В Липецкой области до +11

19 и 20 апреля территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона, небольшие дожди ожидаются лишь местами. 21 апреля существенных осадков не ожидается. Температурный фон значительно понизится – с ночными заморозками.Среднесуточные температуры составят: 19 апреля – 6 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы, 20 и 21 апреля – 3 градуса тепла, что на 6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6, днем – от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 5 градусов мороза.