Председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова

Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.

Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня.



Виктория Евгеньевна Катасонова родилась 8 декабря 1982 года в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».



В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации.



С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.



