Парикмахеры не спешат на работу

Журналисту GOROD48 удалось постричься с пятой попытки.

Закрытие парикмахерских на карантин вызвало, пожалуй, больше жалоб липчан, чем отсутствие масок в аптеках.



Накануне администрация Липецкой области сняла ограничение на оказание парикмахерских услуг. Правда, с обязательным выполнением парикмахерскими санитарных правил.



«При оказании парикмахерских услуг персонал должен быть обеспечен масками, перчатками, кожными антисептиками. Работа возможна только по предварительной записи. Одновременно в зале можно обслуживать не более трёх человек с расстоянием между креслами - два метра. Каждые два часа необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», - сообщили в администрации.



Не у всех журналистов GOROD48 есть «свой» парикмахер или «своя» парикмахерская, поэтому одному из них записываться было не к кому. Поэтому наш корреспондент отправился по простому маршруту - по парикмахерским, попадавшимся ему на дороге.



По пути следования оказались цирюльни на улицах Студеновской и Гагарина. Три парикмахерских оказались закрыты. На улице Советской одна из парикмахерских эконом-класса - тоже. Лишь на площади Победы работал салон красоты, и ему удалось попасть на стрижку быстро, и, кстати, по правилам - по предварительной записи. Ждать пришлось совсем недолго, клиентов оказалось «не богато». Как рассказал владелец салона, ему тоже было непросто так сразу найти всех своих мастериц: «все по деревням сидят на самоизоляции». Сегодня на работу вышла лишь один сотрудница бьюти-индустрии.



К слову, парикмахер, к которому удалось попасть нашего корреспонденту, обработала антисептиком кресло и инструменты, причем каждую насадку отдельно (а не через предусмотренные распоряжением администрации каждые два часа). Женщина работала в перчатках и маске.



