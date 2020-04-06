Общество
сегодня, 08:55
Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова
Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.
Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня.
Виктория Евгеньевна Катасонова родилась 8 декабря 1982 года в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».
В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации.
С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.
Виктория Евгеньевна Катасонова родилась 8 декабря 1982 года в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».
В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации.
С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.
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