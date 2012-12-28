Происшествия
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сегодня, 13:17
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Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Криминальная драма на Соколе приросла странной подробностью.
Андрей Кресников рассказал, что получил удар ножом в грудь на улице 40 лет Октября. По его словам, у него произошел конфликт с группой молодежи.
По данным GOROD48, мужчину прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.
Как стало нам известно, 15-летний подросток попал под удар ножа, пришедшегося ему прямо в сердце, совершенно случайно. Он шел по улице, когда мимо него пробежала группа молодежи. И нарывался на нескольких пьяных мужчин, с которыми у тех только что был конфликт. И будто бы член той компании решил, что именно этот десятиклассник был причастен к полученному им ранению и нанес удар ножом в ответ.
Эта версия сейчас рассматривается региональным Следкомом.
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