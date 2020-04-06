Общество

сегодня, 08:55

Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова

23 1643
#кадры
1
Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова

Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной. 

Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня.

Виктория Евгеньевна Катасонова родилась 8 декабря 1982 года в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».

В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации.

С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.

23 1643
#кадры
1

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что сразу целак !

36 секунд назад
Хочу, Можно в тузец, целак можно поберечь !.
ответить

Через

2 минуты назад
Гость, Неделю голодная толпа сметет эту МЕЕрию!.
ответить

Хочу

3 минуты назад
Ну если, ей целак ломануть !.
ответить

Ну если

4 минуты назад
Палка, Только целка устремлённая!
ответить

Палка

7 минут назад
Она умная и целеустремленная девочка.
ответить

Йофе

10 минут назад
Но фантомасу отвечать придется за беспредел
ответить

Гость

12 минут назад
А на председателя департамента экономики Липецка предлагаю Жукова зама из области
ответить

Горожанин

13 минут назад
Подружки пригодились ))))
ответить

Гость

14 минут назад
А когда городскую мерию ликвидируют
ответить

Гость

15 минут назад
Пипец одни балы,Лысый рулит
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мэр рассказал, где взять маски
#маски #транспорт #ателье
23
Мэр рассказал, где взять маски

34 минуты назад

Общество
Все больше липчан остаются дома
#сидимдома #самоизоляция #индекс
5
Все больше липчан остаются дома

44 минуты назад

Общество
Лор-врачи областной больницы здоровы. Отделение оториноларингологии не закрыто на карантин
#коронавирус
4
Лор-врачи областной больницы здоровы. Отделение оториноларингологии не закрыто на карантин

57 минут назад

Общество
Жители Липецка поехали на автобусах в масках
#коронавирус #транспорт
85
Жители Липецка поехали на автобусах в масках

сегодня, 08:34

Общество
14% липчан запаслись валютой
#спрос #валюта #падение рубля
13
14% липчан запаслись валютой

сегодня, 08:08

Общество
Косыревка останется без воды
#отключение #ЛГЭК
7
Косыревка останется без воды

вчера, 20:30

Общество