Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В управлении молодежной политики новая начальница
Общество
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Общество
Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»
Происшествия
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
Общество
В этом году у 569 бездомных собак появились владельцы
Общество
Машины на шесть миллионов рублей сгорели из-за неприязненных отношений
Происшествия
Экстренные службы проверяют сообщение о минировании школ в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: липчане против налога на бездетность, за – богачи и пенсионеры
Общество
Умчался наш олень в свою страну оленью
Общество
Читать все
С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии
Общество
25-летний липчанин нападал на прохожих и отнимал у них ценности
Происшествия
Сумасшедший сообщил об утечке газа в квартире
Происшествия
Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства
Общество
Полоса препятствий, автоматы и гранаты, костюмы химзащиты, Александр и Гоша: школы Липецка активно внедряют ОБЗР
Общество
Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали макароны и молочные продукты
Экономика
«Никто не даст им укладывать асфальт в морозы»
Общество
Здание спорткомплекса «Динамо» горело в Липецке — эвакуированы 30 человек
Происшествия
«ВАЗ» слетел в кювет на дороге под Липецком: пострадал водитель
Происшествия
Читать все
Общество
329
36 минут назад

«Никто не даст им укладывать асфальт в морозы»

Готовность дороги на улице Белана, которая должна связать юго-западные спальные микрорайоны Липецка с Воронежским шоссе, заказчик оценил в 40%.

В Липецке закончилась все дорожные работы этого года за исключением двух объектов: улицы Папина, где энергетики, а следом за ними и строители нарушили сроки контракта, и улицы Белана, где компания «Инфинити Групп», продолжает строить с нуля дорогу, которая должна связать юго-западные спальные микрорайоны Липецка с Воронежским шоссе.

633 метра четырехполосной дороги от кольцевой развязки улиц Белана, Меркулова и Свиридова в районе 7-й поликлиники до «Ашана» и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе со всей сопутствующей инфраструктурой по контракту подрядчик обязан сдать к 15 декабря. То есть на все про все у строителей осталось чуть меньше двух месяцев.

Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», оценивает готовность дороги в 40%. Успеет ли подрядчик сдать ее вовремя, в МКУ не знают. Но говорят, что «никто не даст укладывать асфальт в морозы».

дорога.jpg

В компании «Инфинити Групп» GOROD48 сообщили, что выдерживают график строительства, а некоторые задержки связаны с переустройством газопровода. «В настоящее время подрядчик ведет монтаж ливневой канализации, устройство наружного освещения и конструктива дороги. Идет подготовка основания для устройства асфальтобетонного покрытия на полосе торможения и разгона на Воронежском шоссе», — добавили в мэрии.

Напомним, что летом АО «Газпром газораспределение Липецк» объяснило задержку перекладки магистрального газопровода из зоны строительства дороги тем, что собственник земельного участка, на котором ведется строительство, сеть супермакетов «Ашан», трижды отказывала в согласовании проекта переноса магистрального газопровода. Но как только проект одобрили, тут же начались трения с главным застройщиком микрорайона «Победа» трестом «Липецкстрой», поставившим строительный кран в зоне прокладки газовой трубы. В свою очередь, в «Инфинити Групп» жаловались на то, что заказчик не решил вопрос о переносе опор уличного освещения из зоны строительства.
дорога по Белана
строительство
0
0
1
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru