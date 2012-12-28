Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
Общество
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сегодня, 14:32
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«Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную?»
На этот резонный вопрос депутата горсовета вице-мэр Николай Дергунов ответил, что так, очевидно, удобнее концессионеру.
Из отчета и.о. председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова следовало, что в Липецке пассажиров возят два муниципальных перевозчика (МУП «Липецкий пассажирский транспорт» и МУП «Городской электротранспорт») и 18 частных. На круг они обслуживается 69 маршрутов общей протяженностью 1 195 км.
С прошлого года все такие перевозки осуществляются на конкурсной основе. В случае выявления систематического неисполнения условий контрактов дептранс расторгает их и проводит новые закупочные процедуры, определяя нового перевозчика для проблемного маршрута. Так, в прошлом году за нарушения условий контрактов перевозчиков оштрафовали на более чем 56 млн рублей. Тогда же были расторгнуты контракты и определены новые перевозчики для муниципальных маршрутов №№ 28, 17, 317, 343, 321, 332. ИП Ситников О.В., обслуживавший маршрут № 302, внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В этом году был определен новый перевозчик для маршрута № 378, так как с предыдущим, АО работников «НП «АТП ВОА», мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке из-за накопившихся к нему претензий.
Говоря о реконструкции трамвайной сети, Александр Лукинов показал слайд, из которого следовало, что концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», по состоянию на сегодня демонтировал 65% старой инфраструктуры и создал 43% новой из предусмотренной договором с мэрией и правительством области. При этом завершить все свои работы концессионер обязан к 31 декабря 2025 года.
Депутат Игорь Подзоров задал председателю дептранса мэрии сразу несколько вопросов. Соответствует ли нынешний процент исполнения концессии ранее заявленным планам? Почему в Липецке шпально-рельсовую решетку укладывают вручную и нельзя ли механизировать этот процесс для ускорения работ? Когда на конечной трамвайной остановке «Стан-2000» появится наконец-то крытый остановочный павильон, чтобы сотрудники НЛМК перестали мокнуть под дождем?
На эти вопросы отвечали сразу трое. Так, Александр Лукинов сказал, что «сроки выполнения работ могут не соблюдаться по объективным причинам», а потому сейчас ФАС и Минтранс проверяют причины выпадения концессионера из графика. Вице-мэр Николай Дергунов добавил, что «Мовиста» выходит в городскую администрацию с корректировками процесса, но конечная дата остается прежней». Почему шпалы и рельсы укладывают вручную? Возможно, потому, что так удобнее концессионеру. А председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил, что вот-вот, и на остановке «Стан-2000» появится новая остановка для металлургов.
Депутат Алексей Харин спросил, когда по улице Стаханова начнут прокладывать новую трамвайную ветку?
— Шестой этап трамвайной концессии подразумевает, что маршрут пройдет от улицы Катукова по улице Стаханова по направлению к Воронежскому шоссе. Сейчас идет ее проектирование. Концессионер готовится к государственной экспертизе проекта, — ответил вице-мэр.
И это удивительно! Концессионер работает в Липецке с весны 2023 года. И мог бы уже давно запроектировать новую ветку длиной 5,2 километра (в двухпутном измерении). Как уже писал GOROD48 ранее, этому помешали ряд обстоятельств. Загвоздка в том, что концессионеру все это время не давали трассировки этой ветки из-за того, что некоторые земельные участки находятся в частной собственности. Судебных решений об их переходе в муниципальную собственность нет. Также под местом будущего строительства проходит силовой кабель. У концессионера до сих пор нет понимания, в какие сроки этот кабель будет вынесен из места работ. Есть и эконом-вариант: построить часть трамвайной ветки просто по тому месту, по которому сейчас проходит барьер, надвое разделяющий дорогу по улице Стаханова между улицами Белана и Свиридова. Из-за этого пока и говорят о проекте, хотя уже пора укладывать шпалы и рельсы.
В сухом остатке можно сделать вывод о том, что модернизация трамвайной инфраструктуры тормозит. И к концу декабря следующего года, конечно, концессионер не сумеет завершить проект.
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