На этот резонный вопрос депутата горсовета вице-мэр Николай Дергунов ответил, что так, очевидно, удобнее концессионеру.

Сегодня в Липецком горсовете обсуждали работу пассажирского транспорта.Из отчета и.о. председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова следовало, что в Липецке пассажиров возят два муниципальных перевозчика (МУП «Липецкий пассажирский транспорт» и МУП «Городской электротранспорт») и 18 частных. На круг они обслуживается 69 маршрутов общей протяженностью 1 195 км.С прошлого года все такие перевозки осуществляются на конкурсной основе. В случае выявления систематического неисполнения условий контрактов дептранс расторгает их и проводит новые закупочные процедуры, определяя нового перевозчика для проблемного маршрута. Так, в прошлом году за нарушения условий контрактов перевозчиков оштрафовали на более чем 56 млн рублей. Тогда же были расторгнуты контракты и определены новые перевозчики для муниципальных маршрутов №№ 28, 17, 317, 343, 321, 332. ИП Ситников О.В., обслуживавший маршрут № 302, внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В этом году был определен новый перевозчик для маршрута № 378, так как с предыдущим, АО работников «НП «АТП ВОА», мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке из-за накопившихся к нему претензий.Говоря о реконструкции трамвайной сети, Александр Лукинов показал слайд, из которого следовало, что концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», по состоянию на сегодня демонтировал 65% старой инфраструктуры и создал 43% новой из предусмотренной договором с мэрией и правительством области. При этом завершить все свои работы концессионер обязан к 31 декабря 2025 года.Депутат Игорь Подзоров задал председателю дептранса мэрии сразу несколько вопросов. Соответствует ли нынешний процент исполнения концессии ранее заявленным планам? Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную и нельзя ли механизировать этот процесс для ускорения работ? Когда на конечной трамвайной остановке «Стан-2000» появится наконец-то крытый остановочный павильон, чтобы сотрудники НЛМК перестали мокнуть под дождем?На эти вопросы отвечали сразу трое. Так, Александр Лукинов сказал, что «сроки выполнения работ могут не соблюдаться по объективным причинам», а потому сейчас ФАС и Минтранс проверяют причины выпадения концессионера из графика. Вице-мэр Николай Дергунов добавил, что «Мовиста» выходит в городскую администрацию с корректировками процесса, но конечная дата остается прежней». Почему шпалы и рельсы укладывают вручную? Возможно, потому, что так удобнее концессионеру. А председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил, что вот-вот, и на остановке «Стан-2000» появится новая остановка для металлургов.Депутат Алексей Харин спросил, когда по улице Стаханова начнут прокладывать новую трамвайную ветку?— Шестой этап трамвайной концессии подразумевает, что маршрут пройдет от улицы Катукова по улице Стаханова по направлению к Воронежскому шоссе. Сейчас идет ее проектирование. Концессионер готовится к государственной экспертизе проекта, — ответил вице-мэр.И это удивительно! Концессионер работает в Липецке с весны 2023 года. И мог бы уже давно запроектировать новую ветку длиной 5,2 километра (в двухпутном измерении). Как уже писал GOROD48 ранее, этому помешали ряд обстоятельств. Загвоздка в том, что концессионеру все это время не давали трассировки этой ветки из-за того, что некоторые земельные участки находятся в частной собственности. Судебных решений об их переходе в муниципальную собственность нет. Также под местом будущего строительства проходит силовой кабель. У концессионера до сих пор нет понимания, в какие сроки этот кабель будет вынесен из места работ. Есть и эконом-вариант: построить часть трамвайной ветки просто по тому месту, по которому сейчас проходит барьер, надвое разделяющий дорогу по улице Стаханова между улицами Белана и Свиридова. Из-за этого пока и говорят о проекте, хотя уже пора укладывать шпалы и рельсы.В сухом остатке можно сделать вывод о том, что модернизация трамвайной инфраструктуры тормозит. И к концу декабря следующего года, конечно, концессионер не сумеет завершить проект.