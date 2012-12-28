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Общество
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36 минут назад
«Никто не даст им укладывать асфальт в морозы»
Готовность дороги на улице Белана, которая должна связать юго-западные спальные микрорайоны Липецка с Воронежским шоссе, заказчик оценил в 40%.
633 метра четырехполосной дороги от кольцевой развязки улиц Белана, Меркулова и Свиридова в районе 7-й поликлиники до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе со всей сопутствующей инфраструктурой по контракту подрядчик обязан сдать к 15 декабря. То есть на все про все у строителей осталось чуть меньше двух месяцев.
Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», оценивает готовность дороги в 40%. Успеет ли подрядчик сдать ее вовремя, в МКУ не знают. Но говорят, что «никто не даст укладывать асфальт в морозы».
В компании «Инфинити Групп» GOROD48 сообщили, что выдерживают график строительства, а некоторые задержки связаны с переустройством газопровода. «В настоящее время подрядчик ведет монтаж ливневой канализации, устройство наружного освещения и конструктива дороги. Идет подготовка основания для устройства асфальтобетонного покрытия на полосе торможения и разгона на Воронежском шоссе», — добавили в мэрии.
Напомним, что летом АО «Газпром газораспределение Липецк» объяснило задержку перекладки магистрального газопровода из зоны строительства дороги тем, что собственник земельного участка, на котором ведется строительство, сеть супермакетов «Ашан», трижды отказывала в согласовании проекта переноса магистрального газопровода. Но как только проект одобрили, тут же начались трения с главным застройщиком микрорайона «Победа» трестом «Липецкстрой», поставившим строительный кран в зоне прокладки газовой трубы. В свою очередь, в «Инфинити Групп» жаловались на то, что заказчик не решил вопрос о переносе опор уличного освещения из зоны строительства.
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