацию предпочли не комментировать, однако из наших источников в мэрии известно, что Ольга Углева, которая уже мелькала в коридорах власти, начнет работу на новом поприще на следующей неделе.Ольге Углевой - 33 года. В 2018 году она и ее муж Артем, жители Челябинска, стали единственной семейной парой, которая попала в финал «Лидеров России» (Артем в 2015 году создал «Уральскую спецсталь», а Ольга руководила на то время АНО «Центр Кластерного развития Челябинской области» при региональном министерстве экономического развития). Победителем этого престижного конкурса стала только Ольга.Победительница конкурса, красивая молодая мама двух детей, мгновенно стала любимицей уральских и федеральных СМИ, сделавший с ней десятки интервью. Более того, Ольга удостоилась приема президентом РФ в составе группы победителей Всероссийского конкурса «Лидеры России». Отвечая на вопросы Путина, Углева рассказала, что участвует в разных конкурсах с детства, а в 2009 году, студенткой вуза, получила Президентскую премию.Родившись в семье врачей, Ольга Углева выбрала стезю экономиста. Начав с фронт-офиса в банке, она быстро выросла до заместителя директора регионального центра Райффайзенбанка, где курировала направление прямых корпоративных продаж и партнерских отношений, и планировала дальше строить свой профессиональный путь в этом направлении. После конкурса «Лидеры России» Углева переехала в Москву, получив должность управляющего директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка (ее муж Артем в Москве получил работу в представительстве правительства Калининградской области при правительстве РФ).