Скандинавский циклон не выпускает из Липецкой области дожди

Температура воздуха останется ниже нормы.





В ближайшие трое суток погоду в ЦФО в целом и Липецкой области в частности продолжит определять Скандинавский циклон. Под его влиянием ожидаются дожди – от небольших до умеренных, днем 26 июня местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный, ночью немного слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.День 25 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 6 градусов тепла.