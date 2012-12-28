На двух улицах Липецка отключат холодную воду

19 апреля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители двух улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 подачу ресурса ограничат в домах №№ 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского и №№ 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82, 82/1, 82/4, 94б по улице Космонавтов.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики – света временно не будет на территории трех садоводчество, сообщили в энергокомпании.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4», обесточат садоводчества «Дачный 3» и «Дачный 5».