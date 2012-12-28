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Происшествия
В Липецке и Липецком районе объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
В Ельце продолжается ликвидация серьезной аварии на водоводе
Общество
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10191
вчера, 23:57
61

В Липецке и Липецком районе объявлен красный уровень воздушной опасности

Существует угроза атаки БПЛА.

Для Липецка и Липецкого округа объявлена угроза атаки БПЛА, а на территории всей Липецкой области введен режим воздушной опасности.

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (61)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
26 минут назад
0.33 что то пропищало.
Ответить
Татьяна
26 минут назад
Очень громко! И страшно
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Гость
26 минут назад
Спокойствие, только спокойствие...
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Коля
28 минут назад
Бабахает
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Ярослав
28 минут назад
Ещё летом было аж в коридоре очень громко слышно сквозь окна было слышно как будто в доме сирены стоят а щас.... Как будто в Москве поставили
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Гость
28 минут назад
Сейчас на матырском тоже красная опасность
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О
28 минут назад
Опять сирена
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Айя
29 минут назад
Всё норм) Как будто первый раз...
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Гость
30 минут назад
Ужас
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Партработник
30 минут назад
Согласно инструкции которую нам доводили, побежал прятаться в подаал, там есть стулья вода в пятилитровках, ведро чтгбы по нужде сзодить. Короче все удобстаа. Но подвал закрят. Управляшка его не откывает. Это всё нужно для отчета, чтобы статьи писать.
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