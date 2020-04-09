В больницах области возобновляются плановые госпитализации

С 13 апреля в государственных медицинских организациях Липецкой области области возобновляется плановое предоставление медицинской помощи. Организация экстренной и неотложной медицинской помощи не меняется. Об этом сообщает региональное управление здравоохранения.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции во всех поликлиниках и больницах предусматривается проведение двукратной бесконтактной термометрии; отстранение от работы сотрудников с признаками респираторной инфекции, повышением температуры выше 37 градусов; соблюдение режима проветривания, текущей дезинфекции, использование работниками средств индивидуальной защиты; увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений; функционирование боксированных палат; проведение термометрии каждому пациенту и сопровождающему ему лицу на входе в медицинскую организацию; четкое разделение потоков больных, социальное дистанцирование пациентов; выполнение медицинскими работниками обязанности по незамедлительному информированию руководителей медицинских организаций о контактах с лицами, прибывшими из регионов, неблагополучных по распространению новой коронавирусной инфекции и т.п.

Останутся приостановленными профилактические мероприятия в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью.

Вместе с тем возобновится проведение предварительного и периодического медицинских осмотров и оформление личных медицинских книжек для работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения (включая организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах), организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.