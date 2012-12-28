«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
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Рвется о налогах крепкое словцо — падают доходы, хмурю физлицо
Итоги недели
В графе «источники дохода»
Олег поставил «грабежы».
Ему в налоговой сказали:
«жи-ши» не пишут через «ы»
На этой неделе вдруг была озвучена идея введения налога на бездетность. Инициативу выдвинул депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, предложивший вспомнить опыт СССР. По словам депутата, дети — единственное, что «остается от мужика в этой жизни», когда его «вынесут вперед ногами». А директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец озвучил приемлемую, по его мнению, ставку такого налога — 40 тысяч рублей в месяц. Он назвал эту сумму подъемной для россиян. «Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч. Семья из двух человек получает 170 тысяч. Из них 40 тысяч — это не проблема», — заключил он. Платить налог Зубец предложил и семьям с одним ребенком, и тем, кто не может иметь детей по медицинским показателям.
Мы спросили у липчан: «Как вы относитесь к идее налога на бездетность?» Большинство опрошенных отнеслись к идее негативно. Опрос просмотрели более 23,6 тысяч раз, оставив под ним более 300 комментариев. Вот некоторые из них:
— А чё из советского только этот налог? Давай сперва бесплатное жильё, бесплатное образование, бесплатную медицину, отдых со скидкой. В СССР было много хорошего, а не только этот налог.
— Ща введёте налог на бездетность, вообще работать никто не будет официально.
— Создаётся впечатление, что у депутатов других проблем нет. Лучше бы подняли вопрос, почему так много брошенных детей, почему всем миром собираем деньги на больных детей?
— Мы и так платим за все известные ресурсы. По конституции — все принадлежит народу. И каким образом? Налоги и сборы превращаются в бесконечность.
В СССР «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с ноября 1941 года и до момента развала страны. Изначально налог составлял 6% от зарплаты для бездетных мужчин возрастом от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Тем, кто зарабатывал меньше 91 рубля в месяц, делали скидку. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Не платили налог те, кто по медицинским показателям не мог иметь детей.
Когда у нас жара и лето —
пингвины замерзают где-то
В минувший понедельник, 14 октября, «В Липецкой области пошёл первый снег». Первый снег на Покров обещает раннюю снежную зиму. Считается, что снег должен лечь уже через 2-3 недели.
В понедельник же в Липецке начался отопительный сезон. «Квадра» опубликовала график подачи тепла», взяв на это пять дней. При этом работающая котельная не гарантирует горячих батарей — за наполнение внутридомовых системы отвечают управляющие компании. Но и это еще не все: «управляшкам» и энергетикам вот уже несколько лет в Липецке отводят на наладку гидравлического режима месяц с начала отопительного сезона. В этом году — до 14 ноября! А ведь мы помним, что раньше на включение отопления в городе требовалось три дня, причем третий день был резервным.
Что же случилось? То, о чем еще при мэре Иванове и спикере горсовета Тинькове рассказывал ученый-теплотехник Липецкого техуниверситета Максим Пустовалов: существовавший когда-то температурный режим изменен со 130°С/70°С на график 114°С/70°С, а затем и вовсе на 110°С/50°С, а на практике — до 100°С/70°С (первая цифра — температура теплоносителя на выходе из котельной, вторая — обратки). Это сделало невозможным автоматическое регулирование гидравлического и температурного режимов в элеваторных узлах, которые фактически вышли из строя. Что вс свою очередь привело к недотопам на дальних от входа теплоносителя в дом квартирах и перетопам тех, которые находятся ближе к нему. В итоге горожане открывают окна квартир при температуре воздуха на улице от минус 5 до плюс 8 градусов. И платят за ресурс вдвое больше, чем могли бы платить при работоспособной системе теплоснабжения.
Став заместителем руководителя Госжилинспекции, Максим Пустовалов, кстати, от своих слов не отказался.
«К концу пятницы без отопления в Липецке оставались 43 многоэтажки». В их числе — 15 многоквартирных домов, в которых из-за порывов на сетях нет еще и горячей воды. Неудивительно, что новости об этих проблемах собрали 330 комментариев. А на почту GOROD48 сегодня пришло такое сообщение:
— Сегодня 19 октября. В нашем доме на Космонавтов, 25/3 из четырех стояков ледяные два. Просто даже намека на отопление нет. Управляшка ничего не делает. В аварийке сказали, чтобы мы звонили напрямую в ЖЭК или типа того. Заявка в ЕДС есть. Результата нет. Я мерзну, пес мерзнет. Дочь отправила к маме, чтобы хоть согрелась. И тут проблема не в Квадре, на которую все шишки летят, а именно в нашей УК «Проспект». Они сидят в тепле и ушли на выходные. А то, что у них полдома без отопления — это норм для них!
