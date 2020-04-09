Санитарной обработкой домов без управляющих компаний займутся специализированные организации

Согласно Жилищному кодексу РФ управляющая организация (УК или ТСЖ) должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сейчас наступил как раз тот момент, когда общие фразы из кодекса приобрели особую актуальность: отсутствие дезинфекции несет реальные риски для здоровья жильцов - за несоблюдение данных требований управляющей компании грозит административная ответственность.



Но как быть, если дом по каким-либо причинам не обслуживается управляющей организацией? Например, УК лишена лицензии.



- В областном центре сейчас более 250 таких «бесхозных» домов, - отметила председатель департамента ЖКХ администрации города Юлия Кабанцова. - В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации санитарная обработка подъездов должна проводиться во всех, без исключения, МКД. По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова привлечены внебюджетные средства. Чтобы не допустить распространение COVID-19, хлорсодержащими препаратами, рекомендованными Роспотребнадзором, в этих домах будут обрабатываться места общего пользования: подъезды от входной двери до двери в квартиры, коридоры и холлы, лифтовые кабины, лестничные площадки и марши. Организации, специализирующиеся на дезинфекции, будут работать до тех пор, пока дома на обслуживание не возьмут управляющие компании.



В случае возникновения вопросов жильцы могут обращаться в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по телефону горячей линии: 22-13-16 или в Единую диспетчерскую службу региона: 8-800-450-48-48.

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