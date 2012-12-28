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Происшествия
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сегодня, 09:34
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46-летний мужчина бросил кирпич в «Ниссан»
В результате образовались вмятина на лобовом стекле и царапины на правом переднем крыле и пассажирской двери.
«46-летний подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок неприязненным отношением. Его действия квалифицированы по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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