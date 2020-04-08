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Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева

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#администрация Липецка #кадры
Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева

Предполагается, что она заменит Кирилла Рыжкова.

По данным GOROD48, новым вице-мэром Липецка может стать Ольга Углева, с недавних пор москвичка, ранее жившая и работавшая в Челябинске. Она должна заменить Кирилла Рыжкова, который стал курирующим городскую экономику заместителем Евгении Уваркиной 1 июля прошлого года.

В пресс-службе администрации Липецка эту информацию предпочли не комментировать, однако из наших источников в мэрии известно, что Ольга Углева, которая уже мелькала в коридорах власти, начнет работу на новом поприще на следующей неделе.

Ольге Углевой - 33 года. В 2018 году она и ее муж Артем, жители Челябинска, стали единственной семейной парой, которая попала в финал «Лидеров России» (Артем в 2015 году создал «Уральскую спецсталь», а Ольга руководила на то время АНО «Центр Кластерного развития Челябинской области» при региональном министерстве экономического развития). Победителем этого престижного конкурса стала только Ольга.

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Победительница конкурса, красивая молодая мама двух детей, мгновенно стала любимицей уральских и федеральных СМИ, сделавший с ней десятки интервью. Более того, Ольга удостоилась приема президентом РФ в составе группы победителей Всероссийского конкурса «Лидеры России». Отвечая на вопросы Путина, Углева рассказала, что участвует в разных конкурсах с детства, а в 2009 году, студенткой вуза, получила Президентскую премию.

Родившись в семье врачей, Ольга Углева выбрала стезю экономиста. Начав с фронт-офиса в банке, она быстро выросла до заместителя директора регионального центра Райффайзенбанка, где курировала направление прямых корпоративных продаж и партнерских отношений, и планировала дальше строить свой профессиональный путь в этом направлении. После конкурса «Лидеры России» Углева переехала в Москву, получив должность управляющего директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка (ее муж Артем в Москве получил работу в представительстве правительства Калининградской области при правительстве РФ).


фото: m.ura.news
82 2582
#администрация Липецка #кадры

Комментарии (83)

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333

31 секунду назад
одни назначения и перестановки! работать реально когда будет наша администрация?
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Qwerty

1 минуту назад
Вася Куролесов, но и Кир не лучше - малахольный он все же, хоть и яблони на Марсе не сажает. Что в лоб, что по лбу. Шило на мыло
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Qwerty

1 минуту назад
Вася Куролесов, но и Кир не лучше - малахольный он все же, хоть и яблони на Марсе не сажает. Что в лоб, что по лбу. Шило на мыло
ответить

Qwerty

1 минуту назад
Вася Куролесов, но и Кир не лучше - малахольный он все же, хоть и яблони на Марсе не сажает. Что в лоб, что по лбу. Шило на мыло
ответить

Qwerty

1 минуту назад
Вася Куролесов, но и Кирилл не лучше - малахольный он все же, хоть и яблони на Марсе не сажает. Что в лоб, что по лбу. Шило на мыло
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Qwerty

2 минуты назад
Вася Куролесов, но и Кирилл не лучше - малахольный он все же, хоть и яблони на Марсе не сажает. Что в лоб, что по лбу. Шило на мыло
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Безработные

2 минуты назад
А где размещали информацию о вакансиях на эти должности?
ответить

Безработные

2 минуты назад
А где размещали информацию о вакансиях на эти должности?
ответить

Безработные

2 минуты назад
А где размещали информацию о вакансиях на эти должности?
ответить

Безработные

2 минуты назад
А где размещали информацию о вакансиях на эти должности?
ответить
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