Из-за ремонтных работы ограничено водоснабжение нескольких центральных улиц Липецка

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничило водоснабжение по ряду адресов.

Ограничения водоснабжения действуют до полного завершения всех ремонтных работ, сообщили в мэрии Липецка.В список попали дома №1б на Петровском проезде, Первомайская, 2, а также обширный жилой сектор на улице Карла Маркса, где отключение затронуло дома №2, 5, 3, 25, 27, 30, 31/2, 31, №31 строение 1 и владение 9.Без воды также остались здания на площади Революции, 9 и 10, на площади Петра Великого, 3, и на улице Кузнечной, где водоснабжение отключёно в домах №6, 2, 10, 10а, 8, 4а, 1 и 12.В перечень вошли также улица Малые Ключи (владения 1 и 2), Толстого, 2, Театральная площадь, 3, Советская улица,4 и площадь Победы, 1а.Для жителей организован подвоз воды, он расположен по адресу: улица Кузнечная, 10а.Специалисты предупреждают: после возобновления подачи возможно кратковременное повышение мутности холодной воды.