«К вечеру субботы без отопления в Липецке оставались 35 многоэтажек».
Тем временем на улицах и во дворах — сотни не восстановленных вовремя мест раскопок энергетиков, некоторым из которых — больше года. «За просроченные раскопки энергетиков в Липецке оштрафовали на 1,2 миллиона рублей». Очевидно, пока размер штрафа — 10 тысяч рублей, ресурсоснабжающие организации кардинально не изменят своего отношения к работе. Вот бы поднять планку штрафов в 10 раз! Но мы от наших законотворцев таких инициатив почему-то не слышим.
Ушло тепло, летят снежинки,
пора, ребята, класть асфальт
«Ну что вы пристали с этой дорогой?» Это прославившее мэра Гулевского высказывание вновь актуально: в администрации Липецка уже даже не называют срок окончания ремонта улицы Папина. В последний раз сроком было 15 октября, хотя действующим контрактом сроком окончания работ считается 1 октября.
Улицу Папина в мэрии еще в марте назвали самым сложным в этом году объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И попали с этим прогнозом в яблочко. Хотя заказчик, управление главного смотрителя, казалось, предусмотрел все. Работы проторговали еще осенью прошлого года — компания «СДК» на конкурентных торгах согласилась заасфальтировать 2,2 км улицы, восстановить на ней тротуары и газоны, обновить светофоры и дорожные знаки за 181,8 млн рублей. Зимой мэрия договорилась с «Квадрой» и «РВК-Липецк» о том, что те внесут изменения в свои инвестпрограммы, заменив под дорогой старые сети на новые. Работы на Папина начались как никогда рано — в марте. Казалось, что проекту ничего не угрожает, что все идет по плану. Но... работы на Папина зависли на 500 метрах дороги в границах перекрестков с улицами Юных Натуралистов и Союзной по вине горводоканала, не сумевшего организовать деятельность своих подрядчиков по прокладке нового водопровода.
А еще в Липецке продолжается строительство 633-метрового участка четырехполосной дороги по улице Белана, которая должна связать юго-западные спальные микрорайоны Липецка с Воронежским шоссе. Также компании «Инфинити Групп» нужно построить 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе со всей сопутствующей инфраструктурой. По контракту работы должны быть сданы к 15 декабря. То есть на все про все у строителей осталось чуть меньше двух месяцев. Пока же заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», оценивает готовность объекта в 40%. Успеет ли подрядчик сдать ее вовремя, в МКУ не знают. Но говорят, что «никто не даст укладывать асфальт в морозы».
Конгресс водителей маршруток
постановил взвинтить тариф,
отстреливать седых старушек
и самолично петь шансон
В Липецке продолжают менять старую трамвайную инфраструктуру на новую. Но подрядчик, «Мовиста Регионы Липецк», уже явно не успеет окончить все работы к концу декабря 2025 года. Сейчас ФАС и Минтранс проверяют причины выпадения концессионера из графика. По состоянию на сегодня, по данным и.о. председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова, концессионером создано 43% новой инфраструктуры из предусмотренной договором с мэрией и правительством области.
«Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную?» На этот резонный вопрос депутата горсовета Игоря Подзорова вице-мэр Николай Дергунов ответил, что так, очевидно, удобнее концессионеру. Депутат Алексей Харин спросил, когда по улице Стаханова начнут прокладывать новую трамвайную ветку?
— Шестой этап трамвайной концессии подразумевает, что маршрут пройдет от улицы Катукова по улице Стаханова по направлению к Воронежскому шоссе. Сейчас идет ее проектирование. Концессионер готовится к государственной экспертизе проекта, — ответил вице-мэр.
И это удивительно! Концессионер работает в Липецке с весны 2023 года. И мог бы уже давно запроектировать новую ветку длиной 5,2 километра (в двухпутном измерении). Но этому помешал ряд обстоятельств. Загвоздка в том, что концессионеру все это время не давали трассировки этой ветки из-за того, что некоторые земельные участки находятся в частной собственности. Судебных решений об их переходе в муниципальную собственность нет. Также под местом будущего строительства проходит силовой кабель. У концессионера до сих пор нет понимания, в какие сроки этот кабель будет вынесен из места работ. Есть и эконом-вариант: построить часть трамвайной ветки просто по тому месту, по которому сейчас проходит барьер, надвое разделяющий дорогу по улице Стаханова между улицами Белана и Свиридова. Из-за этого пока и говорят о проекте, хотя уже пора укладывать шпалы и рельсы.
— Ручная работа и ценится дороже, — сыронизировал Мастер.
Также было заявлено, что «В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы». Они могут появиться на Московской, Катукова, проспекте Победы… Этот вопрос мэрия прорабатывает с госавтоинспекцией. «В этом году мы уже не успеем нанести разметку, а вот в следующем это реально», — заявил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
— Выделенные полосы для автобусов для того, чтобы они летали и соревновались в гонках между автобусами? — задался вопросом Эксперт.
