В Липецкой области станет теплее

Погода будет немного теплее обычного.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности — от небольших до умеренных. Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер ночью восточный, 3-8 м/сек, днем южный, усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью — от +4 до +6, днем — от +12 до +14 градусов.День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 8 градусов мороза.