46-летний мужчина бросил кирпич в «Ниссан»

В результате образовались вмятина на лобовом стекле и царапины на правом переднем крыле и пассажирской двери.

46-летнего ельчанина обвиняют в том, что он бросил кирпич в припаркованный автомобиль «Ниссан» своего 36-летнего знакомого. От удара образовались вмятина на лобовом стекле и царапины на крыле и пассажирской двери. Ущерб составил 24 тысячи рублей.«46-летний подозреваемый признал вину, объяснив свой поступок неприязненным отношением. Его действия квалифицированы по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.