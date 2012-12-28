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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди
Температура воздуха останется ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный, ночью немного слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.
День 25 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 6 градусов тепла.
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