О таких гонках все бы забыли, если бы в Липецке перевозчиков перевели бы на т. наз. брутто-тариф. Это — модель пассажирских перевозок, при которой вся выручка всех перевозчиков перечисляется на спецсчет мэрии, а муниципалитет оплачивает им выполненные рейсы по маршрутам на основании объема выполненных работ с контролем качества. Иными словами, перевозчики получают оплату от заказчика, даже если автобус возил воздух. От них требуется одно: четкая работа по расписанию. Оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от фактически выполненной транспортной работы, выраженной в количестве машино-километров за определенный промежуток времени.
А «Когда в Липецке появится пересадочный тариф?» Ведь не гоже, когда горожанин при поездках на работу и обратно платит за пересадки. Однако дальше разговоров на эту тему дело не идет. Почему? Потому что в городской казне нет 6 млрд рублей для перехода перевозчиков на брутто-контракты. Круг замкнулся. Сейчас прибыль перевозчиков зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому частники сокращают свои издержки как могут: не покупают новый транспорт, не выполняют ранние утренние рейсы и не ездят после 20:00, сходят с маршрутов, когда вздумается. Когда мэром Липецка была Евгения Уваркина, на оперативных совещаниях в мэрии присутствовали СМИ. Тогда GOROD48 сообщал о том, что частники не выполняли 12-13% рейсов от предусмотренных договорами с муниципалитетом. Как дело обстоит сейчас, неизвестно, но точно не лучше.
На этой неделе «В Липецке наполовину перекрыли мост на Плехановском спуске» на капремонт. Обновить аварийную переправу через Липовку 1956 года постройки должны к 1 ноября 2025 года. Движение транспорта организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении. Все маршруты пассажирского транспорта остались без изменений. Заторы на суженном вдвое мосту возникают в утренние и вечерние часы пик, поэтому в мэрии призывают водителей искать альтернативные пути объезда моста в этой время.
Убийство школьника
В минувшее воскресенье в Липецке произошло жуткое преступление. «На Соколе убили подростка». По версии следствия, десятиклассник случайно подвергнулся под руку 41-летнему мужчину на улице Ушинского. тот ударил ножом 15-летнего школьника в грудь. Истекающего кровью парня завели в аптеку, где он умер.
«Убитый подросток был активистом школы и волонтёром». Мать воспитывала его одна — глава семьи умер три года назад. У мальчишки были две сестры — старшая и младшая.
Уже в понедельник подозреваемого в убийстве Андрея Кресникова по кличке Крест задержали. Оказалось, мужчина находился в реанимации с ножевым ранением груди. Он заявил, что получил удар ножом в грудь на улице 40 лет Октября, где у него произошел конфликт с группой молодежи. Кто-то полоснул его ножом. А он, взбешенный, решил, что десятиклассник, которого он ударил клинком в ответ, причастен к полученному им ранению. Эту версию, как и другую, что Крест мог ранить ножом сам себя или же его подрезал кто-то из собутыльников. Подозреваемый, кстати, указал место, куда выбросил нож — на крышу торгового павильона недалеко от места происшествия, где его и нашли оперативники.
41-летний Кресников не судим, но имеет многократные приводы в полицию за совершение административных правонарушений. В среду «Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола арестовали прямо в больнице» на стандартные два месяца. Как только состояние его здоровья улучшится настолько, что врачи не будут возражать против переезда Креста в СИЗО, это тут же состоится.
На этой неделе в облсуде «Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках». Процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку 38-летнего мужа убитой обвиняют еще и в действиях сексуального характера с применением насилия.
Ну и ну!
«Любовница исчезла из дома вместе с котом и двумя с половиной миллионами рублей». 44-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы за кражу денег у 62-летнего сожителя. Кстати, большую часть денег обвиняемая сожителю вернула — на отдыхе она успела потратить только 300 тысяч рублей.
«Пропала собака: хозяйка пыталась вернуть её через суд, но безуспешно». Истица не смогла доказать, что пропавший у нее молодой метис немецкой овчарки – та самая собака, которая обнаружилась у ответчицы. Кроме того, новая хозяйка пса представила сертификат о чипировании и ветеринарный паспорт, согласно которому возраст собак отличался на три месяца. Права выбора псу, очной ставки, суд не предложил.
«Машины на шесть миллионов рублей сгорели из-за неприязненных отношений»: полиция задержала 34-летнего мужчину, сознавшегося в поджоге машины на подземном паркинге жилого дома на улице Нижней Логовой. Он хотел отомстить владелице «Лексуса», но в итоге сжег еще и «Пежо» с «Митсубиси».
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