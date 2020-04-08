Общество

сегодня, 14:05

Парикмахеры не спешат на работу

19 3045
#парикмахерские #самоизоляция
3
Парикмахеры не спешат на работу

Журналисту GOROD48 удалось постричься с пятой попытки.

Закрытие парикмахерских на карантин вызвало, пожалуй, больше жалоб липчан, чем отсутствие масок в аптеках.

Накануне администрация Липецкой области сняла ограничение на оказание парикмахерских услуг. Правда, с обязательным выполнением парикмахерскими санитарных правил.

«При оказании парикмахерских услуг персонал должен быть обеспечен масками, перчатками, кожными антисептиками. Работа возможна только по предварительной записи. Одновременно в зале можно обслуживать не более трёх человек с расстоянием между креслами - два метра. Каждые два часа необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», - сообщили в администрации.

Не у всех журналистов GOROD48 есть «свой» парикмахер или «своя» парикмахерская, поэтому одному из них записываться было не к кому. Поэтому наш корреспондент отправился по простому маршруту - по парикмахерским, попадавшимся ему на дороге.

По пути следования оказались цирюльни на улицах Студеновской и Гагарина. Три парикмахерских оказались закрыты. На улице Советской одна из парикмахерских эконом-класса - тоже. Лишь на площади Победы работал салон красоты, и ему удалось попасть на стрижку быстро, и, кстати, по правилам - по предварительной записи. Ждать пришлось совсем недолго, клиентов оказалось «не богато». Как рассказал владелец салона, ему тоже было непросто так сразу найти всех своих мастериц: «все по деревням сидят на самоизоляции». Сегодня на работу вышла лишь один сотрудница бьюти-индустрии.

К слову, парикмахер, к которому удалось попасть нашего корреспонденту, обработала антисептиком кресло и инструменты, причем каждую насадку отдельно (а не через предусмотренные распоряжением администрации каждые два часа). Женщина работала в перчатках и маске.

19 3045
#парикмахерские #самоизоляция
3

Комментарии (19)

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Денис

9 минут назад
Наталья, привет кисуль! Где посмотреть на тебя голую?)
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Наталья

12 минут назад
Мне одеть нечего, после карантина голая пойду. Всё мало.что за необходимость химчисток. Администрация в машинке и дома ручками не может постирать? Или открывайте всех или пусть работают необходимые Товары.
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Гость

12 минут назад
.......... Согласен. Слишком рано.
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Денис

12 минут назад
Конфеткв, привет мудя! Ты наверное та самая мастерица которая находится в деревне на самоизоляции? Тогда это предложение не для тебя, проходи, пожалуйста, мимо..
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..........

13 минут назад
Всему своё время, вирус мимо их не обойдёт! Итальянцы так- же делали и в итоге вон во что произошло! Умный человек дома сидеть будет! Только глупые людишки побегут искать приключения на свою пятую точку, особенно бабы которые умудряются всякой дрянью болеть.
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л

13 минут назад
Могу себе позволить, вот ещё придумала - живи красивой, живи долго и счастливо!!!
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Конфеткв

24 минуты назад
Денис, ты хочешь просто мудя побрить?
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Суровая правда

24 минуты назад
Кто в Липецке пожил - тот в цирке не смеётся!
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Житель города

38 минут назад
Они всегда так работали, в перчатках и масках, открыли новости блин, зачем изначально их закрывали
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По деревням

39 минут назад
имеют возможность сидеть только состоятельные люди в нашем регионе. Долбаки - бездельники сидят в городе и подыхают от скуки и ненависти к родственникам и собственным детям
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